 Президент объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что указ подписан "с целью чествования памяти погибших в результате произошедшего 4 декабря пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".
"1. Объявить в Украине 8 декабря 2019 года днем траура. 2. В день траура на всей территории Украины: приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в документе.
Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.
По данным ГСЧС, по состоянию на 7 декабря в результате пожара погибли 8 человек: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.
Чому? Тому що зазвичай, траур оголошується або на наступний день після трагедії, або тоді, коли знайдено всіх загиблих внаслідок неї.
Зрозуміло, що траур МАЄ бути, адже трагедія дійсно жахлива, враховучи загибель неповнолітньої (неповнолітніх? Ще не знайдено всіх зниклих безвісти, а там є студенти). Але ясно видно: оголошення траура 8.12. це недолуге намагання виставити заплановані по всій Україні протести у невигідному світлі: "От бачите - а їм весело!". В такому ключі сьогодні працюватиме вся зелена ботоферма з корисними ідіотами на бек-вокалі. Брудна спекуляція на смертях.
Не важливо, що нічого веселого як не передбачалося так і не передбачається. Є привід для веселощів? Ні. Віче - це суто політична акція, а Варта на Банковій - застережна. Застережна від чого? Від того аби Зеленський у Парижі не пішов на замирення агресора жертвуючи нашими Національними інтересами та суверенітетом. "Весело"?...
Нам своє робити, а вони нехай істерять." Назар Приходько
"Мы будет стоять за спинами их женщин и детей..." (с) карлик-президент