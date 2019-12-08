 Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба

Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю сценарии, которые обсуждал и утвердил СНБО, так как не являюсь его членом. Но я точно знаю, что президент Владимир Зеленский едет в Париж с реальным желанием победы и абсолютно украинским повесткой дня", - отметил он..
По мнению Кулебы, сам факт нормандской встречи - это достижение.
"Украинский президент едет туда защищать украинский интерес. Он обещал людям мир. Он борется за него. И из того, что я видел и знаю, он борется за мир на украинских условиях. Поэтому сейчас Зеленского и всю нашу делегацию стоит поддержать", - добавил Кулеба.
"В понедельник будет попытка сделать шаг в сторону возвращения (Донбасса и Крыма. - Ред.). Перед Зеленским будет сидеть Путин - машина, в которой нет оппозиции, общественного мнения и ценности человеческой жизни, и которую раздражает сам факт нашего существования. Очень сложно выдерживать такой диалог. Но насколько я знаю, Зеленский готовится выдержать его и навязать свой.
Сейчас всем сложно. Мы можем иметь разные мнения по развитию страны, но сейчас я бы все это отложил в сторону. Переживем понедельник, тогда посмотрим", - резюмировал вице-премьер-министр.
На услвиях кремя - зрада и ничто другое.
Есть возражения по существу?
Мені обов'язково про це на форумі сповіщати?
Самому не смешно?
плидера современности
кстати, овощ тоже объявлял траур. 20 февраля 2014 года
(C)
@VasserIronn
🤔
http://www.vsetv.com/schedule.html
10:50 Т/с "Кухня", 1 сезон, 1-6 с. (комедия россссия)
14:00 Премьера. Т/с "Папик", 1-8 с. (комедия украина)
21:00 Х/ф "DZIDZIO. Первый раз". (комедия украина)
23:00 Х/ф "Любовь в большом городе 3". (комедия россия)
00:40 "Лига смеха", 5 сезон, 20 эп.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Имею возможность купить козу,но не имею желания"
Может лучше кловану вообще ничего не покупать,чем купить "козу",по своим возможносоям?
- Стройки Колымы и Магадана ждут ваши мозолистые руки. Еще не заросли тропинки, протоптанные вашими отцами и дедами
«Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - поделился своими мечтами Зеленский.
рашка в дамках, Украина- в полной жопе , никого не интересует и не заботит .
хАхлы-малоросы, они же ЗеБилы, убогая ,тупая серая масса идиотов и инфантилов сделали это вместе, ну а Украина, Украина превращается... в ничего не значущу малороссию, возможно, в федеральный округ вЯликай рассеи...
Тебя Украина запомнит как одного из самых позорных явлений в истори государства наряду с Парашенко.
а насчёт Порошенко абсолютно не правы... Порошенко войдёт в историю, как очень успешный, истинно украинский Президент, несмотря на, казалось бы, полное отсутствие возможностей, сумевший таки отодвинуть Украину от края пропасти и даже сумевший начать широкие реформы...сейчас же ЗеЧмо толкает Украину в пропасть с упоротостью клинического идиота...
Просто сделай это, мы верим в тебя! Не сомневайся ни в себе, ни в России. Прочь страх и сомнения, победа будет за нами!
Так що Моніка Зелінскі вже повністю готова прийняти з усіх сторін і в любій кількості
Вже і кураторів соєво-мокшанської ботви вигнали на форум
Що, прості таргани не справляються?
Калірованих випустили?
На выходе в понедельник будет холостой выхлоп марки "Ни о чем"