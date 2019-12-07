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 Общество
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Все про:Одесса (5790) пожар (3807) Нацполиция (10518)

 Двоим людям собираются вручить подозрения в деле о пожаре в одесском колледже

Полиция установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Им готовятся вручить подозрения. Со временем количество подозреваемых может возрасти.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сказал он.

Шайхет отметил, что в настоящее время правоохранители допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Опознаны тела двоих человек, погибших при пожаре в одесском колледже, - Нацполиция

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Также на Цензор.НЕТ: Один из спасателей, ликвидировавших пожар в одесском колледже, находится в коме

Источник: https://censor.net.ua/n3164023
 
 
 Топ комментарии
 
Завгосп Петрович та прибиральниця Микитівна?
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Завгосп, жартуєте? Швидше сторож дід Панас
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Завгосп Петрович та прибиральниця Микитівна?
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по старой нарідной традиции виновны Президент и премьер
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Мера Одеси Труханова потрібно давно посадити, це вже третя пожежа з масовими жертвами, за які мер несе пряму відповідальність! Якби було опалення в будинку коледжу - цієї пожежі просто не було б!
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Вернёмся к традициям !

Если раньше все пердели, что Труханов - кореш Порошенко и поэтому в смертях на пожаре виновен Порошенко,

то вдруг выяснилось, что Труханов - друг Бени. По факту. По нахождению в Бениной партии.

Вывод: В жертвах виновен друг Бени, который поставил нам путём шарлатанства Президента.

Соответственно, Президент, Труханов и Беня в одной команде.
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Завгосп, жартуєте? Швидше сторож дід Панас
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Ага-а,тай то що помер два роки назад від старості.
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"По-простому, по-рабочему": хто останній проходив десь повз, той і цап-відбувайло.
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я бы уборщицу заподозревал.
не иначе как она....
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а дворник? тоже надо сказать личность подозрительная... хотя.. и сторож... так себе
итого - с уборщицей... уже даже трое подозреваемых
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Я б ще запропонував Локі та Суртра.
Ці метафізичні парфуми безпосередньо пов'язані зі стихією вогню.
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то замовникі.
Анна Мария Простотак - маиор ЦРУ, детей нет, посвятила себя родине,
а все думали уборщица..
+ наша всегдашняя безалаберность .
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Штахет нашел слесаря Васю который в 1985-м плохо прикрутил розетку, так как спешил на демонстрацию дагагого Лианита Ільича Прежнего?
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В 1985 г. на демонстрацию Леонида Ильича он уже спешить не мог... немного опоздал
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А, тогда уже подох этот старый развалин?
это хорошо.
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О. И тут зрадофилы нарисовались. Виновные, по списку - мэр, губернатор, директор коммунального предприятия, отвечающего за тепло и директор колледжа. Всё.
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А очолив список Владімір Алєксандровіч Зєлєнскій.

Патамуша его Беня назначил презом.

А Труханов в Бениной партии.
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А кто Труханова назначил?
Хотя меня вообще не интересует кто и кого назначал. Главное - это ответственность. Понял, зрадофил! Его выбрали одесситы. С него и спрос! Это о Труханове.
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Та к ты же во время прошлого пожара вопил, что Труханова Порошенко назначил
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Першими мають бути на лави підсудних інспектори пожежної охорони.Зайдіть в любе сусідній будинок із засобами пожежної безпеки та попробуйте активувати її і в 99.9 процентів вона неспрацює хоча по данним інпекторів та їхнім актам вона буде в робочому стані або будуть приписи її відремонтувати які були складені ще рік або два роки тому назад.
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P.S.Згадайте як згоріли діти в таборі те були тільки приписи але ніхто не заборонив експутувати та ніхто із інпекторів так і не прийшов перевірити виконання приписів.
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P.S пысля P.S.Другим має йти відповідальний за пожежну безпеку закладу так як він по обовязках своєї посади мав знати період регламентних робіт по заміні сенсорів задимленості так як вони з часом засідають пилюкою і не реагують.
А третій директор закладу із бухгалтером які мали виділяти кошти на ці роботи.
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Про пожар при Порошенко ты, чувырло, писало то же самое

или тогда у тебя, чмыря, во всём Порошенко был виновен ?
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в каждом учебном или офисном здании есть (виртуальные или натуральные) ответственные за противопожарное состояние....
есть инспектора пожарной охраны (районные) которые (особенно в учебных заведениях) раз в год (минимум) или даже два (перед начало учебного года и перед началом отопительного сезона...по-моему) должны проводить проверку и оставлять предписания - это уже двое...
и потом...в августе комиссии проверяют учебные заведения на готовность к новому учебному (и выдают паспорт (или акт) готовности учреждения...и там обязательно есть и противопожарная готовность...) - так вот - члены этой комиссии с ее главой - вот еще кандидаты на причастность
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Была бы моя воля то я дал бы инспекторам пожарной безопасности минималку а остальное хоть и 15 процентов от наложеных ими штрафов на нарушение пожбезопасности и отменил бы регламентированую периодичность проверок.И пускай инспектор зарабатывае и миллион мне жаль не будет и тогда таких трагедий не будет да и со временем и его зарплата уменьшится.
Представте участкового полисмена который будет заниматься своей работой по регламенту и периоду.А инспектор пожарной охраны тот же участковый инспектор.
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Если 25 лет ни хрена не делать, а только прибыль подсчитывать, то в конце концов что-то ломается, течет, горит. И самое интересное, зайдите в любое учреждение, на видном месте висит плакат - ответственный за противопожарное состояние - конкретная фамилия, но при пожаре плакат сгорает (какая досада) и "ответственных" не найти.
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Діти пішли вчитись в коледж і не повернулись ,хто відповість за злочин ?Як би були зроблені висновки з пожежі в дитячому таборі ,де загинули діти і пожежі в хостелі влітку цього року де також були загиблі ,треба комусь відповідати, хоч не відкидаю що могла бути і диверсія,дуже жаль ,що гинуть невині ,а негіники живуть як нічого і не сталось .
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