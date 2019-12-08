 Евродепутаты требуют у Apple исправить обозначение Крыма, - Точицкий

Как сообщил представитель Украины при ЕС, посол в Бельгии и Люксембурге Николай Точицкий в Twitter, их заявления касались того, что Крым - это Украина, передает Цензор.НЕТ.
Депутаты подчеркивают, что ни одна страна не может стоять выше международного права.
Кроме того, отмечает Точицкий, евродепутаты распространили призыв к Германии и Франции повлиять на Россию для освобождения украинских заложников Кремля.
Напомним, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.
Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.
27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.
"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.