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Все про:акция (1980) Беларусь (2921) майдан (3968) ОУН (144)

 Акция солидарности с Беларусью проходит в центре Киева. ФОТО

Около 20 человек вышли на Майдан Незалежности в знак поддержки белорусов, протестующих сегодня против объединения с Россией.

Организаторами акции являются Движение Солидарности "Разам" и Добровольческое Движение ОУН. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Именно сегодня Путин с Лукашенко встречаются в Сочи, где планируется подписание новых договоренностей. Подписание планируется на 8 декабря. Большая часть условий нам неизвестна. Но стало известно, что будет создан единый правительство и единый парламент. И это еще один шаг к построению такой союзного государства, и это фактически означает, что Лукашенко сдает Беларусь России. И именно сегодня мы выступаем против сдачи России Беларуси ", - прокомментировал пресс-секретар Движения Солидарности "Разам" Олег Овчинников.

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Всего на акции собралось около 20 человек. Некоторые активисты стоят с флагами Беларуси. Ситуация спокойная, правоохранителей нет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты планируют идти к посольству Беларуси. Они планируют устроить там пикет, во время которого будут уничтожены символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в субботу, 7 декабря в центре Минска проходят акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России.

Сегодня же в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что они будут обсуждать "углубление интеграции" в преддверии 20-й годовщины создания "союзного государства" Беларуси и России. Какие именно документы они собираются подписать, не раскрывается.

Также на Цензор.НЕТ: Медведев - Лукашенко: Любая интеграция - это частичная потеря суверенитета. Не нужно бояться этого.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Источник: https://censor.net.ua/n3164018
 
   
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До 30 Грудня кацапутін збере ссср_2.0. Білорусь -- сьогодні, Україну принесе коломИйський руками своєї мавпочки завтра.
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Ну так переезжай из рашки. Чего ты там в жопе торчишь?
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Таких малобюджетних акцій, по 20 учасників - там по кілька кожного дня. Акция солидарности с Беларусью проходит в центре Киева - Цензор.НЕТ 3283
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пацаны беларусы домой аккуратно так, ох и не любит же вас ваш бацька почему то....
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Но стало известно, что будет создан единый правительство и единый парламент.
В русском мире это песец Беларуси как государству.
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И нам тоже будет не сладко. Еще и со сороны Беларуси теперь оборонятся.
Если запад рашку не придушит, это все закончится 3-ей мировой
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Очікую на коментарі громадян Білорусі під цією новиною.. Цікаво було б вислухати саме їхню думку про об'єднання з кацапами..
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Лукашенко сдает Беларусь в лапы московской орды.
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Как думаете, ето случайность что 8 декабря ***** принимает капитуляцию у Беларуси а на следующий день 8 декабря у Украины? Думаете совпадение и даты чисто случайно совпали или все же ***** набирает себе рейтинги на Рашке как собиратель земель?
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