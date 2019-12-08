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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3906) Кулеба Дмитрий (225) нормандская четверка (868)

 Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба

Президент Владимир Зеленский готов к предстощей встрече в Нормандском формате, на которой будет отстаивать украинскую повестку дня.

Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю сценарии, которые обсуждал и утвердил СНБО, так как не являюсь его членом. Но я точно знаю, что президент Владимир Зеленский едет в Париж с реальным желанием победы и абсолютно украинским повесткой дня", - отметил он..

По мнению Кулебы, сам факт нормандской встречи - это достижение.

"Украинский президент едет туда защищать украинский интерес. Он обещал людям мир. Он борется за него. И из того, что я видел и знаю, он борется за мир на украинских условиях. Поэтому сейчас Зеленского и всю нашу делегацию стоит поддержать", - добавил Кулеба.

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"В понедельник будет попытка сделать шаг в сторону возвращения (Донбасса и Крыма. - Ред.). Перед Зеленским будет сидеть Путин - машина, в которой нет оппозиции, общественного мнения и ценности человеческой жизни, и которую раздражает сам факт нашего существования. Очень сложно выдерживать такой диалог. Но насколько я знаю, Зеленский готовится выдержать его и навязать свой.

Сейчас всем сложно. Мы можем иметь разные мнения по развитию страны, но сейчас я бы все это отложил в сторону. Переживем понедельник, тогда посмотрим", - резюмировал вице-премьер-министр.

Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164062
 
   
 Топ комментарии
 
Дивись клоун, йолка тобі буде якщо шо.
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Зеленский едет в Париж с желанием победы..

Да наплевать с каким желанием он едет, важно с каким результатом приедет.
«Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания»
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Что-то я уверен что он в Украину не вернется Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5888
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Вот и Юля так в 2009 ом на газовые переговоры ехала
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мир по путински когда даже накануне самита один убитый-какой мир он привезет? ботоксный не хочет мира, ему выгоден очаг на востоке, убивать будут постоянно пока Зебил не согласится на выборы в ордло, которые проводить при окупации и не конторля границы нельзя,а если и будет полная дэокупация то нужен минимум 5 лет переходной период при условии украинского контроля границы, тв, работы с людьми после промытых мозгов, а так как хочет клоун одновременно через 10 месяцев выборы под шумок одним махом типа незаметно а предвыборная компания начнется уже через три это выполнение хотелки пуйла так как за это время никто из боевиков границу не отдаст а это державна зрада
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При любом раскладе украинцам скажут, что это победа, такое уже не раз было
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при любом раскладе порохоботы скажут что это зрада, такое уже не раз было
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расклад такой - договоримся по середине Днепра. Зебуины рукоплещут !
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Порохоботы будут аплодировать и поЗеленеют,если договориться на условиях поставленным Порошенко 3 года назад.
На услвиях кремя - зрада и ничто другое.
Есть возражения по существу?
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Так пусть уточнит С ЧЕМ он едет , клоунские ужимки не прокатят .
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Так Ермак у нас за презедента ( с российской женой и с руцким бизнесом)
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Наивный, брехливый или крайне глупый? Похоже, что тупое брехло, быть до такой степени наивным в 42года не может нормальный человек.
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У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
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А я взагалі їх не люблю!
Мені обов'язково про це на форумі сповіщати? Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3705
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Скажу сразу вычеркнул и Пороха и Зелю на выборах.Но кто бы как к нему не относился(к Зеле) я считаю что Вакар на данный момент прав,и Зелю надо поддержать и надеяться,что всё пройдёт по сценарию который выгоден УКРАИНЕ.Ну,а если стратит и произойдёт сдача интересов УКРАИНЫ тогда уже спрашивать с него и его клоунов. Но делать это мирно и в правовом русле,потому что ещё одна война в центре страны,это будет жопа полная.
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Так порох и создаёт картинку, типа гражданская война. Это он поддерживает ху.ла
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Думаете зеклованы устроят войну? Да они в его поддержку без хорошей оплаты не выйдут! А откуда у слуг и Зельцмана,живущих честно,на одну зарплату,деньги на поддержжку?
Самому не смешно?
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И себе не оставили? Все отдали на борьбу с Порошенком!
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Я не за того , но ... , я не поддерживаю того-то , но ... - палишся , тварь крямлеботная . Меняйте методы , вас с таким подходом к работе уже сразу за версту видно . Путлером воняет .
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Ооо. Пошла жара. И пофиг, что а Украине объявлен день траура. Противники встречи Зеленского в нормандском формате - на посту.
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земадрилы не дремлют! Им сегодня по лишней стопки боярышника выдали, чтоб отмазывали величайшего плидера современности Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5663
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Где? Убогое. Я ни слова не сказал кто. Ярлыки не вешаю. Написал же "противники встречи...". А ты сразу о себе.
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а то никто не понимает почему именно сегодня вазелин объявил траур вопреки всех принятых правил - траур объявляется или на следующий день после трагедии или когда найдены и опознаны все жертвы и спасательные работы завершены
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Нет никаких правил. Ты себе их придумал. И пытаешься навязать остальным.Раздули на трагедии и в преддверии нормандской встречи политический шабаш. Позорище. Лучше бы молчали.
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конечно "нет". просто до этого момента все следовали этим отсутствующим правилам во всем мире а вот величайший политический деятель современности решил действовать по своему

