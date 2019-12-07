 Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ

Переписку штаба Макрона обнародовали накануне второго тура выборов президента Франции, в мае 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Ранее и Макрон, который в итоге победил на выборах президента, и его окружение заявляли, что за взломом стоят российские хакеры, однако доказательств этих заявлений до сих пор не приводили.
Однако после обнародования переписки выяснилось, что в метаданных опубликованных писем фигурирует Георгий Петрович Рошка, который по данным открытых источников является сотрудником ЗАО "Эврика". Эта компания называет себя подрядчиком ряда российских госведомств, в частности, ФСБ и Минобороны.
Источники Le Monde сообщили, что взлом переписки штаба Макрона готовили несколько месяцев. Хакеры рассылали фишинговые письма для кражи паролей и личных данных людям из близкого окружения Макрона, а также членам его партии.
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По данным издания, доказательства причастности россиян к взлому получили две компании, которые специализируются на кибербезопасности.
Сообщают, что за этим взломом стоят хакерские группировки Fancy Bear и Sandworm. Об их связи с российскими спецслужбами ранее заявляли в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Sandworm и Fancy Bear уже не впервые фигурируют в подобных кибератаках. В частности, их связывали с атакой на "Укрэнерго" в декабре 2016 года. Тогда атака вызвала перебои в электроснабжении Киева.
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Fancy Bear также фигурировала в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
«В ситуации с Макроном, полюбившим Путина, дело не только в «желтых жилетах», исчезнувших с улиц Парижа, там речь может идти о компромате, которым его шантажирует Москва. Поскольку в таких случаях речь обычно идёт об интиме, то о Макроне страшно предположить, чтобы это могло быть», - пишет, в частности, российский адвокат и оппозиционер Марк Фейгин.
А вот какую оценку неожиданной трансформации Макрона дал беглый российский политолог и многолетний критик Путина Андрей Пионтковский:
«Последние несколько месяцев мир с нарастающим удивлением наблюдает за совсем другим Макроном. Макрон непрерывно распинается в своих почтительных чувствах к великому европейцу, прибегает лично пролоббировать возвращение РФ в ПАСЕ, постоянно в стилистике кремлевских ток-шоу отзывается об Украине: «украинские банды», «заноза в теле Европы».
И, наконец, апофеоз его воинствующей путинофилии - Макрон провозглашает смерть НАТО и требует создания новой европейской системы безопасности без США, но вместе с Россией. От него как от чумного уже шарахаются европейские лидеры (начиная с канцлерин Меркель) и его же собственные французские эксперты по безопасности.
Как справедливо замечает коллега, если бы Владимир Путин продолжал работать во внешней разведке, то после этих пассажей Макрона он мог бы с чистой совестью писать отчет об «успешно реализованном активном мероприятии», в рамках которого «до президента Франции были доведены выгодные нам тезисы, которые потом были положены в основу внешнеполитической стратегии Парижа»
Берусь утверждать, что так же, как и Трамп, Макрон впал в некую психологическую зависимость от Путина и по каким-то причинам серьёзно его побаивается».
Напомним, что сразу же после той встречи с Путиным без свидетелей Макрон также неожиданно разочаровался в демократии. Он объявил, что капитализм «деградировал и сошел с ума», что «власти и бизнес не в состоянии урегулировать проявления неравенства, которые сами же порождают» и что «деградировала сама система демократии».
но это из разряда - уважаю Сралина за 40млн. трупов.
Так что выпишем ка Путину награду - Заслуженный подлец Галактики(дай Аполлон шоб посмертно то))
Ты видишь? Это называется по-ихнему - отвечайте, падлы. Я понимаю почему это все. Просто нуна смотреть не на 50 лет взад то.