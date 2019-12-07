 Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка"

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал Гончарук.

Сейчас правительство сотрудничает с НБУ в разработке законопроекта, который запретил бы возврат бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными

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"Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - пояснил премьер-министр.

Гончарук рассказал, что дважды встречался с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.

"(У Коломойского. – Ред.) не было никаких специфических пожеланий. Думаю, у нас с ним не такие отношения, чтобы он высказывал какие-то пожелания", - сказал он.

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