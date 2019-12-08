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Все про:Зеленский (1) Киев (5) майдан (1) Батькивщина (1) Голос партия (1) Европейская Солидарность (1)

 "Червоні лінії для Зе": на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в 13:00 на Майдане в Киеве началось вече, организованное политическими партиями "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" в преддверии Нормандского саммита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 01
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 02
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 03
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 04
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 05
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 06

Читайте также: Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба

Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 07
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 08
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 09
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 10
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 11
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 12
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 13
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 14
Червоні лінії для Зе: на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 15

Фото/видео - Олег Богачук

В обращении организаторов отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Смотрите также: "Вы не помогаете Украине, а мешаете", - Кравчук раскритиковал призыв "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса" выйти на Майдан. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164068
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы придете ? Или вы за капитуляцию?
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Ніхто ще пів року тому не мав бажання йти на Майдан. А де подінешся. УКраїна в нас одна. Це в Зєлєпуті є запасний аєродром.
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Ты перепутал свой устав с украинским.
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"Продажна Свобода", "Голос імпотента", феесбешний "Климакс Родины" та "Єврокрадій" пропонують мені вийти на Майдан. Дякую. Я памятаю про "небесну сотню" яку ви поклали щоб прийти до влади. І прийшли! - в парламенті опинилось аж 22% українців, а в Кабміні лише 15,5%. І тепер ті ж самі люди пропонують мені під їх прапорами "просити" ЗЕГЕНЕРАТІВ не здавати Україну? Ні. Я зачекаю на Майдан Лінча...
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Зедебилы, шо ж вы палитесь как педофил в детсадике.
Митинг против капитуляции, - не против вашего зе а против капитуляции.
Ви уж определитесь зеля ЗА капитуляцию или ПРОТИВ.
А если тоже ПРОТИВ то чего вам ссаться?
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Какой-то унылый Петя-майдан получился. Ну зато по 200 гривен народ заработал.
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А во время войны на Мальдивы ездят, не? Если ездят, то засунь никчемные порохоботовские претензии к другим куда-нибудь подальше или поближе.
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Звичайно їздять... Я їзжу, друзі мої, колєги і колєжанки... Мінімум раз на рік. І не тільки на Мальдіви...
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Чучело, мой брат воевал почти 3 года.И во время ротаций, когда их бригада выходила на отдых в место расположения, он 2 раза был в Хорватии с семьей. Причем частично одну путевку его детям оплатили волонтёры.
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Вы недопоняли ,речь не о отдыхе,а о том ,что главнокомандующий бросил страну и уехал отдыхать на мальдивы.
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я так понимаю что вы русский. только у русских есть вера в единого царя. и что без царя и солнце не всходит. главнокомандующего во время его отпуска или болезни заменяет начальник Генштаба или министр обороны
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Какой нахрен отпуск во время войны,вы что собрались оправдывать?
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А в Турцию ездят во время войны отдыхать, а? Или только на Мальдивы нельзя?
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Без надобности не ездят,а кто ездил на отдых?
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Почитала шовинистские комменты порохоботов- жуть.
Ничем не отличаются от руссо-фашистов: только они люди и патриоты, а остальным - смерть.
А потом еще удивляются, почему эти шовинисты и радикалы с националистами не избраны в парламент.
Украинскому народу не свойственно унижать других людей, например, по языковому принципу и несвойственно ставить себя выше других, унижая и оскорбляя при этом других.
А вся эта бывшая верхушка все время пытается нас разъединять по многим вопросам, при этом в этой шумной пене воровали безбожно, называя себя патриотами.
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еще зебилов почитайте вам понравится
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Че за урод придумал сравнить Путина с Гитлером? Это как быы свинью акулой назвать - быдлота тупая. И пушмясо Путина сравнить с немецкими солдатами? Я бы реально кретина расстрелял - ныть чтобы Германия дала денег и вот так ее опускать то.
Православные ****.
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Зеленский проявил недопустимую глупость. Не придушил мародера сразу после выборов. Что его каналы беспредельно творили! А потом переждали, оклемались, осмелели и опять пошли раскалывать страну
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Зеленский действительно проявил недопустимую глупость.На выборах поднял волну срача и дерьма. И теперь эта волна будет его в обратку обкатывать. Карма.
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Это неправильное вече Нет флагов ЛГБТ
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Завтра Путин скажет- о чем с тобой договариваться, у тебя майдан на носу. А следующие не отвечают за слова предыдущих.
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Лугандонского языка такого нет и этноса тоже !
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