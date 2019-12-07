 Началась проверка пожарной безопасности всех социально значимых объектов области, - глава Харьковской ОГА Кучер

Инспекцию провели в заведениях города Лозовая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"К сожалению, в Одессе состоялась страшная трагедия. Поэтому президент дал поручение Кабинету министров Украины провели инспекцию всех заведений и мест скопления людей. Это детские сады, школы, общежития. Я дал соответствующее поручение как профильному департаменту, так и руководителю ГосЧС в Харьковской области: не ждать документов от Кабмина, а немедленно реагировать на поручения. Собирать соответствующую комиссию и начать проверку заведений", - сказал Алексей Кучер.

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По его информации, заведений, которые необходимо проверить на пожарную безопасность, в области насчитывается около 3000. В ГосЧС отмечают, что их будут проверять около 200 сотрудников ведомства.

"Президентом была поставлена ​​задача: до 10 января все объекты необходимо проинспектировать", - акцентировал внимание спасателей председатель ХОГА.

Старт проверкам он дал лично. Вместе с начальником ГосЧС Украины в Харьковской области Александром Волобуевым, директором Департамента гражданской защиты ХОГА Павлом Пономаренком и Лозовским городским головой Сергеем Зеленским Алексей Кучер посетил три заведения Лозовой: Лозовский высший колледж искусств, детско-юношескую спортивную школу "Юность" и НВК №10.

Замечания к пожарной безопасности были высказаны в каждом из заведений, однако в худшем состоянии оказался колледж искусств, который находится в подчинении Харьковского областного совета. В заведении, где учится 227 детей, вообще отсутствует противопожарная сигнализация. Средства на нее руководство просит уже не первый год. Но необходимые 1,8 млн грн. до сих пор не выделили.

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"Я уже второй раз посещаю заведение областного подчинения, и оно в худшем состоянии, чем то, которое финансируется за счет местных средств. Это является большой проблемой, - отметил Алексей Кучер. - Я сейчас буду выяснять, почему так происходило, почему руководство области не реагировало. Будем делать выводы. Конечно, уже мне исправлять то, что происходит здесь. В ближайшее время отреагируем. Так не может быть, чтобы дети фактически находились в опасности".

Председатель ХОГА поручил директору Департамента гражданской защиты ХОГА до понедельника собрать всю документацию и историю переписки пожарной сигнализации в лицее. Руководству ГосЧС Алексей Кучер напомнил об ответственности за результаты проведенной работы и отметил: "Мы видим, что такие трагедии происходят, когда имеется небрежность руководства. На вас возлагается обязанность все проверить - и немедленно эту работу начать".

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.