EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  25914  534
Все про:Зеленский (1) Киев (5) майдан (1) Батькивщина (1) Голос партия (1) Европейская Солидарность (1)

 "Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в 13:00 на Майдане в Киеве началось вече, организованное политическими партиями "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" в преддверии Нормандского саммита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 01
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 02
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 03
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 04
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 05
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 06

Читайте также: Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба

Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 07
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 08
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 09
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 10
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 11
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 12
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 13
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 14
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 15

Фото/видео - Олег Богачук

В обращении организаторов отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Смотрите также: "Вы не помогаете Украине, а мешаете", - Кравчук раскритиковал призыв "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса" выйти на Майдан. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164068
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы придете ? Или вы за капитуляцию?
 показать весь комментарий
 
Ніхто ще пів року тому не мав бажання йти на Майдан. А де подінешся. УКраїна в нас одна. Це в Зєлєпуті є запасний аєродром.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
Вот Зеленский и пожинает то, что сеял в предвыборной кампании и после нее. "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 3070
 показать весь комментарий
 
 
Особенно улыбнули бабульки в беретиках с начесом.
Нэбайдужи в действии.
 показать весь комментарий
 
Як червоні лінії? Виконання Зеленським Мінських угод є державною зрадою. Треба негайно розпочинати процедуру імпічменту.
 показать весь комментарий
 
Молодец Порошенко! Пенделя с сарказмом и попутного ветра Зебилу!
 показать весь комментарий
 
 
Вече - это хорошо. Но вы думаете, что ему это поможет? У него уже давно есть сценарий. К сожалению. И ему наплевать на все эти вече и проч.
 показать весь комментарий
 
Вопрос к организаторам Майдана - где были все патриоты партий, организаторов Майдана все 5 лет безбожного грабительства НенькI , да позиции «непротивления зла насилию»?
Как это так, что война превратилась в АТО, где все «патриоты» были? А теперь вдруг проснулись? Все хотят, чтобы за 6 месяцев Новый Президент сделал то, что все пять лет не хотели делать предыдущие власти, это как-то нечестно получается... опять рассорить народ и в мутной водичке продолжать ловить рыбку?! Так это выглядит сегодня!
 показать весь комментарий
 
 
У кормушки..ясен пень, их всё устраивало
 показать весь комментарий
 
 
До уваги порохоботів! 9 грудня майдані відміняється. Ваш лідер запрошує усіх до себе додому. Будете собачу будку будувати. Бо нєкуй човна розгойдувати. Парубій може випасти.)))
 показать весь комментарий
 
 
коли ми вже побачимо майдан зебилів, во славу зелі
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи.Бо зебилі не підуть за шмарклю ні за яких умов.Вони тільки в инете триндять
 показать весь комментарий
 
Хоч серед організаторів віче були заявлені також "Батьківщина" і "Голос", але жодного прапора цих політсил на Майдані не було. Баба жЮля не вийшла мабуть щоб "настоящего друга" Бєню не втратити. А Вакарчук, кажуть, ходив по Майдану, але брати прапор своєї партії мабуть Пінчук не радив. Тому були тільки прапори "Європейської солідарності" і "Свободи".
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю,але баба з глузду з'їхала з принципом "ворог мого ворога-мій друг",бо ще вчора читав:""Львиная доля коррупционных денег, которые арестованы американским правосудием и заморожены , - это или в взятки, которые платила Тимошенко Лазаренко или результаты совместной коррупционной бизнес-деятельности Юлии Владимировны и Павла Ивановича", - сказал глава фракции БПП."
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Cегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты "Европейской солидарности". Поддержка от "Голоса" и "Батькивщины" оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что "Славко" где-то в толпе).
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана".
"Страна" уже рассказывала, что подопечные Билецкого скорее всего не придут на майдан Порошенко. Так оно и произошло.
В чем причина фактического провала протестов, которые поначалу готовились весьма серьезно? И были поддержаны сразу тремя парламентскими партиями.
На этот счет есть ряд версий. Первая - Порошенко "слил" протест в обмен на отказ от уголовного преследования и снятия неприкосновенности. Это предположение уже озвучили близкие к "Слуге народа" телеграм-каналы.
Вторая версия - резко поменялась ситуация на внешней арене. Это может быть связано с одобрением МВФ 5-миллиардного кредита Украине. Которое произошло как раз накануне Порох-майдана. Но не только.
"Информация о предоставлении кредита появилась накануне саммита Нормандской четверки в Париже, где могли быть достигнуты договоренности с Россией по мирному урегулированию на Донбассе, а также по транзиту газа и о его прямых поставках в Украину.
Запад, вероятно, учёл опыт с Януковичем, который, не дождавшись от МВФ гарантий предоставления финансовой помощи, в ноябре 2013 года отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и взял деньги у России. Теперь кредит предоставили ещё до переговоров с Путиным, чтобы, так сказать, заранее предотвратить нежелательное для Запада развитие событий", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
 показать весь комментарий
 
Вата, засунь свою методичку себе в одно место.
Там только на мосту и на ступеньках до 2 тысяч доходило.
А так, практически максимум из всех митингов за все время, если учесть, что приезжих практически не было.
Они все направились под АП пугать бубочку.
 показать весь комментарий
 
 
а порохобот расскажет счас мне про 200 тыщ сторонников пороха?подождем полицейских данных, но пока вряд ли дотягивает даже до десятой части нормального майдана
 показать весь комментарий
 
 
Голова на хряка схожий, дьячок як замориш, а Солоха гарна, так би i вдув!
 показать весь комментарий
 
Кхе-кхе я хочу спитати: "Хто щє кого підтримує?"
 показать весь комментарий
 
Поліція біля Офісу Зеленського застосувала силу до протестувальників - зламано та конфісковано сцену.

