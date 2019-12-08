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 Общество
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Все про:УПЦ МП (1017) Епифаний (209) ПЦУ (500)

 Епифаний: С отдельными архиереями УПЦ МП общаемся. Их переход в ПЦУ станет сюрпризом

Православная Церковь Украины имеет хорошие, но неофициальные отношения с некоторыми архиереями Московского патриархата. Поэтому не исключено, что часть из них через некоторое время присоединится к поместной церкви.

Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал в интервью ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы имеем сейчас хорошие отношения с некоторыми архиереями РПЦ в Украине, но это неофициальные отношения. Вы понимаете, какие последствия будут для архиерея, если Москва узнает, что он общается с ПЦУ и имеет хорошие настройки относительно объединения в будущем", - сказал митрополит.

Он добавил, что есть такие архиереи УПЦ МП, которые активно наблюдают за процессами в Украине и внутри объединенной Православной Церкви.

"Москва им до сих пор навевает, что это временно, и они (ПЦУ. - Ред.) не сохранят единство. Но этого не произошло. Думаю, со временем те архиереи, которые имеют такое желание, увидят, что здесь все стабильно, есть динамичное развитие, и примут решение (о переходе в ПЦУ. - Ред.)", - подчеркнул Епифаний.

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Однако, митрополит не берется прогнозировать, когда именно священнослужители Московского патриархата отойдут от Русской церкви и присоединятся к Украинской.

"Прогнозы иногда бывают неудачными. Поэтому не хотел бы прогнозировать сколько, но часть архиереев РПЦ в Украине присоединятся к нам. Возможно, это станет для всех сюрпризом", - подытожил владыка.

Источник: https://censor.net.ua/n3164066
 
   
 Топ комментарии
 
ПЦУ і УГПЦ проводять по всій Україні молитви про порятування України від Зєлі переговорщика. А московські попи чому мовчать?
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Он добавил, что есть такие архиереи УПЦ МП, которые активно наблюдают за процессами в Украине и внутри объединенной Православной Церкви.

Сказал, что есть продуманные попы, которые пока наблюдают, куда качнётся. Потом решат - перебегать или нет.
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100%. Хитрожопое стадо, в рясах. Держатся за свои приходы, как нардепы, за свои мандаты.
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ПЦУ і УГПЦ проводять по всій Україні молитви про порятування України від Зєлі переговорщика. А московські попи чому мовчать?
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Тому,що мацковськи попи-це агентура кгб. Вказівки ще ніхто ні роздає.
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Вася, ти хоча б розумієш, що саме ти наразі ляпнув?
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Потому что ПЦУ трубят перед собой как фарисеи,а в УПЦ моляться не напоказ,читайте Библию.
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Давай после клоуна попа. Типа хуже не будет.
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Этот поп умнее клоуна в разы. И деньги вкладчиков ПриватБанка не воровал, и Украину, как тот клоун не обгаживал ну и т.д.
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О!!!
Той самий випадок, коли лікаря-психіатра самого вже пора відправити на дурку Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 989
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Я верю в Бога , но по-своему . Не прошу . Делаю всё сам . Может быть он мне помогает , он тоже человек . Епифаний: С отдельными архиереями УПЦ МП общаемся. Их переход в ПЦУ станет сюрпризом - Цензор.НЕТ 8938
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Стукайте і відчинять вам двері,
Просіть і дано буде вам,
Шукайте і знайдете!

Бог нічого не дає просто в руки. Божий Дар все одно шукати і знайти доведеться. Знаходить лиш той, хто шукає.
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Ну да , а если к тебе каждый день будут ломиться в двери и просить ? Не надо себя обманывать , я уже не говорю за остальных .
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Як в тому анекдоті...
Я то допоможу, але ти хоча б білет купи Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 3842
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знаю в харькове несколько священиков мп которые готовы перейти и приход думаю пошел бы за ними , но думаю что ниче неполучиться -кернес недаст (он ведь главный православный в ха ))))
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Гепа православный? Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 8370 Примерно так же, как я - буддист.
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Он добавил, что есть такие архиереи УПЦ МП, которые активно наблюдают за процессами в Украине и внутри объединенной Православной Церкви.

Сказал, что есть продуманные попы, которые пока наблюдают, куда качнётся. Потом решат - перебегать или нет.
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100%. Хитрожопое стадо, в рясах. Держатся за свои приходы, как нардепы, за свои мандаты.
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Так кормушка ж. Кто-то магазин открывает, кто-то в мэры лезет, а кто-то приход подгребает. А цель у всех одна и та же - бабло. Только тот, который с магазином, прямо об этом заявляет, а двое других про спасение души и народное благо натряхивают.
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Тепер ви розумієте вислів, що у дзеркала два обличчя?
Адже, наразі ви так само праві, як і Єпіфаній...
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Корыто - преходящее . Оно теперь зелёное .
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Это как раз сегодня самая главная тема, порохоботы хотят госпереворот устроить.
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Это правильно, но говорить об этом заранее не обязательно, чтобы Гундяев не начал расследование в стиле КГБ с заменой неугодных на лояльных. Пусть переход этих епархий в ПЦУ таки да станет сюрпризом.
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Кто бы, что не говорил, но обретение автокефальной церкви, огромное достижение Украины.
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Вполне согласен и как только другие поймут что процес не обратим присоединятся, невозможно сидеть на 2 стульях всю жизнь и начало УПЦ это есть огромный вклад именно в развитие государства и его отличия от Мордора...
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Звичайно. Цьому радіють не тільки вірні ПЦУ, а також віруючи інших конфесій.
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Лапотные попы - это полбеды еще.Нужно чтобы паства созрела,народ надо вести за собою.
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Сначала нужно зачистить от кацаПсин Почаевскую Лавру!! И так потихоньку дальше!!!! Все нужно делать тихой сапой,чтобы не волновалось руссобыдло, которого у нас в Украине очень много. Пока Совки не подохнут естественной смертью,пока у нас они есть ХОЛУИ ПУТЛЕРА!
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сегодня у христиан ( и католиков и православных.кроме мацковских сектантов) начинается ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ рождественского поста АДВЕНТА
в венке АДВЕНТА зажигают вторую свечу
Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 2072
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Сережа Думенко тебя сюрприз ждет на Страшном Суде.
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