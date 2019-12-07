 Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка"

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал Гончарук.
Сейчас правительство сотрудничает с НБУ в разработке законопроекта, который запретил бы возврат бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными
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"Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - пояснил премьер-министр.
Гончарук рассказал, что дважды встречался с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.
"(У Коломойского. – Ред.) не было никаких специфических пожеланий. Думаю, у нас с ним не такие отношения, чтобы он высказывал какие-то пожелания", - сказал он.
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Сегодня я узнал что "слуги народа" называют своего однопартийца Гео Лероса - "Део Ланос". Еще раз: "слуги народа" стебутся со своего однопартийца. Вот такой "командный дух" в зекоманде. Это не партия. Это обезьянник. Тупо забросают друг друга какашками
https://bykvu.com/ua/bukvy/nardepi-nazivajut-slugu-narodu-geo-lerosa-deo-lanosom-video/
Итак:
пятью пять - двадцать пять;
шестью шесть - тридцать шесть;
семью семь - сорок семь;
экономический рост - 40%;
зарплаты учителям - $ 4000.
Кажется, Год мозга опять откладывается..
16% - это где такое видано то? когда "экономика" в ЖЭ.
Так что не все добрые - не злые и не все очень злые не всего лишь втихаря добрые
Я х.з. где они потом будут скрываться - мы же попросим МИ-6 шоб их немножечко отстреливали, ведь так?
Это в интересах народа продать государственный банк, который приносит народу десятки миллиардов прибыли в год.
Всё будет кошерно
Источник: https://censor.net.ua/n3164025
Вона как, самокатчик беню, оказывается гоняет...😁
если бы не брехня
В Генпрокуратуре лежит моё заявление исх.№18-31 (3462) от 23.12.2018г.
о грабеже Приват банка
никто не отреагировал
включая менеджмент этого банка, что его грабя под моей фамилией
Товарищ майор, можете посмотреть.
Вы же меня знаете.
И Бутусов знает.