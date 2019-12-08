 Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего результате пожара погибло 10 человек:

- 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;

- 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ;

- 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 погибших;

- 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека;

- 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек;

- 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель;

- 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.

Всего пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек).



Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Читайте также: Президент объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также: "Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - замначальника облуправления ГСЧС Крицкий о ходе спасательных работ в одесском колледже

Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.