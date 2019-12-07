 Минские договоренности были приняты пять лет назад и уже требуют уточнений, - Ермак

Об этом в интервью изданию Welt накануне саммита в нормандском формате заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Понятно, что Минские договоренности были приняты пять лет назад и они уже требуют уточнений... Сильная сторона нашей переговорной позиции состоит в том, чтобы продемонстрировать миру нашими действиями, что мы действительно хотим мира", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что в переговорах Киев преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Украинская сторона отталкивается именно от этого и надеется, что европейские партнеры - Германия и Франция - будут ее по-прежнему поддерживать.
Тот факт, что саммит после всех отсрочек состоится в скором времени, Ермак назвал успехом для Украины и политики ее президента.
Ермак напомнил, что Зеленский четко заявил, что мир на Донбассе имеет для него высшую ценность, и подчеркнул, что руководство Украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей. От российской стороны Украина ждет такой же готовности, пояснил он, добавив, что первым шагом должен стать действенный режим тишины и освобождение всех украинских пленных из российского плена.
Говоря о "формуле Штайнмайера", Ермак заявил, что формула, которая регулирует исключительно условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный, должна стать частью украинского законодательства.
Что касается проведения местных выборов, то самым главным, по словам помощника главы государства, является то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы "не могут происходить при наличии на территории Украины каких-либо иностранных воинских частей, группировок, техники".
Началось.
А Ермак Закон об особом порядке местного самоуправления в ордло читал?
Где там постоянный?
Это и есть условие кремля.
Остальное шелуха.
подписать "протокол о содействии перечню" и "договоренности" это таки разные вещи
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·5 дек.
Категорически не согласен с обвинениями Ермака в предательстве. Ермак блестящий эффективнейший агент российских спецслужб, гораздо более успешный чем легендарный Штирлиц. Уже находясь за гранью провала, он продолжает неутомимо сражаться за интересы оккупанта.
Эта встреча - а) скорее всего ничего не даст, б) может усугубить и без того испорченные войной отношения двух стран. У войны нет компромисса, есть либо победители, либо побежденные.
Неужели трудно было понять, что до ноября 2020, точнее, - до выборов президента США, не следовало трогать тему Донбасса и Крыма? Спешка нужна только при ловле блох.
Трамп - не помощник Украине, он больше навредит, чем поможет. Конфликт в Донбассе может решиться только самыми жесткими санкциями США в отношении россии, а не переговорами.
Смысл перечить ***** если в стране одна вата?
Нужно что-то кардинальное.
Админы помогите не пропасть украинскому сайту под давлением спецслужб РФ.