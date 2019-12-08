 Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что всего результате пожара погибло 10 человек:
- 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;
- 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ;
- 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 погибших;
- 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека;
- 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек;
- 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель;
- 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.
Всего пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек).
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.
Пожары устраиваются в аккурат когда нужно отвлечь внимание от значимого события - в данном случае от подписания капитуляции.
А Одесса - потому что на сегодняшний день для кремля это цель No 1...
https://www.unian.net/incidents/10784999-lyudey-mozhno-bylo-spasti-spasateli-rasskazali-o-nehvatke-oborudovaniya-pri-tushenii-pozhara-v-odesse.html
https://www.unian.net/incidents/10784999-lyudey-mozhno-bylo-spasti-spasateli-rasskazali-o-nehvatke-oborudovaniya-pri-tushenii-pozhara-v-odesse.html
Имей совесть.
Прикрывать свою грязную деятельность фальшивой скорбью это отвратительно.
Не надо жить в иллюзиях.
Мне все равно кто писал,я то постоянно читаю " порохоскот",а это просто калька.
Так что получается что 25% граждан Украины так называть можно,а 75% нельзя?
Это вы политологию в Трускавце изучали?
Лично я пишу сторонник/избиратели Порошенко/Зеленского
Если за это не банят копеечных ботов значит это не нарушение.
Прекращайте истерить.
Я считаю что правила должны быть одинаковые для всех.
Если меня называют порохоскотом и проплаченным ботом,то почему я не могу называть так же?
Признайся себе что ты уже давно поделил граждан своего государства на плохих и хороших и поэтому используешь двойные стандарты.
Появилось такое не приятное подозрение....
Смотри у нас даже точно такие же пожары происходят и точно так же их нечем тушить и точно так же погибают люди?
В методичке такого нет.
Это в методичках про петю такое было.
Була дана вказівка не підіймати тіла, аби не було соціального вибуху та скористатися цією подією для недопущення масових заходів в Києві - отже маємо Януковича 2.0.