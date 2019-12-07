 Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий около 18 часа 7 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Дополнительно выявлены с внутренней части двора на уровне второго этажа еще два тела. Комментарии относительно пола и личностей пока невозможны, потому что продолжаются оперативные следственные действия", - сказал Крицкий.

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Всего под завалами здания обнаружено шесть человек с начала проведения поисковых работ. Еще один человек умер в больнице в первый же день.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.