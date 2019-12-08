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 Политика Украины
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 Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.

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По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил Владимир Зеленский.

"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", - подчеркнул глава государства.

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"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула Кристалина Георгиева.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3164050
 
   
 Топ комментарии
 
От коли підпишуть документи та будуть відомі терміни кредитування від МВФ, тоді буде варто говорити про перемоги. Поки ми маємо лише розмови щодо співробітництва.
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Вова, пока дядю Беню не посадишь, - шишь тебе, а не программа МФВ!
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Дивний якийсь Голобородько...
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Совет форумчанПравила форума
 
По старой программе уже преуспел получил дулю, начал новую)
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От коли підпишуть документи та будуть відомі терміни кредитування від МВФ, тоді буде варто говорити про перемоги. Поки ми маємо лише розмови щодо співробітництва.
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Як не крути а МВФ не хоче кредитувати Ігорь Валєріча. От такі цуки...
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МВФ це американські гроші, тому тут дійсно є проблема.
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А чего токо амерыканьскы? -- я тоже отстёгиваю -- оно ж всё международное!
Та не дадут Зеле ни цента... -- дурных нэма -- шо они на выборы ходют...*)
Думаю другое. Как тут всё видят: Украина хочет лечь? ... ...ну, пусть лягает...
-- нехай параша за это лягание и платит.
Или ты думаешь, шо нам тут больше делать нечего, чем тащить украинского бегемота из парашного болота? ...извини за сарказм и рифму.
Тут все работают! С целью содержать свою семью и ... ...всё такое...*) -- ты бы делал то же самое, а нашем месте!
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Так, є гроші іншіх держав. При цьому більшість грошей із США. В іншому погоджуюся, але для нас це погано.
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Али! -- вам дают деньги и оружие на Борьбу! ...а вы не боритесь...
Шо, не так?
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Багато нормальних людей виїжджають за кордон. Залишилося багато пенсіонерів та тих, які не хочуть працювати і чекають холяви. Відповідно - нема кому боротися😏
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Али! Нет нигде в Мире Украинской Идеи! ...токо в Украине есть... *)
Давай исходить из этого контекста... -- Украине нихто, ничего не должен!
6 лет войны -- победила Россия!
6 лет войны -- победил... ...хто? Порох, Майдан, Зеленский, Коломойский...?
Кому, нам денех дать -- с конца на конец !? *)
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Не знаю що тут говорити, бо нема стабільності, яка необхідна для кредитів.
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Кредиты берутся, не на стабильность, а на развитие! -- их и дают, исходя из этого...
Ну ладно. Я сказал -- ты услышал: гривни в долляры ... и рихтунг на свал!
А там посмотрим -- неужели Законы Истории сами себе изменили? *)
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Тобто ти не бачиш тут самої зрадної зради та капітуляції? Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП - Цензор.НЕТ 9192
За скільки білетів на "95 квартал" тебе купив Зеленський? Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП - Цензор.НЕТ 2155
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Ти шо порохобот? - яка ж то зрада це надпотужна пабєда найвеличнішого лідера. Зе маладєц!
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От і я Алі кажу, що зраду можна найти навіть в новинах про погоду! 😂
Просто треба краще старатися!
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Ви праві.Ця новина-маніпулятивна.Дещо "випало".Повний текст заяви Георгієвої:
«Я сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Під час нашої розмови я високо оцінила Президента за вражаючий прогрес, який він та його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила готовність Президента МВФ підтримати політичний план влади для підтримки макроекономічної стабільності та підняття економіки на шлях вищого, стійкого та всеосяжного зростання, в тому числі з новою підтримкою МВФ. Я із задоволенням зазначила, що співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики щодо підтримки нового трирічного договору в розмірі 4 млрд. СПЗ (близько 5,5 млрд. Дол. США) в рамках Фонду розширеного фонду. Ця угода підлягає затвердженню керівництва МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом, та ефективність домовленостей буде залежати від здійснення набору попередніх дій. Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, підвищення доброчесності судової влади та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці, і що перш за все необхідно забезпечити приріст, досягнутий в процесі очищення банківська система та стягнути з банківських рішень великі витрати для платників податків ».Statement by the IMF Managing Director on Ukraine
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Вова, пока дядю Беню не посадишь, - шишь тебе, а не программа МФВ!
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МВФ тобі, а ти бєнє??? Кого ти дуриш, жабеня зелене??? Зрозуміло, що тобі висунули умови і тоді, якщо виконаєш, можливо дадуть... Не тре за цією завісою слов ховати пройопи...
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Реформи, які здійснює Зеленський ведуть не до розвитку, а до занепаду України.
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Зеля просит денег у мкФ. Если откажут будет продавать Украину пуйлу
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верните марадера со слабой гривной!!!доллар дешевеет до неприличия!
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а кто-то сомневался? ))))))) пока Украина исправно платит по своим обязательствам МВФ отсюда не выпереть .... их в двери , а они в окно ... их из окна, а они через трубу будут лезть ... )))
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Бггг)))) и на кого эта тупая муть рассчитана?
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Це теж план «Б»? Небезпечний у наріка ганжубас. Коли він вже напалиться?
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Нарік - це той тип, котрий в парі з сивочолим гетьманом Термос в Україну привіз?
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О! Повторення вчорашньої розмови. :D
Нє, це той нарік, який не захотів пісяти в баночку, та завдяки цьому виграв вибори.
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Это твой хозяин Портнов который вернулся в Украину вместе с Бабломойским после того как ЗЕбилам одного клоуна по Г+Г пропиарилили в Голоумке. Он самый, ога. Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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Какой то больной на голову сюр в стране, выпрашивание кредита у МВФ преподносица как некая победа..Люди ауу, это кредит под проценты, деньги в долг которые ещё правнукам отдавать, огромная нагрузка на бюджет по обслуживанию гос долга, даже просто сам факт что вы просите деньги в долг уже автоматически говорит что у вас проблемы с деньгами..с каких пор это стало достижением? Что мля в этой стране происходит???
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Ці кредити дійсно є боргом, але приблизно під 3%. При цьому кредити під 18% є важкими і їх невідомо як віддавати😏
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Али, хош я тебе скажу честно и прямо? *)
Кредиты, это для богатых, шо б не обеднеть... ...и для бедных, шо б не разбогатеть...
Поверь мне -- ...я тут уже 27 лет плаваю -- и токо 4 года без кредитов! ...и щаслив, как никогда...*)
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Це на фоні того, що коломойша нам погрожував, що візьме кредити у ху#ла. Тому це саме як перемога й виглядає.
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