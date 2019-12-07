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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1266) Приватбанк (567) Гончарук_Алексей (352)

 Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка"

А изменения в законодательство позволят запретить возврат экс-владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал Гончарук.

Сейчас правительство сотрудничает с НБУ в разработке законопроекта, который запретил бы возврат бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными

Читайте на Цензор.НЕТ: "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки, - Маркарова

"Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - пояснил премьер-министр.

Гончарук рассказал, что дважды встречался с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.

"(У Коломойского. – Ред.) не было никаких специфических пожеланий. Думаю, у нас с ним не такие отношения, чтобы он высказывал какие-то пожелания", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Коломойский оказывает давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3164025
 
 
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 ч.18 часов назад

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1431

Сегодня я узнал что "слуги народа" называют своего однопартийца Гео Лероса - "Део Ланос". Еще раз: "слуги народа" стебутся со своего однопартийца. Вот такой "командный дух" в зекоманде. Это не партия. Это обезьянник. Тупо забросают друг друга какашками
https://bykvu.com/ua/bukvy/nardepi-nazivajut-slugu-narodu-geo-lerosa-deo-lanosom-video/

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8585
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беня уже все решил, как бы зеленые клоуны не хвалились, это уже бенин приват...
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Ліпше щось зробити не обіцяючи, аніж пообіцяти і не зробити!
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Потрібно посадити Коломойського і примусити його повернути вкрадені гроші!
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 ч.18 часов назад

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1431

Сегодня я узнал что "слуги народа" называют своего однопартийца Гео Лероса - "Део Ланос". Еще раз: "слуги народа" стебутся со своего однопартийца. Вот такой "командный дух" в зекоманде. Это не партия. Это обезьянник. Тупо забросают друг друга какашками
https://bykvu.com/ua/bukvy/nardepi-nazivajut-slugu-narodu-geo-lerosa-deo-lanosom-video/

Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8585
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беня уже все решил, как бы зеленые клоуны не хвалились, это уже бенин приват...
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Може краще нічого не робити ,бо банк і так нормальний прибуток дає ?
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Обещания это уже хоть какой то то прогрес ! 😁
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Безперечно. Тому бажаю зебілам більше обіцянок. Хороших і різних.
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Налогоплательщиков,это кому Ахметову,Пинчуку,Медведчуку и Коломойскому?
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гніда зовсім ухуїв ...де ви ...ляді "вернёте" 150 лярдів що Держава вбухала у Приват візьмете ...3,14здоболи
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А вы знаете, что, согласно решению правительства Гончарука, 2020 год объявлен Годом математики в Украине?
Итак:
пятью пять - двадцать пять;
шестью шесть - тридцать шесть;
семью семь - сорок семь;
экономический рост - 40%;
зарплаты учителям - $ 4000.
Кажется, Год мозга опять откладывается..
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Верни лучше людям льготы за газ. Ато сейчас газканторы поставили людям ультиматум или заплатят за газ или будут отрезать так как государство уже второй месяц не перечислило деньги льготникам.
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Пох. на те деньги Приватбанк это уже принципиально.
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Гончарук вроде добрый(тем более шо православный), но Дубинский его смачно обсерает, особенно за облигации. Тут просто дефолт будет.
16% - это где такое видано то? когда "экономика" в ЖЭ.
Так что не все добрые - не злые и не все очень злые не всего лишь втихаря добрые Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 3454
Я х.з. где они потом будут скрываться - мы же попросим МИ-6 шоб их немножечко отстреливали, ведь так?
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Бенька обворовал банк при потрохе,гроське и гонтре - с них и спрос,конфисковать у этих деятелей имущество и компенсировать затраты налогоплательщиков.
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Лопушок а ничего что он украл в своем банке а потом его забрали и влили 5 миллирдов $ что он украл назад а теперь оно привело зе которое эму уже на 3 миллиарда гривен подлизало а теперь вопрос знатокам почему Гонтарева должна отвечать за то что Коломойский украл в своем банку ? Тогда ещё своем
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Гончарук обещает сделать все ...перекладаю ...ні за що не відповідає
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Беня не дурак,он вначале банк заберёт,потом продаст кацапам, выручив свои 2млрд$,а государство останется с хером во рту😄
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ЗЕ-команда:
Это в интересах народа продать государственный банк, который приносит народу десятки миллиардов прибыли в год.
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Отлично! Как сказал В.Высоцкий - Козе баян,попу гармонь,икона папуасу.
Всё будет кошерно Гончарук обіцяє зробити все, щоб повернути кошти платників податків, витрачені на націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1873
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Нехай ще відмінить монетизацію пільг для ветеранів, тому що фактично відмінили пільги на комунальні послуги. Взагалі, навіщо це зробили, щоб комунальні служби процвітали ? Залиште монетизацію для субсидіантів. А пільга надана пожиттєво, і Закон зворотньої сили не має
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Тот, кто несёт шины на Майдан сегодня - намного ближе к победе, чем тот, кто угрожает сделать это завтра. Вассерман Железный.
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не было никаких специфических пожеланий. Думаю, у нас с ним не такие отношения, чтобы он высказывал какие-то пожелания", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3164025
Вона как, самокатчик беню, оказывается гоняет...😁
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Хорошая была бы новость
если бы не брехня
В Генпрокуратуре лежит моё заявление исх.№18-31 (3462) от 23.12.2018г.
о грабеже Приват банка
никто не отреагировал
включая менеджмент этого банка, что его грабя под моей фамилией
Товарищ майор, можете посмотреть.
Вы же меня знаете.
И Бутусов знает.
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Обіцяти зробити все, щоб повернути гроші, і обіцяти повернути гроші - це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Гарантій жодних.
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