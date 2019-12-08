 Сенцов отказался идти на вечеринку Европейского киноприза в ресторан "Москва": Европейцы не понимали, почему

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе, а когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва", многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", - подчеркнул Сенцов.

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При этом он уточнил, что бывал на многих церемониях награждения, и эта была однозначно лучшая из них.

"Уже ради того, чтобы увидеть вживую прекрасную Жульет Бинош, стоило сюда приехать. Соблюсти баланс между торжественностью, непафостностью и юмором на подобных мероприятиях очень трудно, но организаторам EFA это удалось", - отметил режиссер.