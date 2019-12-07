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Все про:Одесса (5799) смерть (6272) ГСЧС (2368) Куцый Максим (6)

 Умер спасатель Сергей Шатохин, получивший травмы при эвакуации людей из горящего здания в Одессе, - глава ОГА Куцый

В больнице скончался спасатель, который получил травмы во время эвакуации людей из горящего здания одесского колледжа.

Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в больнице погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", - сообщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий

"Всего результате пожара погибли 8 человек: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

В настоящее время в больницах остается 10 из 31 пострадавших во время ЧП. "По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной… Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сводке.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также: "Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - замначальника облуправления ГСЧС Крицкий о ходе спасательных работ в одесском колледже

Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3164040
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода..
Співчуття його близьким та рідним.
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просто подумайте вот о чем
он - спасатель. он спасал людей
люди... подумайте..... вы просто должны ему спасибо сказать. он спасал вас... до конца
вечная память тебе боец
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Шкода..
Співчуття його близьким та рідним.
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Нет, не "такая работа"....такая страна потому что...а не такая работа...Почитайте статистику причин смертей пожарных в Европе и США.Погуглите экипировку и технику пожарных...сравните с украинской...ваши пожарники просто герои,ибо никто в здравом уме в Швейцарии, например, не пойдёт тушить пожар с такими техническими возможностями.
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Эксперт в пожарной охране? Или лишь бы ляпнуть?
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Надоело. Ты забыл что мы страна отсталая. Нам далеко до Европы. Нас рано сравнивать с Европой или с США. Ты был в таких странах, например Бангладеш, где в одной столице живёт 150 млн. Нет! Ну тогда заткнись!
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Вика, сколько погибло пожарных при тушении башен-близнецов в Нью-Йорке? А ведь у них было все и самое передовое! Так что не надо, абы ляпнуть.
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Ну ты сравнил крупнейший теракт в истории в огромных небоскребах с жертвами украинской коррупции.
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Я не сравниваю, просто хочу сказать, что пожарные, спасатели, военные гибнут всегда и везде, работа такая. И далеко не всегда дело в "страна такая". Хотя, конечно, сравнивать Швейцарию и Украину как-то оно не так, весовые категории очень уж разные, образно говоря.
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И это все за з.п. пожарного 8000 грн и любимую фразу начальства- "На ваше место очередь 20 человек стоит"
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Вова не надо. На 8000 тыс. уже очередь не стоит. Молодёжь сейчас интересует работа от 15000 тыс.
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А я вот думаю, что вы совершенно зря отрицаете, что наша "прекрасная страна", город, менталитет в этом плане как раз-таки очень даже выделяются.
Ибо я с трудом представляю, что в Нью-Йорке пожарные находились в таких же условиях: https://dumskaya.net/news/pozharnye-rabotali-golymi-rukami-a-pered-priezdo-106312/
А у нас же без волонтеров, похоже, вообще ничего нормально не делается.
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Я не отрицаю, я со многим согласен, я лишь хочу сказать, что риск в этой профессии есть всегда и везде, в любой стране.
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Там гибнут меньше потому что граждане более ответственные и не поджигают свои собственные дома своим наплевательским отношением к безопасности.
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Ты там это, «Патек Филипп» салфеточкой протри, сырку швейцарского врежь, шоколадиком полирни...
А мы тут в гавне как-нибудь сами...
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ну да, когда поучают совки-иностранцы это раздражает.
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Говорили что на него упала 17-ти летняя девочка с высоты. А выжила ли та девочка? Не напрасна ли гибель Сергея? Кто знает? Хотя конечно не напрасна, но все же...
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Дочь из Одессы пишет что погибла другая, а та что упала на парня - выжила. Если так - то погиб не зря.
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нет...не выжила...она умерла первой...
но о том, что люди падали на пожарных...сразу же убрали из новостей...
(в некрологе говорится, что Он упал с высоты, спасая людей)
а как было на самом деле ...
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Не удивлюсь что и количество погибших не спешат озвучивать, а тянут.
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было видео - девочка прыгнула вниз с 4 этажа, а он был на лестнице и оба полетели вниз...
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https://youtu.be/QqD5UctMAJw

