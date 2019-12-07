 "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате"

Соответствующее заявление размещено на сайте посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины в Донбассе", - сказано в заявлении.

В посольстве напомнили, что США с 2014 года предоставили 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с ней направлений.

"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов", - сказано в сообщении.

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С точки зрения Вашингтона, успех и устойчивость Украины зависят от ее борьбы с коррупцией и приверженности реформам.

"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - добавили в посольстве.

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