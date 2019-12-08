EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  321  13
Материалы по теме:
Все про:МВФ (2768) Маркарова (100) Гончарук_Алексей (352) Кристалина Георгиева (1)

 Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук

Президент Владимир Зеленский и руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева согласовали новую 3-летнюю программу поддержки Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП

Глава правительства также добавил, что за последние три месяца, значительно удешевили ресурсы, которые привлекает Украина, потому что ей верят.

"Новая программа с фондом - сигнал для украинского и международного бизнеса, что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост. На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Отметим, что согласно размещенному на сайте МВФ заявлению директора-распорядителя по итогам телефонного разговора с Зеленским, соглашение о новой программе сотрудничества должно быть утверждено руководством МВФ и Исполнительным советом.

"Я с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий", - говорится в заявлении.

Также читайте: Не принципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий

Кристалина Георгиева также добавила, что они с президентом Украины согласились с тем, что экономический успех страны в решающей степени зависит "от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковская система и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений".

Источник: https://censor.net.ua/n3164053
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это ещё быстрее тех 40% которые ты раньше обещал?? Ну ваще.... аа пришиваю лишние карманы..это ж сколько бабла навалит...
 показать весь комментарий
 
 
Как всё торжественно и чудно -- раньше был просто Премьер... -- а щас -- Глава Правительства!
 показать весь комментарий
 
 
Так раньше и президент был, а теперь просто клоун квартальный.
 показать весь комментарий
 
 
что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

-- переведите пжлст на немецкий...
 показать весь комментарий
 
Бидло при владі,бажає обдурити МВФ. Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9656
 показать весь комментарий
 
 
Молодці,виправилися.Саме так : "...Ця угода підлягає затвердженню керівництва МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом, та ефективність домовленостей буде залежати від здійснення набору попередніх дій. Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, підвищення доброчесності судової влади та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці, і що перш за все необхідно забезпечити приріст, досягнутий в процесі очищення банківська система та стягнути з банківських рішень великі витрати для платників податків ».
Тобто з минулого разу НІЧОГО не змінилося:МВФ ставить умови надання кредиту-ЗєляБєня їх не виконує-грошей немає.
 показать весь комментарий
 
Где маленький законопроекте, который можно за день написать и внести для снижения тарифов на тепло, уже неделя прошла?
 показать весь комментарий
 
Ну че ти пристал - видишь люди делом занятьі
 показать весь комментарий
 
 
Так кловун же ясно сказал своим ЗЕбилам что тарифы снизят на следующую зиму ! Ещё же нет следующей зимы правда??
 показать весь комментарий
 
 
а в МВФ написали немного другое
"This agreement is subject to IMF management approval and to approval by the Executive Board, and effectiveness of the arrangement will be conditional on the implementation of a set of prior actions. The President and I agreed that Ukraine's economic success depends crucially on strengthening the rule of law, enhancing the integrity of the judiciary, and reducing the role of vested interests in the economy, and that it is paramount to safeguard the gains made in cleaning up the banking system and recover the large costs to the taxpayers from bank resolutions."

Говорят, что никакого договора нет и решать о подписании договора будет "IMF management" и "Executive Board". И условием подобного договора есть выполнение нескольких условий
1) верховенство закона (привет политическим преследованиям)
2) повышение целостности судебной системы (привет монике с его реформой)
3) снижение роли корпоративных интересов в экономике (привет мародёру и бабушке двух наркоманов по совместительству)
 показать весь комментарий
 
Это называется - делить шкуру неубитого медведя.
 показать весь комментарий
 
 
Почитала опус владельца диплома негосударственного образца пана Гончарука. Потом почитала комменты. Пришла к выводу, что все комментаторы умнее и видят настоящую реальность в отличие от Гончарука, у которого в голове собственная реальность, ничего общего с действительностью не имеющая.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх