 "Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится на странице мероприятия в фейсбуке.
Фото/видео - Олег Богачук
В обращении организаторов отмечены следующие требования:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
Нэбайдужи в действии.
Как это так, что война превратилась в АТО, где все «патриоты» были? А теперь вдруг проснулись? Все хотят, чтобы за 6 месяцев Новый Президент сделал то, что все пять лет не хотели делать предыдущие власти, это как-то нечестно получается... опять рассорить народ и в мутной водичке продолжать ловить рыбку?! Так это выглядит сегодня!
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана".
"Страна" уже рассказывала, что подопечные Билецкого скорее всего не придут на майдан Порошенко. Так оно и произошло.
В чем причина фактического провала протестов, которые поначалу готовились весьма серьезно? И были поддержаны сразу тремя парламентскими партиями.
На этот счет есть ряд версий. Первая - Порошенко "слил" протест в обмен на отказ от уголовного преследования и снятия неприкосновенности. Это предположение уже озвучили близкие к "Слуге народа" телеграм-каналы.
Вторая версия - резко поменялась ситуация на внешней арене. Это может быть связано с одобрением МВФ 5-миллиардного кредита Украине. Которое произошло как раз накануне Порох-майдана. Но не только.
"Информация о предоставлении кредита появилась накануне саммита Нормандской четверки в Париже, где могли быть достигнуты договоренности с Россией по мирному урегулированию на Донбассе, а также по транзиту газа и о его прямых поставках в Украину.
Запад, вероятно, учёл опыт с Януковичем, который, не дождавшись от МВФ гарантий предоставления финансовой помощи, в ноябре 2013 года отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и взял деньги у России. Теперь кредит предоставили ещё до переговоров с Путиным, чтобы, так сказать, заранее предотвратить нежелательное для Запада развитие событий", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
Там только на мосту и на ступеньках до 2 тысяч доходило.
А так, практически максимум из всех митингов за все время, если учесть, что приезжих практически не было.
Они все направились под АП пугать бубочку.
За свідченням очевидців, під час підготовки сцени та апаратури біля ОПу Зеленського для акції "Варта на Банковій", Нацгвардія та поліція Авакова силою конфіскувала сцену, відтіснивши організаторів заходу від неї та апаратури.
Що ж, ми бачимо який наказ віддав Зеленський, у той час доки він домовляється про щось невідоме українцям з ******....
Не зелебот, просто згадалось...
На Банковій нацгвардія та поліція оточила Офіс президента, скинула зі сцени координаторів Руху опору капітуляції та розібрала сцену.
Також правоохоронці не дають людям розміститися та поставити намети.
Ми це вже проходили. У 2013 році за часів Януковича. Сьогодні влада панічно боїться.
Це не демократія. Це авторитаризм.
Питання навіщо? Чому так боїться Зеленський? Хіба що завтра дійсно готується капітуляція та речі, які можуть провокували українців на протести.
Питань багато, відповідей немає.
Картинка зроблена. Влада йде за сценарієм Кремля. Це там шеренги озброєних до зубів правоохоронців не дають підійти до органів державної влади та висловити свою позицію.
1. Минские соглашения прекратили фазу горячей войны. Как бы к ним не относились, но это ФАКТ!!
2. Минские соглашения не могут быть выполнены. Их выполнение по сценарию Киева - это поражение Москвы и наоборот по сценарию Москвы - это поражение Киева.
3. Местное население Донецка и Луганска в абсолютном большинстве не желают возврата в Украину. Люди очень активно получают паспорта России. Они не видят своего будущего в Украине.
Это исходные данные которые нужно принять и на их основе решить, что делать дальше. И я вижу только один путь, который устроит всех. Из минских соглашений взять на выполнение только два пункта : а) обмен пленными "всех на всех"; б) разведение войск, которое выведет военных из зоны поражения стрелковым оружием. Прекращения огня в ближайшей перспективе НЕ БУДЕТ, как бы этого не хотелось. И ВСЕ!!! Украина должна забыть про Луганск и Донецк. Кстати и про Крым тоже. Эти територии были просраны задолго до Пороха развалом собственной армии. Никто, кроме вас самих в этом не виноват. Можете дальше продолжать сраться, идиоты.