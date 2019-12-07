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Все про:Одесса (5799) смерть (6272) ГСЧС (2363) Куцый Максим (6)

 Умер спасатель, получивший травмы при эвакуации людей из горящего здания в Одессе, - глава ОГА Куцый

В больнице скончался спасатель, который получил травмы во время эвакуации людей из горящего здания одесского колледжа.

Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в больнице погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", - сообщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий

"Всего результате пожара погибли 8 человек: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

В настоящее время в больницах остается 10 из 31 пострадавших во время ЧП. "По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной… Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сводке.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также: "Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - замначальника облуправления ГСЧС Крицкий о ходе спасательных работ в одесском колледже

Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3164040
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода..
Співчуття його близьким та рідним.
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Такая работа! Спасибо мужикам.
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Шкода..
Співчуття його близьким та рідним.
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Нет, не "такая работа"....такая страна потому что...а не такая работа...Почитайте статистику причин смертей пожарных в Европе и США.Погуглите экипировку и технику пожарных...сравните с украинской...ваши пожарники просто герои,ибо никто в здравом уме в Швейцарии, например, не пойдёт тушить пожар с такими техническими возможностями.
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Эксперт в пожарной охране? Или лишь бы ляпнуть?
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Надоело. Ты забыл что мы страна отсталая. Нам далеко до Европы. Нас рано сравнивать с Европой или с США. Ты был в таких странах, например Бангладеш, где в одной столице живёт 150 млн. Нет! Ну тогда заткнись!
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Говорили что на него упала 17-ти летняя девочка с высоты. А выжила ли та девочка? Не напрасна ли гибель Сергея? Кто знает? Хотя конечно не напрасна, но все же...
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нет...не выжила...она умерла первой...
но о том, что люди падали на пожарных...сразу же убрали из новостей...
(в некрологе говорится, что Он упал с высоты, спасая людей)
а как было на самом деле ...
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Не удивлюсь что и количество погибших не спешат озвучивать, а тянут.
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просто подумайте вот о чем
он - спасатель. он спасал людей
люди... подумайте..... вы просто должны ему спасибо сказать. он спасал вас... до конца
вечная память тебе боец
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Сколько смертей...как жаль,земля пухом...
В цивилизованых странах был бы день скорби хотя бы,но не в нашем жидовском болоте...
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ВОт цікав, чи помер би він у випадку, як би його завезли в лікарню?
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