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 Политика Украины, За рубежом
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 Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа

Демократы в Палате представителей обнародовали доклад о конституционных оснований для импичмента нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за давления на украинские власти.

Представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторических основаниях для импичмента президента США Дональда Трампа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В обнародованном документе на 55 страницах члены Демпартии перечислили те конституционные основания, к которым они могут привязать пункты импичмента Трампа. В докладе в частности отмечается: "Импичмент - последний конституционный ответ президенту, который неправильно представляет себя монархом".

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Председатель комитета по вопросам юстиции, демократ Джеррольд Надлер подчеркнул, что импичмент - единственный путь, чтобы привлечь Трампа к ответственности за его поведение. "Президент Трамп злоупотреблял своей властью, предал интересы нашей национальной безопасности и нанес ущерб нашим выборам, и все это - ради собственной выгоды", - заявил Надлер, цитирует агентство новостей Reuters.

"Конституция содержит лишь одно правовое средство в ответ на его противоправное поведение - импичмент", - добавил конгрессмен-демократ.

Доклад составлен по образцу аналогичных документов, представленных 1974 и 1988 годах во время расследований по импичменту президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона, отмечает агентство новостей dpa.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164049
 
   
 Топ комментарии
 
В корне неправильный вывод. Обе стороны пляшут под дудку плешивого, но в своих плясках понаступали друг-другу на мозоли. Так бывает, когда завербованные исполнители идиоты!
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Хоть в чем-то зеленая плесень преуспел!
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Хоть в чем-то зеленая плесень преуспел!
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Вот в єтом то и загвоздка. Два деловара договорились нарушить кучу законов, своих и международних. Одному прилетел импичмент а второй бубочка и маладец. Странно Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9836
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шалом. за пархатенького выродка подписался? )))
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Будет рыжему дураку еще долго отхаркиваться работа на плешивого гебила..

А Вован Зеленски свою миссию выполнил, - Трампушку угандошил наглухо.. Хотя бы так.. С паршивой овцы, - хоть шерсти клок.
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это наверное единственный случай в истории когда маланец свалил рептилоида.
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та у кацапов все агенты расп**дяи, вспомнить хотя б этих двух придурков, которые шпили приехали смотреть.
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"...доклад о конституционных оснований для импичмента нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за давления на украинские власти". Неправильная формулировка, т.к. и Трамп, и "нынешние украински власти" пляшут под дудку Ху*ла. Конфликт между ними (как основание для импичмента Трампа) не может быть в принципе. Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 7325 Источник: https://censor.net.ua/n3164049
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В корне неправильный вывод. Обе стороны пляшут под дудку плешивого, но в своих плясках понаступали друг-другу на мозоли. Так бывает, когда завербованные исполнители идиоты!
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Эпическое противостояние Рыжего и Зеленого клоунов войдет в аналы истории Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9285
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Дурниці. Там все вивірено до міліметра, конфлікт не зі шмарклею, звичайно, а конфлікт між рудим дауном і рашистською консервою трампом та Законом- воно використовувало свій пост для незаконної боротьби зі своїми політичними противниками, опозицією, тиснуло на правосуддя, в Америці це дуже серйозно.
І розмова зі шмарклею, тиск на шмарклю - це лише привід, гачок, а справжня причина, звичайно, що воно є агентом ворожої держави та не самостійне а своїх діях.
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А почему Трампу за незаконную просьбу импичмент а с буратина за незаконные действия вследствие єтой просьбы как с гуся вода?
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Постав питання нашому суспільству. Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9756
73 тобі дадуть відповідь.
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А где и когда были "незаконные действия"? Зачем этот соевый наброс на вентилятор? И вообще ложись спать, тебе завтра на майдане зраду разгонять, а ты несвежим будешь.
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Не ссись. Будем на Майдані зелю чевствувать за найвеличнішу перемогу над ******.
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Не, канал Кривой уже обос.ался, переобулись в полете, и вешают лапшу, что будут не протесты, а это такая поддержка президента. Как всегда, лживые циничные уроды, как и их хозяин.
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Так а чьо ж ти обгадилось? Ну будет поддержка президенту на Майдане, - и че тебя коряжит? Может ти порохобот?)
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Тупой порохобот детектед. Ты ему факты, а в ответ ругань.
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Єто ти тупой порохобот, - за рошенки, против поддержки президента на Майдане? Завтра всем зебилам, кстати, явка обязательна.
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давайте уже быстрее прибирайте чубатого.

Бидон или другой придет и русне глаз на жопу натянет.
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Типа супердипломат Порошенко втянул нас во внутриамериканские разборки, поэтому Трамп ненавидит Украину
===Politico:
"Украинские попытки саботировать Трампа провалились.
Киевские чиновники отчаянно пытаются помириться с избранным президентом после того, как работали для продвижения Клинтон."
https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446===
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Ай да Моника! Ай да стервец! Начинал концерт на пианино, а финальные акорды на шевелюру Трампуши.
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Слишком поверхностный анализ.
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Кстати, концерт на рояле очень качественный номер. Зеленский все делает талантливо, не то, что Порошенко - воровство громадными объемами.
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А вот Порошенко пытался получить помощь американцев, т.е. иностранцев, во время выборов против Зеленского, т.е. во внутриукраинской политической борьбе. В США за это судят, как мы видим на примере Трампа. А как с Порошенко?
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Для чого тобі це, свинособако? У вас на обісРашці взагалі немає реаьних виборів вже майже тридцять років...навіщо тобі,кацапе, зовсім чужі для тебе справи? Академічний інтерес?
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Порохоботство ведет к идиотизму. И наоборот
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так ведь свиновальцманизм это и есть дибилизм.
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зачем ты так о мыролюбных реформистах?
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не зеркаль так жалко...и не умничай, тебе не идёт.
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а чего ее жалеть? и без нее мыролюбцев хватает.
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Слово-то какое прекрасное - "импичмент", оно греет мне душу словно миллион баксов.
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Таки є користь від вашого Зе. Але йому це відгукнеться 9 грудня. Ху#ло йому Трампа не пробачить.
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