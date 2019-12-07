 У полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой в Одессе

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская". По словам правоохранителя, уведомления передадут подозреваемым после согласования в прокуратуре.
"Это — первоочередные подозрения. Я думаю, что в ходе дальнейших следственных действий будет объявлено о подозрении еще нескольким лицам", - сказал Сергей Шайхет.
Имена подозреваемых он не озвучил, ссылаясь на тайну следствия. Всего на данный момент органы досудебного расследования допросили по этому делу более 150 человек, назначено два десятка судебных экспертиз.
"Осмотр места происшествия продолжается беспрерывно, следователи работают посменно, - добавил Шайхет. - Личности двух обнаруженных погибших пока не установлены, у одного без экспертизы невозможно определить даже пол".
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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
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Если раньше все пердели, что Труханов - кореш Порошенко и поэтому в смертях на пожаре виновен Порошенко,
то вдруг выяснилось, что Труханов - друг Бени. По факту. По нахождению в Бениной партии.
Вывод: В жертвах виновен друг Бени, который поставил нам путём шарлатанства Президента.
Соответственно, Президент, Труханов и Беня в одной команде.
не иначе как она....
итого - с уборщицей... уже даже трое подозреваемых
Ці метафізичні парфуми безпосередньо пов'язані зі стихією вогню.
Анна Мария Простотак - маиор ЦРУ, детей нет, посвятила себя родине,
а все думали уборщица..
+ наша всегдашняя безалаберность .
это хорошо.
Патамуша его Беня назначил презом.
А Труханов в Бениной партии.
Хотя меня вообще не интересует кто и кого назначал. Главное - это ответственность. Понял, зрадофил! Его выбрали одесситы. С него и спрос! Это о Труханове.
ты из принципа в те комменты не пойдешь
открой комменты под статьёй о пожаре при Порошенко.
там нихрена про "опосредованно".
Там про то, что виноват во всём именно Порошенко.
А третій директор закладу із бухгалтером які мали виділяти кошти на ці роботи.
или тогда у тебя, чмыря, во всём Порошенко был виновен ?
есть инспектора пожарной охраны (районные) которые (особенно в учебных заведениях) раз в год (минимум) или даже два (перед начало учебного года и перед началом отопительного сезона...по-моему) должны проводить проверку и оставлять предписания - это уже двое...
и потом...в августе комиссии проверяют учебные заведения на готовность к новому учебному (и выдают паспорт (или акт) готовности учреждения...и там обязательно есть и противопожарная готовность...) - так вот - члены этой комиссии с ее главой - вот еще кандидаты на причастность
Представте участкового полисмена который будет заниматься своей работой по регламенту и периоду.А инспектор пожарной охраны тот же участковый инспектор.
особенно в детских учреждениях должно быть повышенное внимание..ибо дети беспомощны...и не предсказуемы в поиске, как им кажется убежища...
А не ФСБ-ки ли организовывают эти пожары в нужные моменты чтобы отвлекать людей.
Этот конкретно пожар - для отвлечения внимания от капитуляции Украины.
И потому как зе-ФСБ-ник организовал "минуту молчания" в зРаде - это подтверждение единой компании и единой режиссуры.