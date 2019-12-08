 Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие: погиб украинский воин

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили четыре обстрела:

вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

возле Широкино – из РПГ и стрелкового оружия;

дважды неподалеку от Павлополя – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

возле Майорска – из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку от Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Зализного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитника получили ранения, один – боевую травму.

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С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских защитников: неподалеку от Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.