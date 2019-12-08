 "Червоні лінії для Зе": на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится на странице мероприятия в фейсбуке.
Фото/видео - Олег Богачук
В обращении организаторов отмечены следующие требования:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
Митинг против капитуляции, - не против вашего зе а против капитуляции.
Ви уж определитесь зеля ЗА капитуляцию или ПРОТИВ.
А если тоже ПРОТИВ то чего вам ссаться?
Ничем не отличаются от руссо-фашистов: только они люди и патриоты, а остальным - смерть.
А потом еще удивляются, почему эти шовинисты и радикалы с националистами не избраны в парламент.
Украинскому народу не свойственно унижать других людей, например, по языковому принципу и несвойственно ставить себя выше других, унижая и оскорбляя при этом других.
А вся эта бывшая верхушка все время пытается нас разъединять по многим вопросам, при этом в этой шумной пене воровали безбожно, называя себя патриотами.
Православные ****.