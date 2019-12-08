 Экспертиза ДНК подтвердила, что переданное наемниками РФ тело без органов принадлежит воину Роману Беспалому

Об этом в Facebook сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, передает Цензор.НЕТ.
Роман Беспалый попал в плен к оккупантам в мае 2019 года. В ноябре оккупанты отдали тело мужчины без внутренних органов, утверждая, что он покончил с собой и что это Роман Беспалый.
"Рома Беспалый 99,9 ДНК. Подтверждение. Мы не знали ничего о его судьбе с момента плена, как и не знаем о других наших ребятах до сих пор. Рома вернулся домой", - написала волонтер.
На фото: Роман Беспалый и его жена Анжела
Кто убивал в бою, а кто издевался над заключенными, пытал и вырезал органы??
Там невинных нет .
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Господи за что нам всё это
Это нелюди!!!!!
Скажи зебоба где ты увидел людей ,,с кем собираешься мириться?
Плесень зеленая .