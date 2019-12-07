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Все про:Данилов (25) СНБО (3319) хакер (762) кибербезопасность (368)

 За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов

Субъекты национальной системы кибербезопасности за последний месяц отбили 11 кибератак.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, атакам подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме 24/7/365, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил высокий уровень профессионализма сотрудников служб, ответственных за обеспечение кибербезопасности страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164031
 
 
 Топ комментарии
 
дивишся на ці кошерно кацапські морди, і стає зрозуміло, що таке діжидалізація За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов - Цензор.НЕТ 5922
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а чиї це хакери данілов не сказав, ні ?
уявіть, якщо ми впишимо всі дані в "країну в смартфоні", кацапи знатимуть про всіх будь-яку інформацію.
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А чегож не указывают принадлежность хакеров?? Чтоб Х-ло не обиделось невзначай? Или может это эфиопские хакеры?
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это одна из форм войны ордынцев против Украины.Надо защищаться и отвечать
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дивишся на ці кошерно кацапські морди, і стає зрозуміло, що таке діжидалізація За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов - Цензор.НЕТ 5922
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не обзывай соевых.
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А чегож не указывают принадлежность хакеров?? Чтоб Х-ло не обиделось невзначай? Или может это эфиопские хакеры?
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За месяц хакеры 11 раз атаковали "украинское киберпространство" и аж 21 раз пукали в лужи... тоже, предположительно, "украинские" - ну оооочень мосчьно сказано!!
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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО, Источник: https://censor.net.ua/n3164031\\\\\\

Кто-кто? Ааа, это брат друга жены Ермака, или чо за перец?
Ну тогда да, с этими служунами мы защищены, прямо как с Лебедевым(фсб-шник, был министром обороны)
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а чиї це хакери данілов не сказав, ні ?
уявіть, якщо ми впишимо всі дані в "країну в смартфоні", кацапи знатимуть про всіх будь-яку інформацію.
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работают в режиме 24/7/365
...а в високосные годы?


отбили 11 кибератак. Это оружие будущего...
...если уже, то пока, не ещё...


Если мы говорим о... цифровизации государства, должны понимать,
...что мы говорим об оцифровывании


должны понимать, что эта цифра должна быть защищена
...оцифровывание, это не цифра!


О -- это буква! 0 -- это цифра...*)
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-- я не понял, шо ты имел в виду? -- но я согласен! *)
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У мужика нормальный видос. Таким и должен быть президент. Правда, петики?
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Аякже ! Ці чувачки вже підготувалися до блокування невгодних сайтів та арештів опозиційних блогерів.Помилок Яника не вже не припустяться.
Просто соупадєніє:
За місяць хакери 11 разів атакували український кіберпростір, - Данілов - Цензор.НЕТ 9649
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57 лет
ни сединки
или оттюнингованный
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