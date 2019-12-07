 Российские спецслужбы взломали переписку штаба Макрона, - СМИ

Переписку штаба Макрона обнародовали накануне второго тура выборов президента Франции, в мае 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Ранее и Макрон, который в итоге победил на выборах президента, и его окружение заявляли, что за взломом стоят российские хакеры, однако доказательств этих заявлений до сих пор не приводили.

Однако после обнародования переписки выяснилось, что в метаданных опубликованных писем фигурирует Георгий Петрович Рошка, который по данным открытых источников является сотрудником ЗАО "Эврика". Эта компания называет себя подрядчиком ряда российских госведомств, в частности, ФСБ и Минобороны.

Источники Le Monde сообщили, что взлом переписки штаба Макрона готовили несколько месяцев. Хакеры рассылали фишинговые письма для кражи паролей и личных данных людям из близкого окружения Макрона, а также членам его партии.

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По данным издания, доказательства причастности россиян к взлому получили две компании, которые специализируются на кибербезопасности.

Сообщают, что за этим взломом стоят хакерские группировки Fancy Bear и Sandworm. Об их связи с российскими спецслужбами ранее заявляли в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Sandworm и Fancy Bear уже не впервые фигурируют в подобных кибератаках. В частности, их связывали с атакой на "Укрэнерго" в декабре 2016 года. Тогда атака вызвала перебои в электроснабжении Киева.

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Fancy Bear также фигурировала в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы.