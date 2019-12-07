 Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии министр заявляет: таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".
"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднем образовании. - Ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо ", - говорится в заявлении главы МИД Венгрии.
Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные надежды на новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.
"Новый президент, новая надежда", - рассуждает он.
Венгерский чиновник повторил обнародованную им же позицию: как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, подчеркнул Сийярто.
Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.
Еще до его принятия Венгрия неоднократно заявляла, что Будапешт будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока Киев будет "ущемлять права национальных меньшинств".
6 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы, согласно которым закон о функционировании украинского языка как государственного следует пересмотреть. Кроме того, Украине следует срочно подготовить закон о национальных меньшинствах.
Однозначно.
Нема чого на ЧУЖІЙ для них землі - бо той факт, що угорці, які народжені в Україні, Україну не сприймають як СВОЮ країну, СВОЮ Батьківщину, а хочуть в Україні мати свою Угорщину - нехай забираються геть.
Україна - це земля українців. І ті меншини, які на ній (на цій землі) живуть не мають права нав*язувати свої =хатєлкі= корінному населенню, не поважати державу, державну мову, державні символи.
У них у всіх є свої країни: у москалів - мордор, у поляків - Польща, у румунів - Румунія.
Не подобається - ніхто не тримає.
Але ВИМАГАТИ окремих НАЦІОНАЛЬНИХ прав для КОЖНОЇ меншини ніхто не повинен.
І влада (ну, від цієї нема чого чекати) мала б це чітко заявити.
Писали вже не раз: проблема українців в тому, що ми занадто добрі, терплячі, толерантні. Дозволяємо усяким вилізти на голову і звісити ноги, а потім скинути не можемо.
Ще й поганими тоді нас роблять, монстрами і дикунами.
Пішли на ... !
Дуля вам, ****** (без маку).
Шуруйте к чорту і не колотіть, уроди.
Мой при 94-х всё суетится... (правда со скрипом )...
В молодости, редкой красоты Женщина была.... -- щас на Байковом.
А Бате -- ещё 3 пятилетки барахтаться -- у него, крайней дочке, всего 21 год! -- надо ж в люди выводить...*)
те кто останется будут пользоваться всеми правами украинцев.
Украине нужно научиться жестко пресекать хотелки соседних стран управлять Украиной, контролировать и разорять ее.
В Украине хозяевами должны быть украинцы, а не соседние страны.
Кромє Наді.
«Колишній народний депутат Надія Савченко висловила думку, що Україна повинна взяти приклад з Угорщини і повністю заборонити на території країни діяльність американського фінансиста Джорджа Сороса. "Я вам назвала ім'я демона - Сорос. Запам'ятайте, будь ласка, раз і на все життя ... Я вам сказала про концепцію світоустрою, глобалізації ... Я вам назвала ту країну, яка зламала державність не в одній країні, вчіть історію .... Позбудемося зовнішнього управління і тоді буде нормальний уряд", - додала Савченко.»