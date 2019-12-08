 Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Нападение на Артема совершили двое молодых людей, 2002 и 2003 годов рождения: Николай Барабаш и Александр Барышок, который уже имел судимость за грабеж.
Из материалов дела, озвученных на заседании суда 7 декабря стало известно, что били Мирошниченко оба парня. Это зафиксировали видеокамеры из домов рядом и видеорегистратор машины, которая была припаркована возле места избиения. Хотя следствие указывало, что удары осуществлял только Барабаш.
Двум нападающим инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК - умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Похоронят Артема Мирошниченко в Ямполе. У него остался брат.
Фото - Владимир Пастушок
Для убийства украинского активиста Артема Мирошниченко специально приглашали исполнителей из ОРДЛО(С) Привет, Сивохо
2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Це ж вбивство, винний байдуже відноситься до наслідків умисного тяжкого ушкодження, тобто, допускає і смерть, то й карати треба за вбивство.
волонтерів і популярних військових вбивають на гражданці системно