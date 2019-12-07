EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1757  12
Все про:Одесса (5790) пожар (3807) ГСЧС (2363)

 Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий

Во время поисковых работ на пожарище в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса нашли еще два тела.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий около 18 часа 7 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Дополнительно выявлены с внутренней части двора на уровне второго этажа еще два тела. Комментарии относительно пола и личностей пока невозможны, потому что продолжаются оперативные следственные действия", - сказал Крицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой в Одессе

Всего под завалами здания обнаружено шесть человек с начала проведения поисковых работ. Еще один человек умер в больнице в первый же день.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также: "Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - замначальника облуправления ГСЧС Крицкий о ходе спасательных работ в одесском колледже

Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3164036
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль, що у свій час в Одесі не зробили висновки після пожежі в тому дитячому таборі та не перевіряли протипожежну безпеку.
 показать весь комментарий
 
даже сложно представить каково сейчас родителям погибших детей и родственникам погибших взрослых. Смерть сама по себе страшная трагедия, а такая как у этих юных учащихся страшнее кратно … Держитесь как можете, хотя слова сейчас и лишние .
 показать весь комментарий
 
А виновен в этом - дед Васи, тоже слесарь, который в 1964-м году не так прикрутил провод А к проводу Б. А ни разу не Трупанов, или кто там заведует инспекторами, которые обязаны проверять здания.
Ну вот просто так: Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий - Цензор.НЕТ 4184
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А виновен в этом - дед Васи, тоже слесарь, который в 1964-м году не так прикрутил провод А к проводу Б. А ни разу не Трупанов, или кто там заведует инспекторами, которые обязаны проверять здания.
Ну вот просто так: Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий - Цензор.НЕТ 4184
 показать весь комментарий
 
 
даже сложно представить каково сейчас родителям погибших детей и родственникам погибших взрослых. Смерть сама по себе страшная трагедия, а такая как у этих юных учащихся страшнее кратно … Держитесь как можете, хотя слова сейчас и лишние .
 показать весь комментарий
 
 
а какая такая у этих ужасная? 90% тех кто гибнет в последствии пожаров это те кто задохнулись от чадного газа, они ж не заживо сгорели
 показать весь комментарий
 
Жаль, що у свій час в Одесі не зробили висновки після пожежі в тому дитячому таборі та не перевіряли протипожежну безпеку.
 показать весь комментарий
 
 
ще страшніше буде, якщо з цієї жахливої трагедії можновладці не зроблять висновки и не змусять досконало і відповідально перевірити усі (усі!) навчальні заклади України, а тільки откараскаються словами співчуття і назначать винного ябикого...
 показать весь комментарий
 
"Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский."
Господи ты боже мой.Сколько таких поручений было.Только по Одессе по Виктории было,по психиатрической больнице было,по Токио Стар было и теперь по колледжу на Троицкой.А четыре склада боеприпасов?
Поручения могут покрыть с головой.А с кого спросили?Сколько лет?5 или 6?Да никого не спросили.Обращаюсь а сторонникам ПО,не надо ЗЕкать.; склады вспоминайте. От любви до ненависти ... ЗЕ,ЗЕ,ЗЕ,ПО,ПО,ПО,...ПУ,ПУ,,,? Ощущение безнаказанности развращает породило новые преступления.
 показать весь комментарий
 
пожар в виктории преступная халатность и должностное преступление инспекторов...можно бы сделать подобное умозаключение...но к сожалению после такого количества совпадений вывод онозначен Сначала кодло шоколада, а теперь кодло днепрожидовских дерется за такой лакомый шмат как Одесса...Что не удалось у шоколадного вора. то это делают кукловоды зеленого клоуна пытаются снять труху и всунуть своего..а та мразь сидит крепко и уходить не собирается...ведь за ним Ангел и Галантерник дают команды...а гибнут простые люди...
 показать весь комментарий
 
 
Если Ангел,то в кавычках (вот так "Ангел"). Если без кавычек то Ангерт. Как говорил мой отец-Есть блатные и ( без желания обидеть и оскорбить)бывают приблатнённые.Следите за своими высказываниями.Кстати ,Ангерт уже больше года в покойниках.
 показать весь комментарий
 
Люди, помните о том, что никто не знает, когда Бог его призовет.
Узкий путь к Богу.
 показать весь комментарий
 
Спасатель Сергей Шатохин, который упал с высоты при эвакуации учащихся колледжа во время пожара в здании в центре Одессы, стал восьмой жертвой происшествия
 показать весь комментарий
 
Десятки лет противопожарные мероприятия и проверки носили исключительно "наличный" характер...теперь критическая масса нарушений переходит в стадию расплаты жизнями людей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх