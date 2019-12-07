 Количество подтвержденных жертв пожара в Одессе возросло до семи, - замначальника ГУ ГСЧС Крицкий

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий около 18 часа 7 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Дополнительно выявлены с внутренней части двора на уровне второго этажа еще два тела. Комментарии относительно пола и личностей пока невозможны, потому что продолжаются оперативные следственные действия", - сказал Крицкий.
Всего под завалами здания обнаружено шесть человек с начала проведения поисковых работ. Еще один человек умер в больнице в первый же день.
Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.
Ну вот просто так:
Господи ты боже мой.Сколько таких поручений было.Только по Одессе по Виктории было,по психиатрической больнице было,по Токио Стар было и теперь по колледжу на Троицкой.А четыре склада боеприпасов?
Поручения могут покрыть с головой.А с кого спросили?Сколько лет?5 или 6?Да никого не спросили.Обращаюсь а сторонникам ПО,не надо ЗЕкать.; склады вспоминайте. От любви до ненависти ... ЗЕ,ЗЕ,ЗЕ,ПО,ПО,ПО,...ПУ,ПУ,,,? Ощущение безнаказанности развращает породило новые преступления.
Узкий путь к Богу.