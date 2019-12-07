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Все про:Россия (74486) Франция (2148) хакер (762) Макрон (354)

 Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ

Французская газета Le Monde утверждает, что у нее есть технические доказательства причастности российских спецслужб к взлому переписки штаба Эмманюэля Макрона.

Переписку штаба Макрона обнародовали накануне второго тура выборов президента Франции, в мае 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Ранее и Макрон, который в итоге победил на выборах президента, и его окружение заявляли, что за взломом стоят российские хакеры, однако доказательств этих заявлений до сих пор не приводили.

Однако после обнародования переписки выяснилось, что в метаданных опубликованных писем фигурирует Георгий Петрович Рошка, который по данным открытых источников является сотрудником ЗАО "Эврика". Эта компания называет себя подрядчиком ряда российских госведомств, в частности, ФСБ и Минобороны.

Источники Le Monde сообщили, что взлом переписки штаба Макрона готовили несколько месяцев. Хакеры рассылали фишинговые письма для кражи паролей и личных данных людям из близкого окружения Макрона, а также членам его партии.

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По данным издания, доказательства причастности россиян к взлому получили две компании, которые специализируются на кибербезопасности.

Сообщают, что за этим взломом стоят хакерские группировки Fancy Bear и Sandworm. Об их связи с российскими спецслужбами ранее заявляли в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Sandworm и Fancy Bear уже не впервые фигурируют в подобных кибератаках. В частности, их связывали с атакой на "Укрэнерго" в декабре 2016 года. Тогда атака вызвала перебои в электроснабжении Киева.

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Fancy Bear также фигурировала в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3164027
 
 
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Ну пусть теперь Макрон целует плешивого, с которым он собрался мириться. Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 22
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Пускай лучше Макрон заранее примет противоядие, а свой живот ядом намажет. Это ***** любит мальчиков в пуп целовать. Надо любой шанс использовать в борьбе. Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 6166
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А мне кажется, что Макрон Микрону на ушко в состоянии оргазма свой пароль от ящика и прошептал
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так Макарон у плешивого теперь типа "чего изволите, барин? " . Видать что-то таки накопали путлеровские шпили-вили
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Так шо там у ДурНР,готуються реінтегруватись до України?
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Срочно отправить ***** открытку и корзину фруктов!
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Сценарий Нормандского формата опубликовала немецкая пресса.3 часа,из них 2 часа болтовня,один часм пресс-конференция..Это означает, что итоговый документ готов.Стороны его только подпишут.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 9256
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Между тем по мнению многих независимых аналитиков метаморфоза, произошедшая с Макроном во время одной из последних встреч с Путиным тет-а-тет без свидетелей, более прозаичная нежели высокие матери, переживание за мир и свою страну.

«В ситуации с Макроном, полюбившим Путина, дело не только в «желтых жилетах», исчезнувших с улиц Парижа, там речь может идти о компромате, которым его шантажирует Москва. Поскольку в таких случаях речь обычно идёт об интиме, то о Макроне страшно предположить, чтобы это могло быть», - пишет, в частности, российский адвокат и оппозиционер Марк Фейгин.

А вот какую оценку неожиданной трансформации Макрона дал беглый российский политолог и многолетний критик Путина Андрей Пионтковский:

«Последние несколько месяцев мир с нарастающим удивлением наблюдает за совсем другим Макроном. Макрон непрерывно распинается в своих почтительных чувствах к великому европейцу, прибегает лично пролоббировать возвращение РФ в ПАСЕ, постоянно в стилистике кремлевских ток-шоу отзывается об Украине: «украинские банды», «заноза в теле Европы».

И, наконец, апофеоз его воинствующей путинофилии - Макрон провозглашает смерть НАТО и требует создания новой европейской системы безопасности без США, но вместе с Россией. От него как от чумного уже шарахаются европейские лидеры (начиная с канцлерин Меркель) и его же собственные французские эксперты по безопасности.

Как справедливо замечает коллега, если бы Владимир Путин продолжал работать во внешней разведке, то после этих пассажей Макрона он мог бы с чистой совестью писать отчет об «успешно реализованном активном мероприятии», в рамках которого «до президента Франции были доведены выгодные нам тезисы, которые потом были положены в основу внешнеполитической стратегии Парижа»

Берусь утверждать, что так же, как и Трамп, Макрон впал в некую психологическую зависимость от Путина и по каким-то причинам серьёзно его побаивается».

Напомним, что сразу же после той встречи с Путиным без свидетелей Макрон также неожиданно разочаровался в демократии. Он объявил, что капитализм «деградировал и сошел с ума», что «власти и бизнес не в состоянии урегулировать проявления неравенства, которые сами же порождают» и что «деградировала сама система демократии».
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за шо мона уважать путинизм(совок), так это за подлость.... В этой царине, они перевершили всих ******.
но это из разряда - уважаю Сралина за 40млн. трупов.
Так что выпишем ка Путину награду - Заслуженный подлец Галактики(дай Аполлон шоб посмертно то))
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расея всю свою спионеренную историю такая... мерзкая, подлая, вороватая,... бандитско-вурдалакское недоразумение, оккупировшее 1\7 часть суши..ф топку только Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 2513 Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 5286
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Берем раньше и...... наши вопят: "да мы им принесли "веру"" ко-ко-ок....

Ты видишь? Это называется по-ихнему - отвечайте, падлы. Я понимаю почему это все. Просто нуна смотреть не на 50 лет взад то.
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даже не сомневаюсь, что у плешивого на каждого "сильного мира сего" заведено личное дело. В 2913 году настольной книгой ***** было арестантское дело В.Ф. Януковича Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ - Цензор.НЕТ 2364. теперь пылится в дальнем ящике. У спец. служб расеи есть более достойные клиенты
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Просто мы заказывали ему жаб ибо он объелся сыра и просил вина, кто не верит - лапти тому в рот(из спича Машки Захаровой)
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Вот тебе, Макароша, ивропа аж до владивостока...
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Теперь понятно почему Макарон стал такой сговорчивый с ******. Шантаж как и с Трампом.
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почему это совсем не удивительно? суют свое рыло везде., а когда в пятак получат- вой на всю планету
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***** предложило французу съесть зеленую жабу вдвоем?
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пэдроботы и кремлеботы- братья по разуму,Адиннарот
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Світ став настільки цинічним, що витримав би любий шантажу. Тут щось інше
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