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 Политика Украины
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 Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 7 декабря, что, по его мнению, в эту пятницу Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что украинский Закон о языке "отбирает" права национальных меньшинств.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии министр заявляет: таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учителей украинского языка подготовят для венгерских школ на Закарпатье, - Новосад

"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднем образовании. - Ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо ", - говорится в заявлении главы МИД Венгрии.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные надежды на новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", - рассуждает он.

Венгерский чиновник повторил обнародованную им же позицию: как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, подчеркнул Сийярто.

Также читайте: Задача МИД на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, - Божок

Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Еще до его принятия Венгрия неоднократно заявляла, что Будапешт будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока Киев будет "ущемлять права национальных меньшинств".

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы, согласно которым закон о функционировании украинского языка как государственного следует пересмотреть. Кроме того, Украине следует срочно подготовить закон о национальных меньшинствах.

Источник: https://censor.net.ua/n3164046
 
 
 Топ комментарии
 
В них забагато прав. Право на життя на нашій землі, наприклад. У них є своя національна держава - хай забираються. Не хочеш вивчати українську мову, значить ти не шануєш українську націю, значить ти паразит.
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Кожен диктує своє "єслі". Ідіть лісом.
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Даже догадываюсь кто его надоумил так действовать. Ну и не удивительно. Если Зелупа решил дать автономию даунбасу то почему мадьярам не отдать Закапрпатье. А дальше пошло-поехало... вместо Украины будет 24 федеративных автономных республики
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В них забагато прав. Право на життя на нашій землі, наприклад. У них є своя національна держава - хай забираються. Не хочеш вивчати українську мову, значить ти не шануєш українську націю, значить ти паразит.
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+++++
Однозначно.
Нема чого на ЧУЖІЙ для них землі - бо той факт, що угорці, які народжені в Україні, Україну не сприймають як СВОЮ країну, СВОЮ Батьківщину, а хочуть в Україні мати свою Угорщину - нехай забираються геть.
Україна - це земля українців. І ті меншини, які на ній (на цій землі) живуть не мають права нав*язувати свої =хатєлкі= корінному населенню, не поважати державу, державну мову, державні символи.
У них у всіх є свої країни: у москалів - мордор, у поляків - Польща, у румунів - Румунія.
Не подобається - ніхто не тримає.
Але ВИМАГАТИ окремих НАЦІОНАЛЬНИХ прав для КОЖНОЇ меншини ніхто не повинен.
І влада (ну, від цієї нема чого чекати) мала б це чітко заявити.
Писали вже не раз: проблема українців в тому, що ми занадто добрі, терплячі, толерантні. Дозволяємо усяким вилізти на голову і звісити ноги, а потім скинути не можемо.
Ще й поганими тоді нас роблять, монстрами і дикунами.
Пішли на ... !
Дуля вам, ****** (без маку).
Шуруйте к чорту і не колотіть, уроди.
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так как патриоты нато уже не нужно? Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3988
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он просто не понимает, что Украина сейчас выполняет функции НАТО. Ведь НАТО создавалось, чтобы сдерживать агрессию россии. И, кстати, Украина справилось с этой задачей в сто раз лучше, чем всякие франции и германии вместе взятые.
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Нато неизбежно, как простатит, но причём мадьярские ******** к нато? Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто - Цензор.НЕТ 5558
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Ты из этих цыган чтоли? Учи украинский, и чуркам своим передай чтобы знали государственный язык. Тупые животные...
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Nemoй, у себя в паРаше умничай. Китаёзы весь Дальний восток и Забайкалье оттяпали, а ты всё в Украину нос суёш. Сгинь, нечисть!
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Никогда. Если уступить венграм, то они придумают какую-то новую причину, чтобы гадить Украине. Они всегда были на стороне агрессоров-беспридельщиков - и в первую мировую войну, и во вторую мировую войну, и сейчас, когда снюхались с путиным.
