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Все про:Одесса (5799) пожар (3815) ГСЧС (2368)

 Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается

По состоянию на 9:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего результате пожара погибло 10 человек:
- 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;
- 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ;
- 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 погибших;
- 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека;
- 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек;
- 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель;
- 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.

Всего пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек).

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Читайте также: Президент объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также: "Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - замначальника облуправления ГСЧС Крицкий о ходе спасательных работ в одесском колледже

Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164064
 
 
 Топ комментарии
 
траур говорите Зеленский обьявил сегодня?Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается - Цензор.НЕТ 66
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лагерь отдыха "Виктория", хостел "Токио", теперь вот это …… и всё Одесса . Сколько нужно ещё трагедий что бы что то поменять в этом плане в этом городе ?
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лагерь отдыха "Виктория", хостел "Токио", теперь вот это …… и всё Одесса . Сколько нужно ещё трагедий что бы что то поменять в этом плане в этом городе ?
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А дело не в городе.
Пожары устраиваются в аккурат когда нужно отвлечь внимание от значимого события - в данном случае от подписания капитуляции.


А Одесса - потому что на сегодняшний день для кремля это цель No 1...
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Вот в Этом!! Во время пожара обнаружилось вопиющая нехватка спецтехники, людей просто нечем было спасать.
https://www.unian.net/incidents/10784999-lyudey-mozhno-bylo-spasti-spasateli-rasskazali-o-nehvatke-oborudovaniya-pri-tushenii-pozhara-v-odesse.html
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траур говорите Зеленский обьявил сегодня?Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается - Цензор.НЕТ 66
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Совсем за не дорого любой зелескот расскажет почему в этом виноват петя.
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Порохоскот это вы про 25 % граждан Украины?
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Вы хоть на таких темах можете нейтрально без политики и оскорблений других людей обойтись?
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На деньги вкладчиков привата працюешь бот копеечный?
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Андрей, они - не могут! Им плевать на Одессу, на погибших, они пайку отрабатывают.
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Не перепечатывай сюда свою методичку.
Имей совесть.
Прикрывать свою грязную деятельность фальшивой скорбью это отвратительно.
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Он это не писал.
Не надо жить в иллюзиях.
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Откуда ты знаешь что он это не писал?
Мне все равно кто писал,я то постоянно читаю " порохоскот",а это просто калька.
Так что получается что 25% граждан Украины так называть можно,а 75% нельзя?
Это вы политологию в Трускавце изучали?
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Совершенно верно. Нельзя использовать такие слова.
Лично я пишу сторонник/избиратели Порошенко/Зеленского
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На форуме есть общие правила.
Если за это не банят копеечных ботов значит это не нарушение.
Прекращайте истерить.
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Не нужно тупых оправданий.Ты должен осознать,что уже давно стал озлобленным,агрессивным и не совсем умным.Тобой манипулируют, ты уже делишь граждан своей страны на плохих и хороших.Как думаешь сколько патриотов из этих 75% воевали на Донбассе и прошли Майдан...? Задумайся над этим.
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Я разве оправдываюсь?
Я считаю что правила должны быть одинаковые для всех.
Если меня называют порохоскотом и проплаченным ботом,то почему я не могу называть так же?
Признайся себе что ты уже давно поделил граждан своего государства на плохих и хороших и поэтому используешь двойные стандарты.
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Нет. Это про платных онанистов за компьтнром, которые за украденные деньги отмазывают мародера Порошенко
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Так это марадер Парашенко украл у вас батуты и брандсбоиты?
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Граждан Украины? Что у вас с математикой? 75% от проголосовавших! Пришло на участки меньше 60% избирателей. Т.ч. там не так и много, чтобы козырять 75% -тами! А теперь и подавно количество, проголосовавших за голобородько скукоживается! Скоро таких днем с огнем не найдешь! Пожежа в одеському коледжі: 10 загиблих, розбір завалу триває - Цензор.НЕТ 4767
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Вот так живёшь и думаешь, что у тебя какие-то проблемы, неприятности и трудности. А потом читаешь такие новости и понимаешь, что не так всё у тебя плохо. Вот у кого-то жизнь поменялась в одночасье на До и После...
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Мимоволі згадуються підриви будинок з жителями у кацапів. І таке доречне оголошення трауру якраз сьогодні...
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Да.
Появилось такое не приятное подозрение....
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Вы реально больные если такой бред в голову лезет.
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А чем мы отличаемся от раши?
Смотри у нас даже точно такие же пожары происходят и точно так же их нечем тушить и точно так же погибают люди?
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Андрей! Не они больные, больное общество, прежде всего -в раше, да и у нас тоже, если по опыту прошедших за последние 20-30 лет событий мы можем так думать. А основания так думать есть!
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Руководство ДСНС в Одессе должны сидеть в тюрьме,рядом с мэром города Трухановым
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причем тут Труханов ? Виновато МНС Украины в Киеве и ваше долбаное министерство. Труханов не отвечает за противопожарную безопасность . Людей нечем было спасать , у низ нет батутов даже!!! Все разворовано
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Мэр несет прямую ответственность за состояние служб и противопожарную безопасность
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Мэр несет ответственность за состояние службы МНС и противопожарную безопасность??? Вы больны дяденька. Приведите норму, закон плиз
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Є відповідальність директора та міністра освіти.
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Ну шо там з доказами що я холуй мародера?
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Премьер-министра в отставку ! Гончарука на нары ))))))
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А что так слабо, требуй уже импичмент президента за то что не проконтролировал пожарную безопасность в этом здании..
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За это ему не уплОчено.
В методичке такого нет.
Это в методичках про петю такое было.
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Дуже дивно так це все було зрозуміло що там 15 загиблих з самого початку. проте вирішили відкласти оголошення трауру на 8 грудня коли знайшли лише 10, а коли буде 15 тіл - 9-10 грудня то траур продовжать.
Була дана вказівка не підіймати тіла, аби не було соціального вибуху та скористатися цією подією для недопущення масових заходів в Києві - отже маємо Януковича 2.0.
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Не неси чушь, массовые мероприятия все равно пойдут, Петя уже свозит людей автобусами, и в понедельник будет продолжение.
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Думаю, що там будуть не тільки прихильники Порошенка.
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Це трагічна подія, а траур треба було робити лише в Одесі.
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