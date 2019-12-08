 Новая таможня Украины начала свою работу

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд важных шагов:
- сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;
- в первом чтении Верховная Рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу;
- принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;
- принят закон о режиме общего транзита;
- запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;
- создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.
"И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!" - говорится в сообщении.
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
ЯК ПРИКРИЮТЬ контрабанду до 50тис залишуться безробітними....