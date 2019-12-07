 Враг дважды применил запрещенные минометы калибра 82 мм на Донбассе, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

Как уточняет пресс-служба Объединенных сил, два обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку от Новолуганского (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Майорска (из минометов калибра 82 мм), информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй (из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов), Широкино (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Павлополя (из станковых противотанковых гранатометов).
Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.
Тем временем КАЖДЫЙ день в Днипро, Киев, Одессу - прибывают бортА с тяжелораненными...
или зебилы реально верят - что кацапы стали холостыми стрелять??
Тяжелый ударный высотный беспилотный летательный аппарат Akinci, получивший украинские двигатели, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик на YouTube публикует «Український Мілітарний Портал».
Как отмечается на одноименном сайте, дрон провел в воздухе 16 минут и успешно выполнил посадку. Там же говорится, что дрон получил двигатели АИ-450 в августе.»
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1eoeMhh7Ix2mGiTS1wUfzRFry_ubYW39q-Q7bu-Ma9AyW67ANp879vebg