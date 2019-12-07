 Акция солидарности с Беларусью проходит в центре Киева. ФОТО

Организаторами акции являются Движение Солидарности "Разам" и Добровольческое Движение ОУН. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Именно сегодня Путин с Лукашенко встречаются в Сочи, где планируется подписание новых договоренностей. Подписание планируется на 8 декабря. Большая часть условий нам неизвестна. Но стало известно, что будет создан единый правительство и единый парламент. И это еще один шаг к построению такой союзного государства, и это фактически означает, что Лукашенко сдает Беларусь России. И именно сегодня мы выступаем против сдачи России Беларуси ", - прокомментировал пресс-секретар Движения Солидарности "Разам" Олег Овчинников.

Всего на акции собралось около 20 человек. Некоторые активисты стоят с флагами Беларуси. Ситуация спокойная, правоохранителей нет.

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Активисты планируют идти к посольству Беларуси. Они планируют устроить там пикет, во время которого будут уничтожены символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в субботу, 7 декабря в центре Минска проходят акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России.

Сегодня же в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что они будут обсуждать "углубление интеграции" в преддверии 20-й годовщины создания "союзного государства" Беларуси и России. Какие именно документы они собираются подписать, не раскрывается.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.