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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:таможня (1550) Государственная таможенная служба (1)

 Новая таможня Украины начала свою работу

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд важных шагов:

- сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;
- в первом чтении Верховная Рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу;
- принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;
- принят закон о режиме общего транзита;
- запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;
- создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

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"И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!" - говорится в сообщении.

Новая таможня Украины начала свою работу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164061
 
 
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Есть шанс, что Порошенко сядет, Пуйло сдохнет, а Украина расцветет. Я за.
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Даже порохоботам желаю того же, чтобы очнулись.
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Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
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я не пророк, но желательно за всё и надолго.
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Вы не пророк, вы оголтелый популист и идеалист.
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А ще антифа, які не відрізняються від комуністів.
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Міняй вже методичку--вже навіть і не смішно.
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Ка 538а282а,красавчик! Я тоже о таком мечтаю! В мире наступит тишь и благодать только после смерти Путина!
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А кормится то как??Они ж без пропитания не могут!Это я про тех кторые из мультика и называются "ОХ"
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до 250тис громадян України так-чи іначе живляться з контрабанди Нова митниця України розпочала свою роботу - Цензор.НЕТ 2093

ЯК ПРИКРИЮТЬ контрабанду до 50тис залишуться безробітними....
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Квартальщики потирають руки і готують мішки для бабла.
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порошистые дерибанщики сушат сухари?
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Навели порядок в самом коррумпированном органе где никто ни за что не нес ответственности
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8 декабря запустили и уже навели??? Назови дату наступления разочарования...
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А де стару митницю і старих митників поділи? 😁 Невже розстріляли? 😉
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Пороху проще было возглавлять эту грязь чем ее чистить.
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это как в публичном доме менять местами кровати в ожидании чего-то нового так и тут.......
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Стара митниця була корумпованою до цього часу. Чому нова митниця буде без корупції?
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Був відомий випадок на Закарпатській митниці, коли приїжджав Зе і повинні були звільнити керівника. Потім цього керівника не звільнили, тому я скептично ставлюся до тверджень, що не буде корупції.
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Тобто у тому ж кріслі на тій самій (але "вже не корумпованій") митниці...
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Буде там корупція, все нормально. Це у крові кожного другого мешканця країни.
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А хто скаже слово проти-той порохобот.
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Новый бордель с новой бандершой, а проститутки те же
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А де обіцяні додатково десять міліардів грн кожний місяць, від покращання робит таможні??? Чи вже все розподілила між собою єврейська мафія?
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