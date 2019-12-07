 Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и за победу Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ПЦУ.
"Во всех храмах Православной Церкви Украины в воскресенье, 8 декабря 2019, после Божественной литургии благословляется провести молитву за установление справедливого мира и победу Украины", - гласит текст распоряжения.
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В нас президент не переможець.
він і солідніше виглядав, так само і поводився, як буль- тер'єр.
а зараз нас презентує пудель.
-Я президент миру!
Оце так буль-тер'єр.
Тоді будеш тут говорити.
Адьйос.
Визнайте, що завдяки вашому вибору ми втрачаємо державу і все здобуте.
І не морочте голову.
Так що розмову завершено.
а ну скажи "главрыба" наоборот!
а решта втомлених диванних вояків прагнуть миру.
всі, хто прагне миру шляхом капітуляції - навіть НЕ БОРОЛИСЬ.
по твоєму, фуйло їде просто так ?
чи ти думаєш, він погодиться на поступки ?
от ви, зелені удоди, хоча б інколи думаєте своїми макітрами ?
чи у вас голова виключно для того щоб жратву в рота пхати ?
Він завжди дасть якийсь знак.
Ніхто вас не зрадить, не хвилюйтеся...
Ведь это же "разжигание межнациональной вражды" и "угрозы убийства"!
Видно по твому тексту, що ти дуже вчадів.
і ти, напевно.
Мир тебе принесет бесчестите и моторолу в твою хату...
Хотя.... по каноничности, т.н. "Иисус" = тот же Яхве.
А Яхве это как пачка Сталиных и мешок Лениных в придачу, в нагрузку еще.
то есть, попы опять как всегда, облапошивают лохов.
Один тест - на выбор попу, перед походом в лес: Пиплия, кадило и ли фонарь и винтовка..... Никакой поп не подотрется фонарем и не будет махать кадилом.
Выдумки - для стада, винтовка и фонарь - для попа.
Но ведь "верят"..... прямо как некоторые в то шо война будет вот так: Путин, прекрати, раз-два
А Путин такой - а я более православный, ля-ля-ля.
дблблд
от слова совсем нету. но ад есть и мы в нем живем давно.
И теперь по условиям минских договорняков наших должны убивать по несколько человек в день без права дать ответ и тем более родвижения вперед
О какой победе блеать речь идиоты
Кто Зюзе это обещал?
Убеждает и бескорыстная поддержка поста от Игоря Д, общеизвестного в узких кругах своими не заангажированными и глубокими мыслями по атуальным проблемам совеменности )
Похоже, Эпифаний получил оперативные указания от автора создания ПЦУ провести такие молебны.
Боже великий, єдиний!
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі Свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни!
Дай йому Волю, дай йому Долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!
(1885 рік)