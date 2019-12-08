 "Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра состоятся переговоры в нормандской формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю Президента и верю в победу Украины!", - написал Разумков.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России.
А можна я порівняю Арахамію з шматком собачого лайна?
Олександр Погребиський @nasia014 6 дек.
Той, хто готується до війни набагато ближче до перемоги, ніж той хто надіється на мир. Сунь Цзи
"ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной - ...они по нашу сторону фронта… Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я - против.. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?... Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот - поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса"
(П.Шуклинов)
Знайомтесь,це Коля.
Коля дуже любить робити фотожаби. Коліни шедеври стали іконами зрадойобів.Коля ненавидить бариг і дуже любить Зе.Коля дуже старався щоб його улюбленець став президентом.Коля чекав кінця епохи бідності.
Коля дочекався і тепер просить скинутись йому по 10грн.
Хто ти такий, Розумков, що ми маємо тобі вірити? З цього Нового Року припиняє дію Мараторій на продаж землі. Монобільшість Зеленського не чухається, щоб його продовжити. Тобто від Нового Року почнеться хаос у цьому питанні. Тобто влади в нас нема. Навіть поганої - мародерської.
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Зеленський - ліквідаційна комісія для України. І Розумков відповідальний за все, що ця зелена монобільшість творить.
Конечно, свиноботы тут сразу начнут визжать, типа "не так вернул". Но хочу напомнить, шо их любимый Петя за 5 лет у власти не сделал АБСОЛЮТНО НИЧЕГО для возврата оккупированных территорий, а по факту сдал их пуйлу. И только Зеленский начал предпринимать хоть какие-то реальные действия для их возврата в Украину.Пожелаем успеха Зеленскому и его команде !