 Двоим людям собираются вручить подозрения в деле о пожаре в одесском колледже

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сказал он.
Шайхет отметил, что в настоящее время правоохранители допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия.
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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
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Если раньше все пердели, что Труханов - кореш Порошенко и поэтому в смертях на пожаре виновен Порошенко,
то вдруг выяснилось, что Труханов - друг Бени. По факту. По нахождению в Бениной партии.
Вывод: В жертвах виновен друг Бени, который поставил нам путём шарлатанства Президента.
Соответственно, Президент, Труханов и Беня в одной команде.
не иначе как она....
итого - с уборщицей... уже даже трое подозреваемых
Ці метафізичні парфуми безпосередньо пов'язані зі стихією вогню.
Анна Мария Простотак - маиор ЦРУ, детей нет, посвятила себя родине,
а все думали уборщица..
+ наша всегдашняя безалаберность .
это хорошо.
Патамуша его Беня назначил презом.
А Труханов в Бениной партии.
Хотя меня вообще не интересует кто и кого назначал. Главное - это ответственность. Понял, зрадофил! Его выбрали одесситы. С него и спрос! Это о Труханове.
А третій директор закладу із бухгалтером які мали виділяти кошти на ці роботи.
или тогда у тебя, чмыря, во всём Порошенко был виновен ?
есть инспектора пожарной охраны (районные) которые (особенно в учебных заведениях) раз в год (минимум) или даже два (перед начало учебного года и перед началом отопительного сезона...по-моему) должны проводить проверку и оставлять предписания - это уже двое...
и потом...в августе комиссии проверяют учебные заведения на готовность к новому учебному (и выдают паспорт (или акт) готовности учреждения...и там обязательно есть и противопожарная готовность...) - так вот - члены этой комиссии с ее главой - вот еще кандидаты на причастность
Представте участкового полисмена который будет заниматься своей работой по регламенту и периоду.А инспектор пожарной охраны тот же участковый инспектор.