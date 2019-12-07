 Церемония прощания с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым пройдет 9 декабря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Церемония начнется в 9:30.
Дмитрий Витальевич Каплунов родился 4 декабря 1980 года. Служил в спецподразделении центра специальных операций "Альфа". Погиб в ночь с 30 ноября на 1 декабря во время выполнения боевой задачи по противодействию ДРГ противника вблизи оккупированного села Староласпа Бойковского района Донецкой области в результате подрыва на мине. Вместе с ним подорвался и умер во время эвакуации полковник (посмертно), Герой Украины (посмертно) Денис Волочаев. Дмитрию Каплунову также посмертно присвоены звания полковника и Героя Украины.
Тело погибшего попало в руки вражеской стороны и после длительных переговоров 7 декабря было передано украинской стороне в районе Марьинки.
Обстріли є, а поранених нема.
Оце недавно з*явилися бойові травми: дійшло, що забрехалися вже більше, ніж можна, то пишуть таке.
Вертольотами аж у Львів доправляють. А так =всьо харашо=, аби блазень добре почувався і зе-чувачкам було =прікольнА= і =маґлі шутіть= далі.
А поті хлопці помирають від "травм".
Глибокі співчуття рідним.