качество не очень...
вроде как пожарник упал первым (или сам не удержался...или от дыма потерял сознание или таки кто-то его сбил???) а она (или кто-то другой???) через мгновение на козырек подвала...
ничего не понятно.. да наверное и не так уже важно! Царство Небесное всем погибшим
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Шатохін піднявся по драбині до середини третього поверху, дівчина впала на нього з четвертого,втриматися у нього не було ніяких шансів. Дівчина загинула одразу... Вічна пам'ять! Співчуваю рідним і близьким!
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За декілька секунд на піднавіс впала третя людина з цивільних...
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УТОЧНЕНИЕ. Как стало известно «Думской», девушку, которая выпрыгнула из окна и сбила поднимавшегося по приставной лестнице спасателя Сергея Шатохина, зовут София. Она сейчас в больнице, у нее перелом руки. Спасатель находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Его состояние крайне тяжелое.

Погибшая 16-летняя Ксения Бабенко также выпрыгнула из окна горевшего колледжа, ее травмы оказались несовместимы с жизнью, она скончалась в больнице.
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Да, я нашел тоже. Спасибо. Получается столкновение стало роковым для пожарника и спасительным для Софии. Жизнь в обмен на жизнь.
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просто подумайте вот о чем
он - спасатель. он спасал людей
люди... подумайте..... вы просто должны ему спасибо сказать. он спасал вас... до конца
вечная память тебе боец
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ВОт цікав, чи помер би він у випадку, як би його завезли в лікарню?
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Печальбеда.
Соболезнование родным. Царствие небесное герою.
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Справжній чоловік! Такого би на перемовини з путєним...
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не ради лайков. не ставьте
просто. помните - возле вас есть люди которые готовы прийти вам на помощь и готовы ради вас погибнуть. полицейские, медики скорой, пожарный, спасатели.....
они бывают резкими, грубыми и жесткими. но они вас берегут от неприятностей. я - бывший мент. не самый плохой и поганый. наверняка на сайте есть медики (кацахол - привет) и спасатели. мы работали и работает для вас....

парня реально очень жаль
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никаких лайков, просто спасибо за коммент...
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Именно так, лучшие! Это тебе не Поплавский "я излишней скромностью никогда не страдал". Почему жизнь такая не справедливая?
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В Америке поставили памятник пожарному. Он был дотошный и странный пожарный. Прошел Вьетнам. Проводил со всеми служащими его корпуса из Башен Близнецов регулярные противопожарные учения. Над ним подтрунивали. Но в день Х именно он вывел из подотчетного ему крыла всех служащих и никто не погиб. А сам он погиб, потому что побежал спасать начальника, который задержался за важным звонком по телефону.
У наших пожарных нет даже тентов. Неужели даже эти жалкие деньги надо было у них украсть? В 18-19 веке растягивали тенты при пожарах. А в 21 веке - нет ни одного тента на пожаре! Нужна строгая комиссия и вех виновных уволить! Создать гос. реестр обязательной экипировки пожарных команд. В старых зданиях обязать иметь наружные лестницы на случай пожара и везде - огнетушители. Проводить везде регулярные противопожарные тренировки служащих и учащихся в здании. Детям не разрешали выбить стекла для доступа воздуха!
Полная неграмотность педагогов при пожаре! И надо расследовать все случаи. На Куликово здание горело весь день, одесситы молили пожарников приехать, плакали. что они сгорают, а пожарники вообще не ехали. а гребаный депутат Гончаренко весь этот день торчал с открытым ртом на площади, хотя пожарная часть была в 5 минутах ходьбы от Куликово. Зато он первый лазил потом по карманам трупов... Здесь он не опоздал...
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Kostyantyn AndriyukFollow

4 hrs

Сергій Шатохін.
Пожежник, який загинув рятуючи людей від пожежі в одеському коледжі.
Дружина
Троє дітей
І отримував ЗП в 10 000 грн!

Просто жах!
Збирають гроші!
Долучуся!
Карта ПриватБанк
5168742359883414
Шатохіна Людмила Олександрівна
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