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 Политика Украины, За рубежом
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 Евродепутаты требуют у Apple исправить обозначение Крыма, - Точицкий

Полтора десятка депутатов Европейского парламента обратились с официальными письмами в компанию Apple.

Как сообщил представитель Украины при ЕС, посол в Бельгии и Люксембурге Николай Точицкий в Twitter, их заявления касались того, что Крым - это Украина, передает Цензор.НЕТ.

Депутаты подчеркивают, что ни одна страна не может стоять выше международного права.

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Кроме того, отмечает Точицкий, евродепутаты распространили призыв к Германии и Франции повлиять на Россию для освобождения украинских заложников Кремля.

Евродепутаты требуют у Apple исправить обозначение Крыма, - Точицкий 01

Напомним, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

Также читайте: Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/n3164054
 
 
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Уже многие мировые компании признают крым кацапским - спасибо зебилам за международную политику
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ну хоть евродепутаты возбудились - украинским я так понимаю наплевать на ето все,,,
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А где письмо от слуги народа к Apple, кто знает ?
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