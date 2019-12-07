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 Общество
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Все про:карьера (14) Минобороны (6150) ВСУ (408) Фролова Алина (8)

 Военные уходят со службы, потому что не видят перспектив карьерного роста, - Минобороны

Участников боевых действий на востоке Украины не могут удержать на службе в армии из-за того, что они не понимают своего карьерного роста и перспектив на будущее.

Об этом заявила в эфире "Громадського" заместитель министра обороны Алина Фролова, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас за эти годы сформировался целый пласт людей, которые прошли войну, которые являются профессиональными воинами. К сожалению, мы не смогли всех их удержать в армии ... Люди говорят о непонимании своего карьерного роста. То есть, они не понимают, что с ними будет завтра, и это очень сильно демотивирует", — рассказала Фролова.

По ее словам, военные не понимают принципов принятия решений о повышении или переводе на другие должности.

"Именно это является задачей, которую нужно решить в первую очередь. То, что называется профессиональная военная карьера — это наша задача номер один", — заверила чиновница.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

По ее данным, 60% сержантов перешли в офицерство, потому что "не понимали своей дальнейшей карьеры". Поэтому в Минобороны планируют доукомплектовать сержантский корпус.

Кроме того, в ведомстве хотят вернуть в армию бывших военнослужащих.

"Недовольство бюрократией, недовольство карьерными перспективами, но лояльность при этом к армии очень велика. И мы можем вернуть многих опытных людей, если мы предоставим им условия, которые дадут им возможность развиваться", — добавила заместитель министра обороны.

Также на Цензор.НЕТ: "Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, они бы его поддержали", - ветеран 72-й ОМБр Тарасюк

Источник: https://censor.net.ua/n3164021
 
 
 Топ комментарии
 
Які перспективи при капітулянтові? Що їх посадють за "військові злочини" проти мірних боєвіків на танках?
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Це може бути найбільш вагомим чинником... Военные уходят со службы, потому что не видят перспектив карьерного роста, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9170
Военные уходят со службы, потому что не видят перспектив карьерного роста, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6632
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Які перспективи у армії, коли в Верховного Головнокомандуючого лише дві голубі мрії-
1. Договоритися в Парижі з Путлєром.
2.Без пригод добратися до Ростова.
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Це може бути найбільш вагомим чинником... Военные уходят со службы, потому что не видят перспектив карьерного роста, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9170
Военные уходят со службы, потому что не видят перспектив карьерного роста, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6632
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Які перспективи при капітулянтові? Що їх посадють за "військові злочини" проти мірних боєвіків на танках?
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Які перспективи у армії, коли в Верховного Головнокомандуючого лише дві голубі мрії-
1. Договоритися в Парижі з Путлєром.
2.Без пригод добратися до Ростова.
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Головна причина відтоку досвідчених кадрів із всіх силових структур це неналежне відношення керівництва до підлеглих, яких часто-густо мають за безвідмовне бидло...
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Так рано чи пізно підлеглі стають керівниками.
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Я можу помилятись, але це не ти топив за зелю проти баріг ще влітку?
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Потрібно збільшувати ЗСУ з 204 тис. військовослужбовців до 600 тис. солдат та офіцерів, тоді всім ветеранам війни буде достойне місце в новій армії!
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мысль хорошая, думаю многие за , но есть одно но, содержание такой армии дело дорогостоящее , потянем ли мы это , средства придется откуда то снять ( чуда у нас в экономике не будет ), у кого забирать будем ,у пенсионеров,врачей ,учителей.... последние из которых и так убегают в Польшу ?
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Заберемо 200 млрд грн відшкодування ПДВ в олігархів і збільшимо бюджет міноборони в три рази!
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Ігор, а ти попроси Трампа шоб дав 5млрд., як Ізраїлю дає кожен рік, то ми побудуємо лазерні крейсери, підземні човни і плазмодрони
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Якщо США побачать що Україна зможе реально протистояти путіну в великій війні, то ми отримаємо набагато більше ніж 5 млрд. доларів на рік!
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війна не припиняється, можна або перемогти, або програти, третього не дано
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Тобто перша лінія голосувала за п'ятого президента.
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Во второй линии нацгвардия в основном. Аваковцы
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неа а потому шо нет настоящих учений и совок процветает в некоторых местах
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Судячи з усього зелені згортають не лише проект ЗСУ, а і всю Україну.
Не даремно перше ж рішення Зелі було скасувати парад. Тобто принизити значення та вагу армії.
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Шо таке кар'єрний рост? Всі хочуть бути генералами? В нас їх і так більше чим у всьому НАТО
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Новые стандарты НАТО.В армию через весы.Особенно от майора и старше.
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Из Генштаба уволили полковника Шидлюха. Он заявил, что правду говорить запретили, офицеры массово уходят