За свідченням очевидців, під час підготовки сцени та апаратури біля ОПу Зеленського для акції "Варта на Банковій", Нацгвардія та поліція Авакова силою конфіскувала сцену, відтіснивши організаторів заходу від неї та апаратури.
Що ж, ми бачимо який наказ віддав Зеленський, у той час доки він домовляється про щось невідоме українцям з ******....
 показать весь комментарий
 
 
Андрій Смолій

На Банковій нацгвардія та поліція оточила Офіс президента, скинула зі сцени координаторів Руху опору капітуляції та розібрала сцену.
Також правоохоронці не дають людям розміститися та поставити намети.
Ми це вже проходили. У 2013 році за часів Януковича. Сьогодні влада панічно боїться.
Це не демократія. Це авторитаризм.
Питання навіщо? Чому так боїться Зеленський? Хіба що завтра дійсно готується капітуляція та речі, які можуть провокували українців на протести.
Питань багато, відповідей немає.
Картинка зроблена. Влада йде за сценарієм Кремля. Це там шеренги озброєних до зубів правоохоронців не дають підійти до органів державної влади та висловити свою позицію.

"Червоні лінії для Зе": на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 7337
 показать весь комментарий
 
 
Ребята инфа 100 процентов, из партии "Европейская Солидарность", за выход на митинг людям платят по 400 гривен. Конечно наверняка есть люди,которые выходят и бесплатно, но вцелом цена вопроса 400 гривен + горячий обед и бесплатный привоз с отвозом., на бул.Леси Украинки в Киеве стоят куча автобусов, лично разговаривал с водилами из Хмельника Винницкая область и Новоград Волынского пару часов назад.
 показать весь комментарий
 
От ты брехло, сегодня 10.000 вышло за свою страну,а ты и дальше продолжай распространение своих тупых методичек,мокшанин
 показать весь комментарий
 
да может и 20 тысяч вышло. Я же не спрою о количество людей,просто не все вышли за бесплатно, Я бы и сам пошел но за 1000 гривен не меньше. Если вы вышли бесплатно, то ето ваше право, но и рдугих людей которым нужно что-то кушать я не осуждаю.
 показать весь комментарий
 
Просмотрел срач порохоботов и зелебобиков. МОЛОДЦЫ!!! КРАСАПЕТЫ!!! В этом закидывании друг друга какашками вы точно просрете Украину. Хочется сказать одно - "Может хватит уже меряться пиписьками а успокоившись подумать, что делать с лугандоном дальше, проанализировав ошибки прошлых пяти лет". Живя в "молодой республике дынырии", прочувствовав на собственной шкуре все прелести войны, хочу высказать свое мнение по поводу будущего Украины и луганды.

1. Минские соглашения прекратили фазу горячей войны. Как бы к ним не относились, но это ФАКТ!!
2. Минские соглашения не могут быть выполнены. Их выполнение по сценарию Киева - это поражение Москвы и наоборот по сценарию Москвы - это поражение Киева.
3. Местное население Донецка и Луганска в абсолютном большинстве не желают возврата в Украину. Люди очень активно получают паспорта России. Они не видят своего будущего в Украине.
Это исходные данные которые нужно принять и на их основе решить, что делать дальше. И я вижу только один путь, который устроит всех. Из минских соглашений взять на выполнение только два пункта : а) обмен пленными "всех на всех"; б) разведение войск, которое выведет военных из зоны поражения стрелковым оружием. Прекращения огня в ближайшей перспективе НЕ БУДЕТ, как бы этого не хотелось. И ВСЕ!!! Украина должна забыть про Луганск и Донецк. Кстати и про Крым тоже. Эти територии были просраны задолго до Пороха развалом собственной армии. Никто, кроме вас самих в этом не виноват. Можете дальше продолжать сраться, идиоты.
 показать весь комментарий
 
Червоні лінії для Пу(тін), По(рошенко), Па(рубій), Па(вличко) і таких як вони!
 показать весь комментарий
 
І всі сподівання звів на нівець Свиночолий.
 показать весь комментарий
 
 
В общем, несостоявшийся соевый майдан, на который удалось свезти с Западной Украины всего несколько тысяч политических заробитчан, с полной очевидностью в очередной раз показал тотальный крах шоколадной идеологии, построенной на профессиональном патриотизме и пещерном национализме. Соевый мародер с упорством маньяка продолжает наступать на одни и те же грабли, пытаясь и дальше пропагандировать идеи, отбрасываемые большинством украинцев. Сегодняшний соевый шабаш по большому счету оказался никому не интересен, кроме его участников, получивших от организаторов по 300-400 грн.
 показать весь комментарий
 
Лидер "Европейской солидарности", подписавший Минские соглашения, протестует против их выполнения. Это и понятно, ему война-мать родна. Ведь увеличил состояние за войну у 82 раза.. Но, что делает европейский человек Вакарчук в этой компании?
 показать весь комментарий
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх