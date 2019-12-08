EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Убийство Гандзюк Обирай свідомо Формула Штайнмайера Коррупционный скандал в Слуге народа Дело Ярослава Дубневича Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дела против чиновников НБУ Рынок земли Скандалы в Слуге народа Записи Трубы
 Политика Украины, Общество
  428  217
Все про:Зеленский (0) Киев (0) майдан (0) Батькивщина (0) Голос партия (0) Европейская Солидарность (0)

 Червоні лінії для Зе: "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" зовут украинцев на Майдан

Сегодня в 13:00 на Майдане в Киеве начнется вече, организованное политическими партиями "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" в преддверии Нормандского саммита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в фейсбуке.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится в тексте обращения.

В обращении отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Смотрите также: "Вы не помогаете Украине, а мешаете", - Кравчук раскритиковал призыв "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса" выйти на Майдан. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164068
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы придете ? Или вы за капитуляцию?
 показать весь комментарий
 
и хто же эти минские договорняки намутил..? "Червоні лінії для Зе": "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" зовут украинцев на Майдан - Цензор.НЕТ 870
 показать весь комментарий
 
На майдан зовёт и цензор, как я понимаю. Раньше, когда народ собирался под АП или под радой против шокобарыги , то на Цензоре об этом сообщали всегда пост фактум. Сейчас же совсем другая история! У президента тяжелейшая встреча в Нормандии , а отлученные от корыта используют любую возможность , чтобы закон о снятии неприкосновенности не вступил в силу, прикрываясь всевозможными липовыми поводами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
«Ладно, Тимошенко - она всегда пытается сыграть в чужую игру и получить профиты. И всегда выбирает не ту сторону. Ладно Вакарчук - он как был пустотой, так ведомой пустотой и остался. В глазах написана сплошная печаль и непонимание происходящего. Но Порошенко-то? Там ведь прямо на физиономии жирными буквами написано: «Я - одно большое вранье!» и «Я готов разрушить все, что ещё осталось в этой стране»
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня будут выжигать зеленую чуму с тела Украины?
 показать весь комментарий
 
Чому "будуть"?
Тому, що ти з парашi?
Якi ж ви тупi.
 показать весь комментарий
 
Боишься малорос? Правильно боишься... не помогут тебе твои сваты и говноквартал.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, той що, докликалися?
Багато народу прийшло?
 показать весь комментарий
 
Пять лет их фракция во главе с оффшорным олигархом Порошенко грабила Украину. Танцевала под дудку Ахметова и Фирташа. Сделала Украину самой бедной страной Европы. Уничтожила гривну. Уничтожила промышленность Украины. Проиграла войну и допустила разгром армии в многочисленных котлах. Новому парламенту и новому президенту приходится исправлять все, что они натворили за пять лет.
 показать весь комментарий
 
 
Странно... Ладно "Голос". Но Тимошенко в 2014 году призывала к ненасилию в ответ на агрессию. Пес подписал Минские соглашения, заложившие будущую федерализацию Украины. Теперь выходить (по прошествии пяти лет) с лозунгами и корчить из себя "настоящих патриотов" , а остальных выставлять "Зрадниками" - как-то убого.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почему партийцы Тимошенко, БПП и тот же Вакарчук не призывали выходить на майдан, когда Порошенко в течение двух лет подряд получал от террористов с неподконтрольной территории деньги за поставку им водоснабжения?
 показать весь комментарий
 
 
Требования верные и даже далеко не полные. Нет поставкам воды, эл.энергии и транспортного коридора в Крым, нет снятию санкций с РФ, нет прекращению торговой блокады ОРДЛО, нет снятию судебных исков с РФ , нет выборам до полного контроля ВСУ и СБУ над оккупированными территориями и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Пока рано еще рвать друг дружке волосы на жопе -дождемся результатов встречи с кацапом путиным.
 показать весь комментарий
 
У *********** тролів завжди підвищується градус істерії, коли українці об'єднуються для захисту України. От і сьогодні їх підняли по тривозі і змусили кидатись лайном на людей яким не байдуже майбутнє держави в якій вони живуть.
 показать весь комментарий
 
Вы - идиоты?
Или вы против:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России ???

Про ЧТО вы гавно размазываете?
 показать весь комментарий
 
потім "мародери" скажуть що зрада не відбулася завдяки їм і їхньої принципової і твердої позиції.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх