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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20138) минские соглашения (2700) Ермак Андрей (57)

 Минские договоренности были приняты пять лет назад и уже требуют уточнений, - Ермак

Руководство Украины не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей.

Об этом в интервью изданию Welt накануне саммита в нормандском формате заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Понятно, что Минские договоренности были приняты пять лет назад и они уже требуют уточнений... Сильная сторона нашей переговорной позиции состоит в том, чтобы продемонстрировать миру нашими действиями, что мы действительно хотим мира", - сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что в переговорах Киев преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Украинская сторона отталкивается именно от этого и надеется, что европейские партнеры - Германия и Франция - будут ее по-прежнему поддерживать.

Тот факт, что саммит после всех отсрочек состоится в скором времени, Ермак назвал успехом для Украины и политики ее президента.

Ермак напомнил, что Зеленский четко заявил, что мир на Донбассе имеет для него высшую ценность, и подчеркнул, что руководство Украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей. От российской стороны Украина ждет такой же готовности, пояснил он, добавив, что первым шагом должен стать действенный режим тишины и освобождение всех украинских пленных из российского плена.

Говоря о "формуле Штайнмайера", Ермак заявил, что формула, которая регулирует исключительно условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный, должна стать частью украинского законодательства.

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Что касается проведения местных выборов, то самым главным, по словам помощника главы государства, является то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы "не могут происходить при наличии на территории Украины каких-либо иностранных воинских частей, группировок, техники".

Источник: https://censor.net.ua/n3164042
 
 
 Топ комментарии
 
бл вы сука дебилы? плохое порох подписал? измените? какого хера вы делаете то что порох до этого не делал?
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Зе з Парижу можна повернутися або в Київ, або в Ростов! Пам'ятаемо про це! Минские договоренности были приняты пять лет назад и уже требуют уточнений, - Ермак - Цензор.НЕТ 2956
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Так они и собираются изменить временный особый статус на постоянный.
Это и есть условие кремля.
Остальное шелуха.
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оворя о "формуле Штайнмайера", Ермак заявил, что формула, которая регулирует исключительно условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный, должна стать частью украинского законодательства.Источник:

Началось.

А Ермак Закон об особом порядке местного самоуправления в ордло читал?
Где там постоянный?
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свыня подписала, кравчук вчера у шустера зачитал, а теперь свыня требует от зеленского все изменить, навроде она ничего не подписывала и не срала
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бл вы **** дебилы? плохое порох подписал? измените? какого хера вы делаете то что порох до этого не делал?
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Так они и собираются изменить временный особый статус на постоянный.
Это и есть условие кремля.
Остальное шелуха.
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Зе з Парижу можна повернутися або в Київ, або в Ростов! Пам'ятаемо про це! Минские договоренности были приняты пять лет назад и уже требуют уточнений, - Ермак - Цензор.НЕТ 2956
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Договоренности ценны тогда, когда они дают возможность чуствовать себя человеком, а когда в результате договоренносте - ты лузер... Ну тогда ты лузер.
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пшел нахер даун!
подписать "протокол о содействии перечню" и "договоренности" это таки разные вещи
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...и "снизу" нам "постучали" ...коли це нелох42 сказало що потрібно продати українську землю я зрозумів що дна немає ...
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Требуется расстрел причасных к минским договорнякам
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Вот скажите, помощник прещидента - это с юридической и дипломатической точки зрения кто такой, что его так много?
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ти, мабуть, бачив, як вофка сцикло спілкувалося з військовими і добровольцями на передовій..... я вам нє лох, мнє 42 хода.... і т.п. він тупіший від віктора фйодоровича.... без помічників, воно взагалі зеро
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Если требуется, то Путин уточнит.
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·5 дек.

Категорически не согласен с обвинениями Ермака в предательстве. Ермак блестящий эффективнейший агент российских спецслужб, гораздо более успешный чем легендарный Штирлиц. Уже находясь за гранью провала, он продолжает неутомимо сражаться за интересы оккупанта.
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Народ розбереться без ермака як жити.
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Какой мудрец насоветовал президенту Зеленому поторопиться на встречу с Хутиным?
Эта встреча - а) скорее всего ничего не даст, б) может усугубить и без того испорченные войной отношения двух стран. У войны нет компромисса, есть либо победители, либо побежденные.
Неужели трудно было понять, что до ноября 2020, точнее, - до выборов президента США, не следовало трогать тему Донбасса и Крыма? Спешка нужна только при ловле блох.
Трамп - не помощник Украине, он больше навредит, чем поможет. Конфликт в Донбассе может решиться только самыми жесткими санкциями США в отношении россии, а не переговорами.
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Слыш ты муд...ец. Критиковать может любой диванный эксперд, а ты предложи лучший вариапт, а еще лучше реализуй его. Не можешь? Вот и не пи зди.
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Самый лучший вариант.
Смысл перечить ***** если в стране одна вата?
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Цей мудрець путін, який серьйозно тисне на Коломойського. Для Зе усі сценарії програшні.
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абсолютно вірна стратегія....і з Нормандії сцикло приїде або опущене, або обдурене
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Похоже украинофобов сами по себе не закончат свою деятельность.
Нужно что-то кардинальное.
Админы помогите не пропасть украинскому сайту под давлением спецслужб РФ.
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У всіх можливих сценаріях зевлада програє, але найгірший для них сценарій це доля Чечетова. Час. Максимальний час для розвитку усіх варіантів не більше 1,5 року, а можливо менше.
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Смени нахрен пластинку, Украина в опасности, если ты конечно не ЦАП расейский.
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людина висловлює свою думку.... а тобі що до цього, москалику?
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Вітаю вас/нас меншість. Зебіли від мала до велика в істериці. Ніхто з них не має ілюзій із чим повернеться Зеля. Більше того, фінальний акт капітуляції України вже готовий і узгоджений, інакше би Зуйло просто не приїхав. Німці прямо про це пишуть. З чим вітаю, нас бояться. Бо знають нашу силу, знають що їх чекає після зради. 10 вже буде нова Україна, яка, залежить тільки від нас. Ця тупа худоба (більшість) піде туди, куди її поженуть.
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