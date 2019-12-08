 Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.
По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.
"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил Владимир Зеленский.
"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", - подчеркнул глава государства.
"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула Кристалина Георгиева.
Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.
15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.
получил дулю, начал новую)
Та не дадут Зеле ни цента... -- дурных нэма -- шо они на выборы ходют...*)
Думаю другое. Как тут всё видят: Украина хочет лечь? ... ...ну, пусть лягает...
-- нехай параша за это лягание и платит.
Или ты думаешь, шо нам тут больше делать нечего, чем тащить украинского бегемота из парашного болота? ...извини за сарказм и рифму.
Тут все работают! С целью содержать свою семью и ... ...всё такое...*) -- ты бы делал то же самое, а нашем месте!
Шо, не так?
Давай исходить из этого контекста... -- Украине нихто, ничего не должен!
6 лет войны -- победила Россия!
6 лет войны -- победил... ...хто? Порох, Майдан, Зеленский, Коломойский...?
Кому, нам денех дать -- с конца на конец !? *)
Ну ладно. Я сказал -- ты услышал: гривни в долляры ... и рихтунг на свал!
А там посмотрим -- неужели Законы Истории сами себе изменили? *)
За скільки білетів на "95 квартал" тебе купив Зеленський?
Просто треба краще старатися!
«Я сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Під час нашої розмови я високо оцінила Президента за вражаючий прогрес, який він та його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила готовність Президента МВФ підтримати політичний план влади для підтримки макроекономічної стабільності та підняття економіки на шлях вищого, стійкого та всеосяжного зростання, в тому числі з новою підтримкою МВФ. Я із задоволенням зазначила, що співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики щодо підтримки нового трирічного договору в розмірі 4 млрд. СПЗ (близько 5,5 млрд. Дол. США) в рамках Фонду розширеного фонду. Ця угода підлягає затвердженню керівництва МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом, та ефективність домовленостей буде залежати від здійснення набору попередніх дій. Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, підвищення доброчесності судової влади та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці, і що перш за все необхідно забезпечити приріст, досягнутий в процесі очищення банківська система та стягнути з банківських рішень великі витрати для платників податків ».Statement by the IMF Managing Director on Ukraine
Нє, це той нарік, який не захотів пісяти в баночку, та завдяки цьому виграв вибори.
Кредиты, это для богатых, шо б не обеднеть... ...и для бедных, шо б не разбогатеть...
Поверь мне -- ...я тут уже 27 лет плаваю -- и токо 4 года без кредитов! ...и щаслив, как никогда...*)