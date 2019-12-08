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 Общество, Фоторепортаж
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 Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 декабря, в городе Бахмуте Донецкой области состоялось прощание с Артемом Мирошниченко, местным волонтером, активистом волонтерской группы "Бахмут украинский", который был сильно избит 29 ноября, в результате чего впал в кому и от полученных травм скончался 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Нападение на Артема совершили двое молодых людей, 2002 и 2003 годов рождения: Николай Барабаш и Александр Барышок, который уже имел судимость за грабеж.

Из материалов дела, озвученных на заседании суда 7 декабря стало известно, что били Мирошниченко оба парня. Это зафиксировали видеокамеры из домов рядом и видеорегистратор машины, которая была припаркована возле места избиения. Хотя следствие указывало, что удары осуществлял только Барабаш.

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Двум нападающим инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК - умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Похоронят Артема Мирошниченко в Ямполе. У него остался брат.

Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения 01
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения 02
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения 03
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения 04
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения 05
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения 06

Фото - Владимир Пастушок

Источник: https://censor.net.ua/n3164070
 
 
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Госдеп Хохланда‏ @hohland_gosdep 14 ч.14 часов назад

Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 2145

Для убийства украинского активиста Артема Мирошниченко специально приглашали исполнителей из ОРДЛО(С) Привет, Сивохо



Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 30
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Зе те, що розмовляв українською мовою.
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Госдеп Хохланда‏ @hohland_gosdep 14 ч.14 часов назад

Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 2145

Для убийства украинского активиста Артема Мирошниченко специально приглашали исполнителей из ОРДЛО(С) Привет, Сивохо



Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 30
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я именно об этом и писал, урод и подонок из ДНР .Именно большими буквами,ибо это клеймо.Вы кого интегрировать собрались? этих тварей? там в школах дети уже в пионерских галстуках про укропов слушают, а родители им заботливо украинскин паспорта формляют, чтоб еще и учились по льготе в ВУЗах. Нахер это болото. Вот увидите, эти выродки еще и убегут через КПВВ если запахнет жаренным, а потом вернутся. За дипломами Украины
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Про те, за що вбили, бутусовсько-касьяновський Цензор не скаже.
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Зе те, що розмовляв українською мовою.
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Вбили за те що розмовляв українською мовою в Україні.
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Барабаш та Баришок - ******* барбари. бар-бар-бар тільки і вміють російською варнякати
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я ніяк не розумію наш Кримінальний кодекс в ст 121 і ніколи не зрозумію.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.


Це ж вбивство, винний байдуже відноситься до наслідків умисного тяжкого ушкодження, тобто, допускає і смерть, то й карати треба за вбивство.
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від 7 до 10 - для того, аби відмазати любого мажора: нехай 1.5-2 роки в СІЗО, вже півтерміну, півтерміну - хороша поведінка...і все.
волонтерів і популярних військових вбивають на гражданці системно
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справа в тому, що це стара ще радянська стаття, але там було позбавлення волі до 12 років за життя вбитого.
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Такі випадки потрібно тримати на контролі до кінцевого рішення суду. Народ повинен знати. Тоді може судді хоч чогось боятимуться.
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Десятки мільйонів українців російськомовні вбили і продовжують вбивати для того, щоб в Україні звучала російська "мова".
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езыг - НЕ мова. ў русня няма мовы. мова ў людзей.
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Царство небесне, вічна пам'ять Герою! Так він Герой, а там небезпечно бути ним.....
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малолетних подонков нужно не только посадить,но и кастрировать этих тварей(((
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Совершенно отчётливый рашенский почерк в этом убийстве. Преследование патриотов.
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заганяйце гэтых петушар пад шконку - каб кожны дзень ў вязьніцы яны мыралі аб смерці. ненавіджу руснявую погань
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