кстати, овощ тоже объявлял траур. 20 февраля 2014 года
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Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5622ZiZu ZiZu кому траур для таких лохов как ты но не для их
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Ты их смотрел? Я нет. Отключил телевидение давно!!! По фактам. Было или нет? Я не знаю, поэтому не утверждаю и не опровергаю.
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В 12-м автобусе из Тернополя утеряно удостоверение инструктора НАТО по пыткам гражданских. Нашедшему - вознаграждение.
(C)
@VasserIronn
🤔
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тут суть в том что для народа он обьявил траур а на своих каналах(Коломойского)в это же день траура плюет на закон и крутит юморные передачи нарушая его как много раз нарушает интер
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"Имею желание купить дом,но не имею возможности.
Имею возможность купить козу,но не имею желания"
Может лучше кловану вообще ничего не покупать,чем купить "козу",по своим возможносоям?
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Слушать нужно не Кулебу, он пустышка, а Ермака....
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все это жидовская хуцпа. Все на майдан!!!
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нельзя так писать. нужно писать все это мыролюбные реформаторские конфеты.
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Наступного року народні депутати від партії "Слуга народу" поїдуть до США на навчання за програмою Конгресу "Open World
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Пусть хотя бы фотографии погибших за период " не стрелять" с собой возьмет. И макрону( новому другу ****) покажет
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Пусть сначала педро ответит за Иловайск и Дебальцево
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Пусть сначало рот закроешь уклонист как и твой зе которые армии даже копейкой не помогли
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Уставшим от войны хатоскрайникам:
- Стройки Колымы и Магадана ждут ваши мозолистые руки. Еще не заросли тропинки, протоптанные вашими отцами и дедами
Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7850
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Транш на 4лярда підписали з МВФ, ось його маленький козер, але більше може бути тільки його"яйця"якщо він мужик...)
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«Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - поделился своими мечтами Зеленский.

Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5244
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Хрюкапітуляція усея страні.
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Свое фото добавить забыл.
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Пусть надежда, вера и единство украинского народа помогут Президенту одержать Победу!
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Ты всё наивная продолжаешь верить евреям? Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 59Ну-ну. Моисей 40 лет водил КОЗУ, а этот всего за полгода украинские земли распродал. Что-то мне подсказывает, что и ***** Украину сдаст не глядя.
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Результат будет - Украина с раковыми опухолями рашистских дЫр в своем теле, которые сама же и финансирует в первоочередном порядке, рассея не у дел, но при этом все в дЫрах конролирует, кремлядь формально умывает руки и с нее снимают санкции, которые так мешают проституирующей Европке очень выгодно для себя торговать с азиопской паРашей, ни о каких компенсациях со стороны обосРахи, о ее ответственности за агрессию, за аннексию все забывают, о Крыме забывают, иногда ритуальные, ничего не значащие фразы,. ботоксный Сцарек-лысогном и другой курдуплик, ЗеЧмо -вЯликия миротворцы...занавес.
рашка в дамках, Украина- в полной жопе , никого не интересует и не заботит .
хАхлы-малоросы, они же ЗеБилы, убогая ,тупая серая масса идиотов и инфантилов сделали это вместе, ну а Украина, Украина превращается... в ничего не значущу малороссию, возможно, в федеральный округ вЯликай рассеи...
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Щиро бажаю успіху Президенту України на завтрішніх перемовинах.. Тільки вороги України можуть бажати йому іншого..
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Интересно, кого из пуйлов кремль отправит к Зе на посрамление? - ботоксного? удмурта? дряхлого рогатого подполковника? или таёжного собутыльника Шойгу?
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бросьте эту глупую,провинциальную хрень о двойниках. пуйло все то же, мелкий гопник из питерской подворотни, выросшей до узурпатора вся раши-паРаши, никаких двойников нет, просто ботоксную бабушку с некоторыми половыми признаками дедушки так колотит от постоянных "улучшений" своей, с позволения сказать, морды лица- ботоксы, филлеры, подтяжки, они какое угодно лицо превращают в маску-подушку, вы хотя бы на Микки Рурка просмотрите.
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главный барыжник кусает ногти, что кроме 8% в Раде ему светит только срок, а не доля.
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Можеш никуда не ехать придурок
Тебя Украина запомнит как одного из самых позорных явлений в истори государства наряду с Парашенко.
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насчёт ЗеЛупы все так, позорище и самоуничтожение Украины, причем на ровном месте, когда можно было просто все заморозить , а Украине сильно рвануть вперёд...
а насчёт Порошенко абсолютно не правы... Порошенко войдёт в историю, как очень успешный, истинно украинский Президент, несмотря на, казалось бы, полное отсутствие возможностей, сумевший таки отодвинуть Украину от края пропасти и даже сумевший начать широкие реформы...сейчас же ЗеЧмо толкает Украину в пропасть с упоротостью клинического идиота...
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О так а шо сделал "Парашенко" чтоб туда попасть или тебе имбицылу не понятно но ты решил что он там стоит ?
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Давай Зеленский! Жги! Войди в Историю! Что бы о тебе и через столетия легенды слагали - и в СССР 2.0, и в Европе. Это твой шанс стать новым Богданом Хмельницким. Такое бывает раз в 500 лет!

Просто сделай это, мы верим в тебя! Не сомневайся ни в себе, ни в России. Прочь страх и сомнения, победа будет за нами!
Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4339
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Парашенко тоже любил на палочку чая к проросийскому макрону сгонять, давай зеленомордый продолжай в том же духе 👎
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Не знаю з якими там "бажаннями" їде до Парижу Вофка Янєлох, але в аеропорту було помічено, як на борт номер 1 були завантажені вофкіне любиме піаніно разом з хором малчіков з 95 сортиру, а також бочка вазеліну і ящик презервативів "ПріЗєдєнтскіє"
Так що Моніка Зелінскі вже повністю готова прийняти з усіх сторін і в любій кількості
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О!!!
Вже і кураторів соєво-мокшанської ботви вигнали на форум
Що, прості таргани не справляються? Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7581
Калірованих випустили? Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3527
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Где вони живуть? У вигаданому сценарии квартала 95? Такое нести могут только клоуны со сцены. Але! Зетипиллы! Кого вы сделали вместе7
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Було б смішно якби не було так гірко . Зєлєбєні аж із штанів вискакують в потугах впарити 73 % зєбілів що зєля і бєня хоч дещицю проукраїнські . Якийсь театр абсурду .
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Сколько трескотни пафосной.))
На выходе в понедельник будет холостой выхлоп марки "Ни о чем"
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Верю президент Зеленский приедет с победой!
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Выбор у Зеленского невелик: вернуться со встречи либо с пустыми руками, либо с капитуляцией. Что из этих двух вариантов лучше для него самого и его команды, пусть сами решают. А что лучше для Украины, должен народ решать.
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