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 Политика Украины
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 Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани

Помощник президента Украины Андрей Ермак контактировал с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, поскольку хотел убедить его, что в команде Зеленского нет врагов США.

Об этом Ермак рассказал в интервью немецкому изданию Welt, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня с Джулиани был всего лишь один телефонный разговор и один раз с ним встретился. Потому что перед вторым туром президентских выборов в Украине я услышал, как он говорил по телевидению, что Украина - полностью коррумпированная страна, а в команде Зеленского есть те, кто против США. Я был этим шокирован", - рассказал Ермак.

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Он пояснил, что в связи с этим предложил спецуполномоченному США по вопросам Украины Курту Волкеру и другим американским политикам лично переговорить с Джулиани, чтобы объяснить, "насколько тот ошибается".

По словам Ермака, во время общения он доказал Джулиани, что Зеленский и команда идут на выборы именно для того, чтобы побороть коррупцию. И у него сложилось впечатление, что ему удалось убедить адвоката Трампа.

На вопрос, не было ли во время этих разговоров попыток воздействия и угроз остановить военную помощь в случае отказа расследовать дело сына Джо Байдена, помощник президента ответил отрицательно. Однако признал, что Джулиани "лишь коротко" спросил, слышал ли его собеседник о фирме Burisma, на которую работал Байден-младший.

Ермак отметил, что название этого предприятия было ему знакома из сообщений СМИ, но с деталями он осведомлен не был. И подчеркнул, что в то время, когда велись разговоры с Джулиани, еще работали предыдущее правительство и генеральный прокурор. Поэтому "вообще не было смысла на меня каким-то образом влиять", - резюмировал помощник президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164055
 
 
 Топ комментарии
 
Ну а ежели победить не выйдет, то нужно возглавить. И по роялю, по роялю Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 2556
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...чтобы побороть коррупцию, её нужно возглавить. Народная еврейская мудрость.
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Ну а ежели победить не выйдет, то нужно возглавить. И по роялю, по роялю Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 2556
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Это почётное место занято уже 4й год пэтром олексеевичем парашенкой.Он пабедил коррупцию ещё в 16 году за 2е недели.Ну,как обычно.
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Ты зебил не в курсе, что за полгода по оценкам ведущих мировых экспертов уровень коррупции в Украине вырос на 20-40% Так что пока все очень плохо, а будет еще хуже Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 9976 Опять же ты пропустил, когда депутаты от Слуги говорили за сколько их купил Беня ти сколько у них такса Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 1650 Это конечно Петр Ляксеевич все виноват Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 9976
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Пелядь,это какие мировые ыксперты? Из сборища бэбэпэ, херасимов и херащенко?
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...чтобы побороть коррупцию, её нужно возглавить. Народная еврейская мудрость.
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Оказывается это чтобы победить коррупцию, дети Коломойского взяли Богдана, Портнова, Авакова, притащили ничтожеств в Раду, устроили позорный цирк с ГБР и судами...
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команда Зеленского идет на выборы

...небыло никакой команды -- была *****&КО
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То есть, другими словами, Трамп считает Президента Украины врагом, вот это сивочолый допрезиденствовался.
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серый кардинал дипломатии ЗЕльки наконец-то проявит свои настоящие идеи и кому служит - 9 декабря все прояснится.
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МВФ согласовал программу - мир помогает Вовке не лезть в капкан *****
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