 Одесса простилась с погибшей при пожаре в колледже Анной Бортюк. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

Отмечается, что в день трагедии Анна Бортюк выводила студентов из охваченного пламенем здания, а когда вернулась очередной раз - больше не вышла.

Ее тело под завалами на пепелище нашли первым - вечером 5 декабря. Предварительно, отравилась продуктами горения. Ее узнал муж, который работает спасателем. Помчался в колледж, как только узнал, что горит здание, где работает жена. Все время был там, пока ее не нашли.

У Анны Бортюк остались сын и дочь.











Напомним, по информации ГСЧС, при пожаре в Одессе погибло 5 человек, 10 считаются пропавшими без вести.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.