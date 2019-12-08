 Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук

Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Глава правительства также добавил, что за последние три месяца, значительно удешевили ресурсы, которые привлекает Украина, потому что ей верят.
"Новая программа с фондом - сигнал для украинского и международного бизнеса, что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост. На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.
Отметим, что согласно размещенному на сайте МВФ заявлению директора-распорядителя по итогам телефонного разговора с Зеленским, соглашение о новой программе сотрудничества должно быть утверждено руководством МВФ и Исполнительным советом.
"Я с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий", - говорится в заявлении.
Кристалина Георгиева также добавила, что они с президентом Украины согласились с тем, что экономический успех страны в решающей степени зависит "от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковская система и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений".
-- переведите пжлст на немецкий...
Тобто з минулого разу НІЧОГО не змінилося:МВФ ставить умови надання кредиту-ЗєляБєня їх не виконує-грошей немає.
"This agreement is subject to IMF management approval and to approval by the Executive Board, and effectiveness of the arrangement will be conditional on the implementation of a set of prior actions. The President and I agreed that Ukraine's economic success depends crucially on strengthening the rule of law, enhancing the integrity of the judiciary, and reducing the role of vested interests in the economy, and that it is paramount to safeguard the gains made in cleaning up the banking system and recover the large costs to the taxpayers from bank resolutions."
Говорят, что никакого договора нет и решать о подписании договора будет "IMF management" и "Executive Board". И условием подобного договора есть выполнение нескольких условий
1) верховенство закона (привет политическим преследованиям)
2) повышение целостности судебной системы (привет монике с его реформой)
3) снижение роли корпоративных интересов в экономике (привет мародёру и бабушке двух наркоманов по совместительству)