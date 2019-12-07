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 СНБО принял основной сценарий развития ситуации по Донбассу, - Данилов. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании СНБО в субботу под председательствованием президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в Нормандском формате, который будет воплощаться в жизнь как основной.

Об этом он сказал в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал Данилов.

Он отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

"Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - указал секретарь СНБО.

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Данилов напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Он отметил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3164022
 
   
 Топ комментарии
 
кацпап предлагает сдать фуйлу и лечь под расею?? ЭТО у зебилов - головне?)
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Мост на Станице моника зе!лох уже восстановил.. боевики со всех сторон поставили свои блок посты, захватив территорию - ранее удерживаемую ВСУ - ни одного флага Украины!
СНБО принял основной сценарий развития ситуации по Донбассу, - Данилов - Цензор.НЕТ 6265
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Держат общество в неведении и напряге,а виноваты певні політичні сили.Выйди,расскажи,что думаешь и спи спокойно.Нефиг в темную играть.
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Ой... А тут якісь інші українці, мабуть, були опитані, так?
Кінець епохи брехні (С)
РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 2947 РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 3631РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6374
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