 СНБО принял основной сценарий развития ситуации по Донбассу, - Данилов. ВИДЕО

Об этом он сказал в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал Данилов.
Он отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.
"Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - указал секретарь СНБО.
Данилов напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.
Он отметил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.
При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.
Кінець епохи брехні (С)