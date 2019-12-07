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 Общество, Фоторепортаж
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 Одесса простилась с погибшей при пожаре в колледже Анной Бортюк. ФОТОрепортаж

7 декабря во дворе дома на улице Академика Заболотного в Одессе родственники, студенты и коллеги простились с 43-летней преподавателем Анной Бортюк, которая погибла во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

Отмечается, что в день трагедии Анна Бортюк выводила студентов из охваченного пламенем здания, а когда вернулась очередной раз - больше не вышла.

Ее тело под завалами на пепелище нашли первым - вечером 5 декабря. Предварительно, отравилась продуктами горения. Ее узнал муж, который работает спасателем. Помчался в колледж, как только узнал, что горит здание, где работает жена. Все время был там, пока ее не нашли.

У Анны Бортюк остались сын и дочь.

Одесса простилась с погибшей при пожаре в колледже Анной Бортюк 01
Одесса простилась с погибшей при пожаре в колледже Анной Бортюк 02
Одесса простилась с погибшей при пожаре в колледже Анной Бортюк 03
Одесса простилась с погибшей при пожаре в колледже Анной Бортюк 04
Одесса простилась с погибшей при пожаре в колледже Анной Бортюк 05

Напомним, по информации ГСЧС, при пожаре в Одессе погибло 5 человек, 10 считаются пропавшими без вести.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3164024
 
 
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