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 Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие: погиб украинский воин

7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили четыре обстрела:

  • вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
  • возле Широкино – из РПГ и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку от Павлополя – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

  • возле Майорска – из минометов калибра 82 мм;
  • дважды неподалеку от Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Зализного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитника получили ранения, один – боевую травму.

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С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских защитников: неподалеку  от Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие: погиб украинский воин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164059
 
 
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Земля пухом нашому воїну. Це все відбувається напередодні Нормандської зустрічі з таким шаленим тиском.
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Какая бы другая страна в мире шла на переговоры с террористами когда её воины гибнут каждый день ?
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