 Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ПЦУ.

"Во всех храмах Православной Церкви Украины в воскресенье, 8 декабря 2019, после Божественной литургии благословляется провести молитву за установление справедливого мира и победу Украины", - гласит текст распоряжения.

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