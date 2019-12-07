 Церемония прощания с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым пройдет 9 декабря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Церемония начнется в 9:30.

Дмитрий Витальевич Каплунов родился 4 декабря 1980 года. Служил в спецподразделении центра специальных операций "Альфа". Погиб в ночь с 30 ноября на 1 декабря во время выполнения боевой задачи по противодействию ДРГ противника вблизи оккупированного села Староласпа Бойковского района Донецкой области в результате подрыва на мине. Вместе с ним подорвался и умер во время эвакуации полковник (посмертно), Герой Украины (посмертно) Денис Волочаев. Дмитрию Каплунову также посмертно присвоены звания полковника и Героя Украины.

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Тело погибшего попало в руки вражеской стороны и после длительных переговоров 7 декабря было передано украинской стороне в районе Марьинки.