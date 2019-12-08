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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:нормандская четверка (5) Разумков Дмитрий (3)

 "Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет о поддержке президента Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра состоятся переговоры в нормандской формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю Президента и верю в победу Украины!", - написал Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3164073
 
 
 Топ комментарии
 

Олександр Погребиський‏ @nasia014 6 дек.

"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 8324

Той, хто готується до війни набагато ближче до перемоги, ніж той хто надіється на мир. Сунь Цзи
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Роман Донік‏ @donikroman 3 ч.3 часа назад

"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 6213

Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России.
"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 5033

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Червона лінія длі зєлєпутів - це західний кордон України?
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Роман Донік‏ @donikroman 3 ч.3 часа назад

"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 6213

Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России.
"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 5033

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Розумний колабораст Разумков - все рівно колабораст.
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В свайо вяличие отраженное в Бенином зеркале...
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Червона лінія длі зєлєпутів - це західний кордон України?
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Казки 🐴🦊🐱🐵🐒🦍🐶🐯🐅🐆🐮🦄🦌🐎🐂🐃
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Вот еще один рыговский уплюдок вылез. Об какойто пабеде Клована пропердел. зетипиллы. заберите это гамно обратно в свой сарай.
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А народ страны как раз ожидал разрыва этих сраных ваших красных линий,выживают только те волки которые сумеют разорвать ограждение из красных флажков.
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 6 дек.

"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 8324

Той, хто готується до війни набагато ближче до перемоги, ніж той хто надіється на мир. Сунь Цзи
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и кому же в очередной раз будут возвращены территории? шо та пан слабоум темнит по зеленому "Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 3736
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"Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад?

"ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной - ...они по нашу сторону фронта… Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я - против.. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?... Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот - поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса"
(П.Шуклинов)
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Клоун не может приехать вообще без результата. Ждя него это будет позор, поэтому он будет готов на любую уступку от путина. Тому тоже интересно зацепить зелю на крючок. Потому сначала клоуну кинут косточку в виде освобождения заложников (чем этот кретин будет гордиться) ну и какую-то малозначительную мелочь типа транзита. Взамен как минимум клоун подпишет бумаги на покупку газа, чем втянет лет на 10 Украину в кабалу и заработает себе перу миллиардов.... То есть никаких плюсов Украина не получит.
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Сегодня, - будущее: - меня - не беспокоит, Не дратує, - зла перебор: - обилие врагов, СВЕТ - во мне! - Уверенность - приходит, Есть ускорение, - в мыслях: - в быстроте шагов. Не злобствуйте, - не плюйте: - радости вослед, Не сталкивайте, - с дороги: - ищущего - молодого, Являйте, - благоразумие: - с подростковых лет, Во всём, - ищите ИСТИНУ: - подарок Бога. Любовь - счастие: - в ней - розы расцветают,Вас, - ВРЕМЯ-СВЕТ: - зовёт к СВОБОДЕ, Мир, - будущего: - не великаны утверждают, Будущее, - крылья орлиные: - в небосводе!
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"Нарисуй уходящую жизнь, В небо тонкую кисть окуни... И не надо спасительной лжи, Словно листья, оборваны дни. Не забыть... не понять... Не сказать... Только землю качать у груди. Нарисуй мне родные глаза, Где туманы плывут и дожди... Стынет осени жёлтая кровь На холодном оконном стекле.." ***. Пускай, - конец настигнет: - разом… вдруг! - Смерть свою, - нельзя: - познать наполовину, Конец - сегодня невозможен: - дождь - мой друг! Шелест - осеннего дождя: - не перейдёт в лавину. Стигматы, - в печали - ожиданий: - на сердце велики, Преображение - довкилля, - мироточит: - на меня… идя, Реальность - бьет наотмашь, - непритама́нно: - вопреки, Ожидание - символично, - в картинах: - осеннего дождя… Лащится - действительность - к Душе, но… раны глубоки! Действительность - не просто: - «холодный дует ветер…» Не дождь - в траву струится, а… кровь потерь… тоски: Роса - с тоской, и… кровью - в мой последний вечер! ***. КОШМАР ДРАКОНА Кровь - везде! Дракон, ты лишь - вглядись… Закат Солнца - кровь застлала: - алыми огнями… Кровь! Прошу, - хотя бы ночью: - мне не снись… В упокоение - в забытие, - погружаемся: - со снами! В ХХ век, - сотворён дракон - НКВД: - ГУЛАГом - лагерями, От собирательства земель: - трофическое придыхание, Испуг, и… раздражение, - лязг, и… - стуканье зубами… Под дождём - осенним: - «профессиональное желание». Дождь - дракону, - заливает: - губы сжатые, и… грудь, Дракона зло, - растворено: - открыто… новоявлено, Преступления - публично прокляты: - определилась суть, От злобы прошлого - дождём : - грядущее позбавлено. В дракона - прицелилась осень: - дробь дождя смахнула, Дракон - стал до костей: - промокший, и… смешной, Ноги-руки - связаны, - судьба его: - жестоко обманула, «Стучит в сердца - Пепел Клааса»: - проклят всей страной.
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Вот под такую херню и войдут российские танки.
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Beard‏ @Angrybeardman