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Ого! А беременных трактористов и комбайнеров куда потом девать?
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Даже догадываюсь кто его надоумил так действовать. Ну и не удивительно. Если Зелупа решил дать автономию даунбасу то почему мадьярам не отдать Закапрпатье. А дальше пошло-поехало... вместо Украины будет 24 федеративных автономных республики
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А что пан Сийярто против того чтобы Закарпатье вступило в НАТО и ЕС хотябы в составе Украины? Ведь если Украина опять вернется в советский союз то мадьярам на Закарпатье мало не покажется, не то что о языке или автономии думать.
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Так оно уже с .уйлом договорилось поделить Украину. Надеется оттяпать часть Украины вместе с рабами
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венгрия ... страна пенсионеров .... когда дело дойдет до реальных шагов по вступлению в НАТО им быстро челюсти вставные заклинят
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От мой Батя -- позавчера -- 91 год! ...тоже очень сыльно удивлённый...*)
Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо Київ "поверне права" угорській меншині, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7411
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Твой Батя молодой ещё...
Мой при 94-х всё суетится... (правда со скрипом )...
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Мамка евоная -- Бабуля моя -- 113 прожила -- ...никого видеть не хотела до последнего дня.
В молодости, редкой красоты Женщина была.... -- щас на Байковом.
А Бате -- ещё 3 пятилетки барахтаться -- у него, крайней дочке, всего 21 год! -- надо ж в люди выводить...*)
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зразу видно, чоловік весь вік тяжко пропрацював в шахті
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Дайошь каждому мадьяру права на трактор!!!
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венгерское меньшинство может гулять в Венгрию...
те кто останется будут пользоваться всеми правами украинцев.
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Украина не будет блокировать страстное желание Венгрии тщательно вылизывать гениталии Х@йлу. Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо Київ "поверне права" угорській меншині, - Сійярто - Цензор.НЕТ 9667
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В ответ провести масштабные военные учения на границе с Венграми и значительно усилить контрразведывательный режим в Закарпатье.
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У венгерского и русского есть свои страны-родины. Не нравиться украинский, то киздуй на историческую родину.
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Кожен венгр має святе право виїхати в свою країну.
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Самое смешное,что венгры на русском в Берегове шпрехают лучне чем на угорском. А вот Украинский язык им знать западло. Кстати это и румын касается. Западло,так западло. Украина им возможность интеграции в социум открывает,а они хотят жить только либо в своих селах либо в мадьярщине. Если и дальше так хотят жить-пусть и живут. Посмотрим кто кого переживет.
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Много воды утечет, когда Украина станет готова к вступлению в НАТО и НАТО будет готово принять Украину, а пока на хотелки Венгрии спекулируя вопросом НАТО урвать у Украины и себе кусок территории просто начхать.

Украине нужно научиться жестко пресекать хотелки соседних стран управлять Украиной, контролировать и разорять ее.

В Украине хозяевами должны быть украинцы, а не соседние страны.
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а с заглотом не хош ли мадяр сіятро вафельки, ти падла так за татар кримских яких кацапи гнобят вякни
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Угорщина проти України? Кто би мог подумать.
Кромє Наді.
«Колишній народний депутат Надія Савченко висловила думку, що Україна повинна взяти приклад з Угорщини і повністю заборонити на території країни діяльність американського фінансиста Джорджа Сороса. "Я вам назвала ім'я демона - Сорос. Запам'ятайте, будь ласка, раз і на все життя ... Я вам сказала про концепцію світоустрою, глобалізації ... Я вам назвала ту країну, яка зламала державність не в одній країні, вчіть історію .... Позбудемося зовнішнього управління і тоді буде нормальний уряд", - додала Савченко.»
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Петер Сийярто- а не пішов би ти на йух
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Утром - в НАТО , вечером - вернём права. Права надо заработать.....
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Заколебали ,,, соседи. Пусть сами у себя преподают украинский!
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