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Все про:Берлин (170) фестиваль (262) Сенцов (1091)

 Сенцов отказался идти на вечеринку Европейского киноприза в ресторан "Москва": Европейцы не понимали, почему

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов посетил церемонию вручения Европейского киноприза в Берлине и отказался от гала-вечеринки в ресторане "Москва". Он также отметил, что ему не дали выступить.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе, а когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва", многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", - подчеркнул Сенцов.

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При этом он уточнил, что бывал на многих церемониях награждения, и эта была однозначно лучшая из них.

"Уже ради того, чтобы увидеть вживую прекрасную Жульет Бинош, стоило сюда приехать. Соблюсти баланс между торжественностью, непафостностью и юмором на подобных мероприятиях очень трудно, но организаторам EFA это удалось", - отметил режиссер.

Сенцов отказался идти на вечеринку Европейского киноприза в ресторан Москва: Европейцы не понимали, почему 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164065
 
 
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Молодец !!! Вот так нужно ВСЕМ себя вести !!!
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А Зєля б пішов, прямо б полетів, із власним роялем.
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Цей говнюк і терорист слова доброго не вартий.
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зате ротару у масква-баді відривається...
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згинуть нааши воороженьки як роса на соонци Сенцов отказался идти на вечеринку Европейского киноприза в ресторан "Москва": Европейцы не понимали, почему - Цензор.НЕТ 5426
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Когда европейцам отобьют почку и отрежут руку, тогда будут понимать лучше, а так что им понимать в своем зажиточном мирку.
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шеня вмерла у карииииныыыы
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Тому що порохобот
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Отдыхай в спаме ,тому що ты дятел .
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Ромео Даллер как-то сказал про европейцев примерно следующее..знай мой отец, какие они пи..сы, то не стал бы за них проливать кровь на берегах Нормандии..
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Респект тобi Олеже! Це позиція справжнього українця !
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А потім на нього просто забили......................
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Це патріотичний вчинок та переконання справжнього українця. Я би також порадив Олегу не йти у політику, бо закидають лайном так, що не відмиється.
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вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва"!!

Это то же самое, если еврею предложить вечеринку в ресторане "Освенцим"
Источник: https://censor.net.ua/n3164065
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Не пошёл из-за тупых тролей, которые потом задолбали бы.
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Ну что, повоем же про щеню у карыны?!
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Приехал на кинопризом и пытался закатить политическую речь. Организаторы сохранили формат КИНО. Потом закатил истерику что ему не дали покрасоваться. Потерял связь с реальностью. Савченко и та была ближе к земле и реальности.
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Плюсую! Каклам всегда нужно быть поближе к земле.
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Цей довбень відразу показав чого він вартий.
Адже насправді в нього жодного вартого уваги фільму.
Звичайна пустишка.
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Уважаю Сенцова. Принципиальный человек ! В нём определённо есть моральный стержень, причём крепкий как арматура. Молодец, всё правильно сделал !!
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Пока толерастам европейским не прилетит условный искандер от "мышебратьев" - они так и не поймут нихера. Фу.Гадкие и мягкотелые желейки.
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