 Умер спасатель Сергей Шатохин, получивший травмы при эвакуации людей из горящего здания в Одессе, - глава ОГА Куцый

Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в больнице погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", - сообщил чиновник.
"Всего результате пожара погибли 8 человек: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.
В настоящее время в больницах остается 10 из 31 пострадавших во время ЧП. "По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной… Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сводке.
Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.
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Співчуття його близьким та рідним.
Ибо я с трудом представляю, что в Нью-Йорке пожарные находились в таких же условиях: https://dumskaya.net/news/pozharnye-rabotali-golymi-rukami-a-pered-priezdo-106312/
А у нас же без волонтеров, похоже, вообще ничего нормально не делается.
А мы тут в гавне как-нибудь сами...
но о том, что люди падали на пожарных...сразу же убрали из новостей...
(в некрологе говорится, что Он упал с высоты, спасая людей)
а как было на самом деле ...
качество не очень...
вроде как пожарник упал первым (или сам не удержался...или от дыма потерял сознание или таки кто-то его сбил???) а она (или кто-то другой???) через мгновение на козырек подвала...
ничего не понятно.. да наверное и не так уже важно! Царство Небесное всем погибшим
Погибшая 16-летняя Ксения Бабенко также выпрыгнула из окна горевшего колледжа, ее травмы оказались несовместимы с жизнью, она скончалась в больнице.
он - спасатель. он спасал людей
люди... подумайте..... вы просто должны ему спасибо сказать. он спасал вас... до конца
вечная память тебе боец
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5262049-pozhar-v-odesse-8-dekabrya-v-ukraine-obyavleno-dnem-traura.html
Соболезнование родным. Царствие небесное герою.
просто. помните - возле вас есть люди которые готовы прийти вам на помощь и готовы ради вас погибнуть. полицейские, медики скорой, пожарный, спасатели.....
они бывают резкими, грубыми и жесткими. но они вас берегут от неприятностей. я - бывший мент. не самый плохой и поганый. наверняка на сайте есть медики (кацахол - привет) и спасатели. мы работали и работает для вас....
парня реально очень жаль
У наших пожарных нет даже тентов. Неужели даже эти жалкие деньги надо было у них украсть? В 18-19 веке растягивали тенты при пожарах. А в 21 веке - нет ни одного тента на пожаре! Нужна строгая комиссия и вех виновных уволить! Создать гос. реестр обязательной экипировки пожарных команд. В старых зданиях обязать иметь наружные лестницы на случай пожара и везде - огнетушители. Проводить везде регулярные противопожарные тренировки служащих и учащихся в здании. Детям не разрешали выбить стекла для доступа воздуха!
Полная неграмотность педагогов при пожаре! И надо расследовать все случаи. На Куликово здание горело весь день, одесситы молили пожарников приехать, плакали. что они сгорают, а пожарники вообще не ехали. а гребаный депутат Гончаренко весь этот день торчал с открытым ртом на площади, хотя пожарная часть была в 5 минутах ходьбы от Куликово. Зато он первый лазил потом по карманам трупов... Здесь он не опоздал...
4 hrs
Сергій Шатохін.
Пожежник, який загинув рятуючи людей від пожежі в одеському коледжі.
Дружина
Троє дітей
І отримував ЗП в 10 000 грн!
Просто жах!
Збирають гроші!
Долучуся!
Карта ПриватБанк
5168742359883414
Шатохіна Людмила Олександрівна