"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 4131

Знайомтесь,це Коля.
Коля дуже любить робити фотожаби. Коліни шедеври стали іконами зрадойобів.Коля ненавидить бариг і дуже любить Зе.Коля дуже старався щоб його улюбленець став президентом.Коля чекав кінця епохи бідності.
Коля дочекався і тепер просить скинутись йому по 10грн.


"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков - Цензор.НЕТ 3839
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Ще один "ні обіцянок ні пробачень"...
Хто ти такий, Розумков, що ми маємо тобі вірити? З цього Нового Року припиняє дію Мараторій на продаж землі. Монобільшість Зеленського не чухається, щоб його продовжити. Тобто від Нового Року почнеться хаос у цьому питанні. Тобто влади в нас нема. Навіть поганої - мародерської.
______________
Зеленський - ліквідаційна комісія для України. І Розумков відповідальний за все, що ця зелена монобільшість творить.
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хрещений батько українського народу Дмитрій Разумков є інтелігентна та розумна людина - і викликає довіру.
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А хто там бабця, сестра, племінник та онук народу?
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А я верю - Зеленский вернёт Донбасс !
Конечно, свиноботы тут сразу начнут визжать, типа "не так вернул". Но хочу напомнить, шо их любимый Петя за 5 лет у власти не сделал АБСОЛЮТНО НИЧЕГО для возврата оккупированных территорий, а по факту сдал их пуйлу. И только Зеленский начал предпринимать хоть какие-то реальные действия для их возврата в Украину.Пожелаем успеха Зеленскому и его команде !
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Поперше не Донбас, а Лугандон, бо більша частина Донбасу і так укаїнська. А подруге нехай цей зелений чмирь забирає українофобський Лугандон собі і кіздує разом з ним в магадан
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А не верю! Конечно, зебилы сразу начнут визжать, типа"так надо ждать". Но хочу напомнить, что за 5 лет войны зе не сделал АБСОЛЮТНО НИЧЕГО для Украины и армии, а по факту всячески их оскорблял в угоду пуйлу. И сейчас он начал предпринимать хоть какие-то реальные действия для возврата Украины в ДНР. Успеха желать не буду.
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Все будет в традициях гребаного "совка", т.к. и гнусавая кукла и тем более ху@ло ментально из "совка" и для одного и для другого Украина это не более, чем УССР, так что о чем бы они ни договорились, реальные договоренности не узнает никто (вспомните тайный протокол млолтова-риббентропа от 1939 г., о котором узнали только через 52 года!!! так вот будет так же, ведь не зря же российская сторона стала инициатором встречи зеленой гнуси и ху@ла тет-а-тет, без свидетелей - макрона и меркель, уже после официальной части...) После встречи, для пипла, на камеры, будет пустопорожнее "бла-бла", ни о чем, чтобы никто ничего не понял. А действия - принятие законов и подзаконных актов будет просто обеспеченно "монобильшистю" в "турборежиме" в Раде, при информационной поддержке тв-каналов Бени и Мертвечука ...
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Разумков бреше, ако собака, бо діла не сходяться зі словами, поїдеш скоро в Бегдичів, а може і в Ростов.
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"Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - Разумков- красные линии были нарисованны в Минске.но потом рашистским "штанмаером" зе слуги начали оставлять наши территории врагу,нарушая красные линии ,которые для интеграции Донбасса нужно было продвигать вплоть до контроля Украиной границы з рашистом...
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