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак занимается сведением личных счетов, игнорирует закон и способствует оттоку из армии квалифицированных кадров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил полковник Виктор Шидлюх.
Свой пост военный назвал «Месть за защиту армии». По его словам, сегодняшние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины у него отзываются болью в сердце, а настроение не праздничное, поскольку в настоящее время сотни офицеров увольняются.
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Даже из тех погибших что попадают в официальные сводки видно что подавляющее их большинство это выходцы из далёких сел где нормальную работу днём с огнём не отыщешь вот и идут в армию. Теперь когда и а армии перспектив нет поедут в Польшу или кацапии на заработки.
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Ясно шо ходить мішенями для кацапських ССО перспектива ще та...
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Треба не проголошувати полум'яні гасла "Армія........" , закривати свої підпухлі оченята на знищення стратегічних арсеналів ЗСУ в сватово Балаклії Калинівці й Ічні, не плекати виключно "Кузню" й "Богдан" оборонним замовленням - а займатись щоденною й систематичною роботою по зміцненню армії , зміцненню її кадрового потенціалу, покращенню озброєння ЗСУ, покращенню забезпечення військових.. Для армії потрібні не гасла - а щоденна клопітка праця всієї України.. Недавно була новина про стан на "Широкому Лані" , за такий стан під час війни - потрібно розстрілювати..
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І що ,в такому разі,зробила для виправлення ситуації твоя улюблена *********?
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Не понятно. У нас генералов и начальников выше крыши. Не слышал, чтобы ради желания продвинуться по карьерной лестнице, создавали еще рабочие места. Бред. Обычная конкуренция. Способен на большее - доказывай, и предыдущего начальника на пенсию. Они не понимают. Все вопросы к министру. Какого хрена держат старых пердунов! На пенсию их. Но тогда не обижайтесь, если прийдет молодая поросль с такими же запросами!
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Ну так і чого вони уходять, і зарплату наче піднімуть, і не стріляють уже, не пойму. Все ж добре! Наголосували- майте!
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Про викладене в постові думаю що це так і ні.Вибачте але даже самий шустрий солдат без спец освіти або екстренної здачі офіцерських основ не може стати офіцером а так же і офіцери не бачать карєрного росту так як назначають на вищі командні посади так звані ,,офіцери,,із воєнною кафедрою при універах які ще і не нюхали пороху за те є синками впливових людей.
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Вот Зеленский звания генералов присвоил, значит освободились должности полковников и тд. Чем не карьерный рост.
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Залиште в армії лише тих генералів, які виграли хоч одну битву. А всіх інших нах.. І буде нам армія, і буде нам щастя.
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сержанты идут в офицеры, так как не понимают, что значит быть сержантом, а офицеры идут с армии, так как "не понимают принципов принятия решений о повышении или переводе на другие должности."
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Эта курица, наверное, сама не понимает, что несет.
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уходят, потому что говнокомадуючий нє лох какойто, а обыкновенный дезертир
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Та у нас депутаты складывают мандаты не видя карьерного роста, не говоря о учителях, врачах, инженерах ....У кого есть карьерный рост , кроме воров при власти и около власти? Бред и отмазка!
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Не всі депутати складають мандати. Ківа наприклад, свій "мандат" навпаки розправляв... Військові йдуть зі служби, бо не бачать перспектив кар'єрного росту, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5372
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А какая может быть карьера ? Всех офицерами сделать ? А потом генералами ? Будет армия генералов, без солдат.
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Не всі стають генералами, бо у генералів є свої діти. Люди не бачать перспектив ні на службі ні після, так як влада постійно витирає ноги об них. Військові потрібні тільки тоді владі, коли вона бачить що є що їй втрачати. Реальний приклад 2014 рік. Десятиліттями політики руйнували армію, розкрадали її, аж раптом почали "відроджувати". Після служби при виході на пенсію, знову облом - Держава відмовляється від своїх гарантій по пенсійному забезпеченню. То кому потрібна така армія, та така держава? Тому люди тікають від неї немов від чорта.
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Жиди нищать Україну. Уся ВР спокійно може називатися верховним кнесетом, з КМ повиганяли усіх українців, усі нащадки жидо - московськоської комуни, яка проводила Голодомори, масові розстріли, виселення українців у сибір, тощо.
