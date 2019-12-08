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 Происшествия, Общество
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Все про:экспертиза (239) Донбасс (20138) Ян Осока (886) пленные (641) Беспалый Роман (1)

 Экспертиза ДНК подтвердила, что переданное наемниками РФ тело без органов принадлежит воину Роману Беспалому

Экспертиза ДНК в Днепре подтвердила личность мужчины, тело которого было передано оккупантами в ноябре.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, передает Цензор.НЕТ.

Роман Беспалый попал в плен к оккупантам в мае 2019 года. В ноябре оккупанты отдали тело мужчины без внутренних органов, утверждая, что он покончил с собой и что это Роман Беспалый.

"Рома Беспалый 99,9 ДНК. Подтверждение. Мы не знали ничего о его судьбе с момента плена, как и не знаем о других наших ребятах до сих пор. Рома вернулся домой", - написала волонтер.

Экспертиза ДНК подтвердила, что переданное наемниками РФ тело без органов принадлежит воину Роману Беспалому 01

На фото: Роман Беспалый и его жена Анжела

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Экспертиза ДНК подтвердила, что переданное наемниками РФ тело без органов принадлежит воину Роману Беспалому 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164067
 
 
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Вечная память!!! Смерть сепарам и оккупантам!!
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ВАЗ сказал, что с кровавыми руками никто не будет амнистирован из бандитов.
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ВАЗ за последнее время столько нап..дел , что фантасты отдыхают .
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А как определить у кого руки в крови , у кого - нет?
Кто убивал в бою, а кто издевался над заключенными, пытал и вырезал органы??
Там невинных нет .
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Це кропотлива довга робота. Для цього є відповідні органи. Моссадівці також не кого попало вбивали - десятки років проводили розслідування інколи.
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Угу... Всі на одному блокпосту без зброї стояли і окопи рили.
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Зебилы, и вы с этими собираетесь договариваться ? Экспертиза ДНК подтвердила, что переданное наемниками РФ тело без органов принадлежит воину Роману Беспалому - Цензор.НЕТ 7426
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и с кем моника собирается мириться? с этими?
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Доречі, казахи ображаються, коли расєйку називають ордою. Расєйка не орда. Вона лише була відданим васалом орди.
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Це вже не перший такий жахливий випадок. Треба фіксувати ці російські злочини та подавати у міжнародний суд.
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Они Боинг простили , северный поток строят . Какой суд ?
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Суд буде, але багато чого залежить від нашої влади.
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Какой ужас ... И это в 2019 году ...
Господи за что нам всё это
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ППЦ! они разбирают солдат на органы!
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Кров і смерті вже на руках Зеленського, його дружини і його дітей! Це прокляття буде тривати до сьомого коліна ! Экспертиза ДНК подтвердила, что переданное наемниками РФ тело без органов принадлежит воину Роману Беспалому - Цензор.НЕТ 2824
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Он только в конце мая принял присягу. Побойтесь Бога
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Кто еще не понимает , на что способны россияне зомбированные - достаточно смотреть в ютубе штурм Грозного!!!
Это нелюди!!!!!
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Людоеды, нелюди!
Скажи зебоба где ты увидел людей ,,с кем собираешься мириться?
Плесень зеленая .
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Ти що, російська шавка що так кажешь про Президента України?
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