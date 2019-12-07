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Все про:Одесса (5790) пожар (3807) кома (11) ГСЧС (2363)

 Один из спасателей, ликвидировавших пожар в одесском колледже, находится в коме

Сотрудник ГСЧС, получивший травмы во время тушения пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор находится в коме, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Об этом журналистам сообщила заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №1" Инга Назимкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Он остается без сознания, в коме на ноотропной поддержке. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушибы головного мозга, перелом костей черепа", - сказала она.

По данным ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются, также ликвидируются очаги тления, которые до сих пор остаются в завалах.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Погибшую при пожаре в одесском колледже Ксению Бабенко похоронили на Одесчине. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Также на Цензор.НЕТ: Студенты сгоревшего в Одессе колледжа возобновят обучение 9 декабря, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3164019
 
 
 Топ комментарии
 
Отож... В этом трагическом событии основная вина местной власти. Начиная с того что в колледже не было никакой противопожарной безопасности, и заканчивая тем что у нас пожарные и спасатели не обеспеченны всем необходимым для безопасной работы.
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Знали б вы, что при такой то работе, пожарники вынуждены сами себе покупать обувь шлемы и прочую защиту, ибо ту которую выдают, ну никуда не годится из за разности размеров, рваное и вообще ужасное.
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Во первых не пожарники, а пожарные. Во вторых-не свисти!!!! Прошлой зимой через 4 дома горел флигель, бухарик заснул с сигаретой. Я обалдел от того, что приехали уже через 6 минут после звонка, а от техники, оборудования и обмундирования просто ауел! Все на 5+++
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Редкий случай добросовестного человека? Соболезнования и его родным!
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Знали б вы, что при такой то работе, пожарники вынуждены сами себе покупать обувь шлемы и прочую защиту, ибо ту которую выдают, ну никуда не годится из за разности размеров, рваное и вообще ужасное.
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Отож... В этом трагическом событии основная вина местной власти. Начиная с того что в колледже не было никакой противопожарной безопасности, и заканчивая тем что у нас пожарные и спасатели не обеспеченны всем необходимым для безопасной работы.
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А может и вина властей что не работает центральное отопление и люди вынуждены греться каминами и т.п.
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Во первых не пожарники, а пожарные. Во вторых-не свисти!!!! Прошлой зимой через 4 дома горел флигель, бухарик заснул с сигаретой. Я обалдел от того, что приехали уже через 6 минут после звонка, а от техники, оборудования и обмундирования просто ауел! Все на 5+++
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Не зрозумів: а чому вони не звільняються? Один из спасателей, ликвидировавших пожар в одесском колледже, находится в коме - Цензор.НЕТ 8583
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Та нормально все у дснс. Знайомий працює там- задоволений.
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