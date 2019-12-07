 За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, атакам подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента.
"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме 24/7/365, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - подчеркнул Данилов.
Он также отметил высокий уровень профессионализма сотрудников служб, ответственных за обеспечение кибербезопасности страны.
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Кто-кто? Ааа, это брат друга жены Ермака, или чо за перец?
Ну тогда да, с этими служунами мы защищены, прямо как с Лебедевым(фсб-шник, был министром обороны)
уявіть, якщо ми впишимо всі дані в "країну в смартфоні", кацапи знатимуть про всіх будь-яку інформацію.
...а в високосные годы?
отбили 11 кибератак. Это оружие будущего...
...если уже, то пока, не ещё...
Если мы говорим о... цифровизации государства, должны понимать,
...что мы говорим об оцифровывании
должны понимать, что эта цифра должна быть защищена
...оцифровывание, это не цифра!
О -- это буква! 0 -- это цифра...*)
Просто соупадєніє:
ни сединки
или оттюнингованный