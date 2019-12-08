 "Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра состоятся переговоры в нормандской формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю Президента и верю в победу Украины!", - написал Разумков.

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