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 Общество
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Все про:обстрел (8486) Донбасс (20138) Объединенные силы (420)

 Враг дважды применил запрещенные минометы калибра 82 мм на Донбассе, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет пресс-служба Объединенных сил, два обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку от Новолуганского (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Майорска (из минометов калибра 82 мм), информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй (из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов), Широкино (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Павлополя (из станковых противотанковых гранатометов).

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Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3164035
 
 
 Топ комментарии
 
все потери дали приказ списывать на "травмы по неосторожности" - чтобы зе!лоху не портили визит к фуйлу..
Тем временем КАЖДЫЙ день в Днипро, Киев, Одессу - прибывают бортА с тяжелораненными...

или зебилы реально верят - что кацапы стали холостыми стрелять??
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Не не. Нельзя спугнуть Вову Пу, вдруг не приедет? Как же тогда Клован одержит пабеду и капитуляцию Раисси? Ша...тихо...осталось немного потерпеть и все! Вайна закончится 9 вечером. Да, зетипиллы?
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все потери дали приказ списывать на "травмы по неосторожности" - чтобы зе!лоху не портили визит к фуйлу..
Тем временем КАЖДЫЙ день в Днипро, Киев, Одессу - прибывают бортА с тяжелораненными...

или зебилы реально верят - что кацапы стали холостыми стрелять??
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Самое плохое то, что у нас "потерь нет" стало "победой".
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Не не. Нельзя спугнуть Вову Пу, вдруг не приедет? Как же тогда Клован одержит пабеду и капитуляцию Раисси? Ша...тихо...осталось немного потерпеть и все! Вайна закончится 9 вечером. Да, зетипиллы?
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Прикольный троль
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«7 декабря 2019. Турецкий ударный Akinci с украинскими двигателями впервые взлетел



Тяжелый ударный высотный беспилотный летательный аппарат Akinci, получивший украинские двигатели, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик на YouTube публикует «Український Мілітарний Портал».
Как отмечается на одноименном сайте, дрон провел в воздухе 16 минут и успешно выполнил посадку. Там же говорится, что дрон получил двигатели АИ-450 в августе.»
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