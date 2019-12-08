EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  628  17
Все про:Зеленский (3906) Одесса (5799) пожар (3815) траур (131) указ (384)

 Президент объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что указ подписан "с целью чествования памяти погибших в результате произошедшего 4 декабря пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер спасатель, получивший травмы при эвакуации людей из горящего здания в Одессе, - глава ОГА Куцый

"1. Объявить в Украине 8 декабря 2019 года днем траура. 2. В день траура на всей территории Украины: приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в документе.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также: "Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - замначальника облуправления ГСЧС Крицкий о ходе спасательных работ в одесском колледже

Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7 декабря в результате пожара погибли 8 человек: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3164051
 
 
 Топ комментарии
 
Пожежа була 4-го. В Одесі траур був 5-го. А у зелі вийшло в акурат на 8-е під Майдан.
 показать весь комментарий
 
Головне,щоб траур не був для України 9-го.
 показать весь комментарий
 
Так низко прикрываться другими. Карликовое сцыкло. Всё по наставлениям своего учителя...
"Мы будет стоять за спинами их женщин и детей..." (с) карлик-президент
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще б він після стількох пожеж на одещині додумався розібратися з тим чи адекватна на одещині СДУ?
 показать весь комментарий
 
 
Пожежа була 4-го. В Одесі траур був 5-го. А у зелі вийшло в акурат на 8-е під Майдан.
 показать весь комментарий
 
 
"На мою думку, хтось дав Зеленському дуже не мудру пораду, оголосити Національний траур за загиблими в пожежі в Одесі саме 8.12.2019.
Чому? Тому що зазвичай, траур оголошується або на наступний день після трагедії, або тоді, коли знайдено всіх загиблих внаслідок неї.
Зрозуміло, що траур МАЄ бути, адже трагедія дійсно жахлива, враховучи загибель неповнолітньої (неповнолітніх? Ще не знайдено всіх зниклих безвісти, а там є студенти). Але ясно видно: оголошення траура 8.12. це недолуге намагання виставити заплановані по всій Україні протести у невигідному світлі: "От бачите - а їм весело!". В такому ключі сьогодні працюватиме вся зелена ботоферма з корисними ідіотами на бек-вокалі. Брудна спекуляція на смертях.
Не важливо, що нічого веселого як не передбачалося так і не передбачається. Є привід для веселощів? Ні. Віче - це суто політична акція, а Варта на Банковій - застережна. Застережна від чого? Від того аби Зеленський у Парижі не пішов на замирення агресора жертвуючи нашими Національними інтересами та суверенітетом. "Весело"?...
Нам своє робити, а вони нехай істерять." Назар Приходько
 показать весь комментарий
 
 
Головне,щоб траур не був для України 9-го.
 показать весь комментарий
 
 
Так низко прикрываться другими. Карликовое сцыкло. Всё по наставлениям своего учителя...
"Мы будет стоять за спинами их женщин и детей..." (с) карлик-президент
 показать весь комментарий
 
 
Головне щоб 9 грудня не став днем трауру для всієї України
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, что Зеля сам бы не догадался перебить массовый митинг 8 го числа траурным днем. Кто то из умников типа Богдана подсказал. Но это только подтверждает, что у Зе команды энурез
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх