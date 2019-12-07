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Все про:молитва (106) Епифаний (208) ПЦУ (497)

 Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний дал распоряжение о проведении во всех храмах ПЦУ молитвы за мир и победу Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ПЦУ.

"Во всех храмах Православной Церкви Украины в воскресенье, 8 декабря 2019, после Божественной литургии благословляется провести молитву за установление справедливого мира и победу Украины", - гласит текст распоряжения.

Также на Цензор.НЕТ: Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент

Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164032
 
   
 Топ комментарии
 
А соєвий хряк був переможцем?
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на нього надій було більше.
він і солідніше виглядав, так само і поводився, як буль- тер'єр.
а зараз нас презентує пудель.
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Перемога на нас точно не очікує.
В нас президент не переможець.
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Перемога на нас точно не очікує.
В нас президент не переможець.
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на нього надій було більше.
він і солідніше виглядав, так само і поводився, як буль- тер'єр.
а зараз нас презентує пудель.
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-Будь ласка, припиніть вогонь. Будь ласка, відпустіть заручників. Будь ласка, виведіть війська з моєї території....
-Я президент миру!

Оце так буль-тер'єр.
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Порівняєш з тим, що стане на колінця.
Тоді будеш тут говорити.
Адьйос.
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Пані, мені плювати на Зеленського. Я його зневажаю і бажаю йому, як всьому хазарському роду, всього найгіршого. Але не варто перетворювати жадібного хапугу Порошенка на сивочолого гетьмана-буль-тер'єра, бо він таким ніколи не був.
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Це якесь прокляття українців - вони завжди обирають поміж поганого найгірше.
Визнайте, що завдяки вашому вибору ми втрачаємо державу і все здобуте.
І не морочте голову.
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Я голосував за Кошулинського в першому турі, за порохла у другому, але ніколи не мав жодних ілюзій ні щодо колишнього міністра Януковича. А щоб морочити чи не морочити голову, спочатку вам треба її відростити.
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Я так само голосувала. З тих же міркувань.
Так що розмову завершено.
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Ну при порохе я был уверен что мы не повернется опять к Московии а при зелени я не уверен ни в чем
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В храмах УГКЦ будуть молитись за перемогу!
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это из речи мыролюбного безальтернативного винницкого реформиста?
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в кожного свої асоціації і порівняння.
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хорошо, что ваш президент не переможець стал бывшим ещё весной.
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ооо!.. додик с зеркальным синдромом под ником Docent Moriarty 844bbd37, сменил пол и стал упитанной дамой Magdalena Zurbiene..
а ну скажи "главрыба" наоборот!
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а, это ты, соевая подкацапская копийчана шваль. да. твоя кличка "главрыба наоборот. ну, а дальше, ты как всегда это ты всё не мне, не обо мне, а само себе о себе написало. теперь прочти это само себе перед зеркалом: "ооо!.. додик с зеркальным синдромом под н иком Docent Moriarty 844bbd37, сменил пол и стал упитанной дамой Magdalena Zurbiene.. а ну скажи "главрыба" наоборот!"
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не нас, а ваще же ***** вас уже 20 лет побеждает.
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Ну тебе с мокшанские болот то видней и не стесняйся своей власовской тряпки
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Так молитися будуть не за порохоботів, а за українців!

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Порохоботи не Богу моляться - вони моляться святому петі.. петя - то є найсолодше божество для порохоботів.. Якщо не петя - то апокаліпсис разом з армагедоном..
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серед тих, кого ви називаєте порохоботама, переважна більшість якраз таки порятувала країну від орди, вони прагнуть перемоги.
а решта втомлених диванних вояків прагнуть миру.
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Пока ваш сцарь на свободе,то перемога точно никому не светит.
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ти навіть не боровся.
всі, хто прагне миру шляхом капітуляції - навіть НЕ БОРОЛИСЬ.
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С чего ты взяла,шо будет капитуляция? Барыга вам в уши надул вот вы и беситесь.Своих же мозгов нэма,то живите пэтиными.А ему до корыта ой,как надо.Иначе тюрьма незагорами
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а з чого ти взяв, що не буде ?
по твоєму, фуйло їде просто так ?
чи ти думаєш, він погодиться на поступки ?
от ви, зелені удоди, хоча б інколи думаєте своїми макітрами ?
чи у вас голова виключно для того щоб жратву в рота пхати ?
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о,у вас уже в мозгу запрограммированно "капитуляция"
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И надеятся нам, Ксюша, осталось только на Бога? Выходит, что так.
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А чом би і ні ?
Він завжди дасть якийсь знак.
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Треба молитись, щоби нас не зрадили.
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Та кому ви соєві потрібні Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины - Цензор.НЕТ 4660
Ніхто вас не зрадить, не хвилюйтеся...
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Да такие ********* как ты уже зрадыли и ещё продадите страну за сватов и за газ,вы будете *** кацапский сосать и мандеть как устали от войны,дебил мля.
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Сейчас Мир=Капитуляция. Х-ло не для того ресурсы вбухивает почти 6 год и сидит под санкциями чтоб ни с того ни с сего отстать от НЕкапитулировавшей Украины.
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Вот и готовое уголовное дело против ПЦУ!
Ведь это же "разжигание межнациональной вражды" и "угрозы убийства"!

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А Пьер Мармеладный будет или баксу великому и президентству молитва ближе ?
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С#ка, а до этого в течении 6-ти лет войны не было времени помолиться?!
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Знаешь, я 2 часа назад хорошо пернул.... Это та же "эффективность" что и вопли миллиона попов. Ах да, я забыл это посвятить Саваофу, или как там кликуха православная у Аллаха то Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины - Цензор.НЕТ 5150
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Та ти ж все це й видихав.
Видно по твому тексту, що ти дуже вчадів.

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Це для вас так важливо? Може я щось пропустив і за цей час змінився їх склад?
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идиоты....
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Головне - щоб не за війну............
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за війну молиться рпц.
і ти, напевно.
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Ksenia VB - молись Ксения за войну и победу в ней...

Мир тебе принесет бесчестите и моторолу в твою хату...
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А как же "две щеки"?
Хотя.... по каноничности, т.н. "Иисус" = тот же Яхве.
А Яхве это как пачка Сталиных и мешок Лениных в придачу, в нагрузку еще.
то есть, попы опять как всегда, облапошивают лохов.

Один тест - на выбор попу, перед походом в лес: Пиплия, кадило и ли фонарь и винтовка..... Никакой поп не подотрется фонарем и не будет махать кадилом.
Выдумки - для стада, винтовка и фонарь - для попа.
Но ведь "верят"..... прямо как некоторые в то шо война будет вот так: Путин, прекрати, раз-два Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины - Цензор.НЕТ 1872
А Путин такой - а я более православный, ля-ля-ля.
дблблд
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Педофилы в рясах.....сколько ещё эти клоуны будут наполнять религиозными фекалиями пустые головы наріду?
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Шестой год война. Как-то неискренне молятся наши попы. Или тому парню, наверху, вообще всё похер.. Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины - Цензор.НЕТ 8761
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Тот парень это как Вуди Вудпеккер.... ему реально побоку
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его там просто нету.
от слова совсем нету. но ад есть и мы в нем живем давно.
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за победу отцы молитесь - она всем очень нужна...
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мир не придумал лучшей молитвы за мир чем напалм. и обгорелые шкурки русни крысни и дамбасни могут быть этому подтверждением.
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ты еще злее меня, хотя и тут уже дальше некуда...
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Выглядит смешно: марионетка Кремля едет сливать Украину, а эти идиоты собрались молиться за мир и побЄду...
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Хватит ерничать и нести всякую ахинею, может и пора помолиться и попросить Бога в помощи прекращения войны, надежды уже ждать не от кого, может Господь вразумит путлера.
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Господь не врозумляє таких. Він може тільки прибрати пацієнта.
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Значит совсем плохи дела у зебобиков...раз офис презЕдента даже попов нанял...
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и вот что интересно. штейны ведь не наняли равинов. да и те не подпишутся на такое т.к. знают что придет за этим хрустальная ночь.
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Вера, это не церковь... ...каждую секунду надо веровать и верить! -- но это приходит с годами -- если переживёшь и доживёшь...
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Сраные попы нехер молиться, все строем в военкомат и строем на передовую мир добывать. В Украине десятки тысяч ряженых клоунов в рясах...
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Какая победа когда Парашенко в минске продал души наших солдат за безоблачное существование липецкой говнофабрики
И теперь по условиям минских договорняков наших должны убивать по несколько человек в день без права дать ответ и тем более родвижения вперед
О какой победе блеать речь идиоты
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Героям України Слава і почесна Пам'ять!
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Как порохоботы, враги Украины зашевелились перед нормандией. Это так они уболевают за Украину, что готовы гвоздями укрыть путь Зеленского. Но эти подлецы не понимают, что бывших нельзя допускать к власти, к бюджету, а новой команде по делам их народ сделает выводы. Народ или поддержит, или отправит назад в прежнюю жизнь, подальше от властных кабинетов.
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они ради Пети готовы залить Украину кровью, что бы его не посадили за воровтво.
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А Зюзя думал пройтись по red carpet, скалялясь под вспышки папарацци?
Кто Зюзе это обещал?
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Особо тронули слова об усеянном гвоздями пути Зе, - аки мессия...
Убеждает и бескорыстная поддержка поста от Игоря Д, общеизвестного в узких кругах своими не заангажированными и глубокими мыслями по атуальным проблемам совеменности )
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С Зеленским больше шансов на победу чем с мародером.
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нет. в обоих случаях шансы =0. т.к. они адиннарот богоизбранный.
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А в РПЦ будут молиться за победу России над Украиной.
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Какая победа, сидим в окопах как мыши пока жиды алегархи максимально не озолотятся
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Ух ти! Таке враження, що прихильників нелоха , як і ватників, коричить від слів, про перемогу України. Справа, навіть, не в молитві, а саме в цьому словосполученні.
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Вчера на "Свободе слова" Шустера первый прзидент Л. Кравчук на призывы Вакарчука и Парубия выйти акции протеста 8 декабря сказал, что в предверии такой важной для судьбы Украины встречи в Париже подобные акции - деструктивны. Нам надо всей страной молиться во всех церквях за успех этих переговоров.
Похоже, Эпифаний получил оперативные указания от автора создания ПЦУ провести такие молебны.
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***
Боже великий, єдиний!
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі Свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни!

Дай йому Волю, дай йому Долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!

(1885 рік)
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Страшно подумать, какие ритуалы будут исполнять гебнявые попы московского патриархата...
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Порохнявые тоже будут молиться чтоб Петька не сел первым делом чтоб Зеленского неизлечимая хворь одолела, потом чтоб ***** напал, а напоследок за Петино здоровье, в тюрьме оно пригодится )))
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