А 98% хохломордих недоукраїнців голосують за кацапомовну жидо - комуну, а потім сваряться який жид кращий.
Тільки Коліївщина, швидка та безжальна, може змінити становище в Україні.
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Мы уходим со службы в основном из-за действий и планов зебобиков.
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Не спиться. Почав рахувати овець. Одна, друга, третя, четверта... Стоп! Так не можна. Не можна, ось так просто рахувати овець, це вже не рахунок, а імітація рахунку... Встав. Знайшов у дітей чистий зошит. Прошив його і пронумерував. «Журнал обліку овець» готовий. Ліг. Одна, друга, третя, четверта... Стоп! Так не можна. Не можна, ось так, безконтрольно рахувати овець. Встав. Знайшов у дітей ще один чистий зошит. Прошив його і пронумерував. «Журнал контролю обліку овець» готовий. Ліг. Одна, друга, третя, четверта... Стоп! Так не можна. Не можна, ось так просто рахувати не маючи на те повноважень. Встав. Знайшов у дітей чистий листок. Написав наказ «Про призначення мене лічильником овець». Ліг. Одна, друга, третя, четверта... Стоп! Так не можна. Не можна, ось так просто рахувати овець однією особою, без комісії. Встав. Знайшов у дітей чистий листок. Написав наказ «Про створення комісії з підрахунку овець». Розбудив сім'ю. Довів наказ. Вони всі сварилися. Ліг. Одна, друга, третя, четверта... Стоп! Так не можна. Не можна, ось так просто рахувати овець, ніяк не позначаючи вже полічених. Встав. Знайшов у дітей чистий листок. Написав наказ «Про маркування лічених овець». Ліг. Одна, друга, третя, четверта... Стоп! Так не можна. Не можна, ось так просто рахувати овець, без інструктажу. Встав. Розбудив сім'ю. Призначив нараду. Вони всі люто сварилися. Довів порядок наради. Дуже сильно лаялися. Вклали мене спати. Одна, друга, третя, четверта... Стоп! Так не можна. Не можна, ось так просто рахувати овець без врахування всіх аспектів оперативної обстановки по лінії протидії корупції. Встав. Мене уклали спати назад силоміць. Лежу. Дискутуємо з вівцями на тему трактування методики перерахунку овець в нічний час, в рамках реалізації останнього рішення колегії.
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Какой карьерный рост, когда зебилы в стрингах учат военных как им маршировать на парадах
Військові йдуть зі служби, бо не бачать перспектив кар'єрного росту, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4768
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Це з армійських перлів. А у генералів і полковників (може бути не у всіх?) Ще багато справ - недобудовані дачі, недопіленний бюджет, не до кінця розкрадене майно ... Я знаю про що кажу. Що було при Порошенко (а я дивлюся він для деяких мало не святий), то і зараз.
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Дачі це зараз а при Порошенку збудувалась армія не купка хлопців в халатах і тапках без ьесципліни й техніки а стандарти нато хоч й техніка з часів СССР
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Помнится при Порошенко и с его подачи моряки сдали без боя корабли и сдались сами. Или я из другой реальности?
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Пусть организовывают что то типа Blackwater и зарабатывают деньги по всему миру. Частные военные компании сейчас выгоднее, чем государственные армии.
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Коли своїх садять а террористам амеістія , коли Корольрви сидять в комітетах по питаннях ветеранів , коли голова СНБО Сівоха яка соужба ? Сьогодні ти на захисті лержави а завтра в тюрягі
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Там конкурс проходить. Назву він маэ "Наїпі сплатника податків" Сутність конкурсу у тому, що палковник з вислугою років - СРСР, який має право на пенсію - звільняється, оформлює пенсію, і одразу призивається га військову службу. Палковник отримує пенсію і військову зарплатню. Палковник єдине, що вміє - вимірювати розмір бірок. І все...... Військові йдуть зі служби, бо не бачать перспектив кар'єрного росту, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6320
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Они уходят ппотому,что не готовы гибнуть за последующую капитуляцию.
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Я вам зараз поясню чому у нас люди звільняються і будуть звільнятися, я служив в 2008-2011 році на контракті (ВДВ) так от ми займалися більше паперовою роботою чим БП, це просто маразм на проведення заняття конспекти писати а потім ходити завіряти треба було, гаразд скажете один раз написав і годі ні, бо кожен рік міняли формат шапку ще якусь фігню і цей самий конспект ти сержант повинен переписувати як бог знає скільки разів на рік я мовчу вже про командира взводу чим комроти. А шикування це взагалі якийсь триндець!!!! 4 разі на день мін по 30хв слухати повний бред комполка, свято було коли проводив начштабу 15 хв-30хв макс, а тепер порахуйте шикування 30 хв мін *4 -2 години а написання і затверження конспекту ще стільки само і того з 8 годин робочого дня 4 години на вітер, + обід що маємо ? Пусту трату часу і людського ресурсу тому в армії нормальні люди не затримуються...
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