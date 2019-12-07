 "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате"

Соответствующее заявление размещено на сайте посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины в Донбассе", - сказано в заявлении.
В посольстве напомнили, что США с 2014 года предоставили 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с ней направлений.
"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов", - сказано в сообщении.
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С точки зрения Вашингтона, успех и устойчивость Украины зависят от ее борьбы с коррупцией и приверженности реформам.
"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - добавили в посольстве.
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Даже Иран сбил беспилотник за почти 250млн. и Трам сглотнул.
Че вы лепите то? Че, в 32-33-х КТО поставлял Сралину заводы, 1500 штук, для агрессии на Европу?
"не знали"?
=
Рашка если бы не была такой лживой, то получше бы выглядела, чем твари, вооружившие до зубов Сралина.
Кого и как вы "поддержите" то? Узбекистану дали 300Мрапов, а нам еле дали 50 Хэмви бл.
1) Так розрахувалися за бази в Узбекистані, проміжні між Афганістаном.
2) Узбекистан -- в орбіті кацапії. Отже ця зброя не може загрожувати кацапам.
Отакі зараз США. А Ви вважаєте, що там за президента зараз Р.Рейґан?
Я вважаю шо навіть за голодомори не варто кричати, бо будуть сміятись з нації тєрпіл.
Я вважаю шо вирулити не зміг би хоч навіть Бонапарт.
Я вважаю шо потрібно з цього проклятого місця валити, і бажано подалі. Ну сам подивись - шо Вася, шо депутат - воно бреше, краде і заздрить тому хто краде більше. І так Європа х.з. чому ще не послала нас в, або на. Оце загадка. А то шо буде в кращому випадку "застій", мені відомо і без Ванги і нострадамусів.
В субботу, 7 декабря, африканское командование ВС США заявило, что пропавший в конце ноября в воздушном пространстве Ливии американский беспилотник, не несший оружия, был сбит средствами ПВО российского производства и потребовало возвращения обломков аппарата, сообщает агентство Reuters.
Беспилотник неназванного типа был "потерян" армией США в районе Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства, которым управляли либо российские наемники, либо бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.
Генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования, заметил, что "те, кто управлял средствами ПВО, не знали, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь, однако теперь им это известно". При этом представители ЛНА откзываются вернуть БПЛА, утверждая, что не знают, где они. "Я им не верю", - заявил Таунсенд.
Официальный представитель Африканского командования полковник Кристофер Карнс, комментируя инцидент, в очередной раз повторил утверждения о находящихся в Ливии "российских наемниках". Этого же мнения придерживаются представители правительства национального согласия (ПНС) Ливии также отметили, что за инцидентом могут стоять российские наемники.
В начале ноября Фатхи Башага, министр внутренних дел в созданном под эгидой ООН правительстве национального согласия Ливии, заявил в интервью новостному агентству Bloomberg, что Россия "подливает масла в огонь", вмешиваясь в идущую в этой стране гражданскую войну.
"Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение", - цитирует издание слова министра, который привел в качестве доказательства такого вмешательства размещение в Ливии наемников ЧВК "Вагнер".
Глава МВД также заявил: "У США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией, они были надежным партнером в свержении прежнего режима и должны продолжать сотрудничать с ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности".
Ранее в этом месяце газета The New York Times сообщала о прибытии в Ливию около 200 российских наемников - бойцов ЧВК "Вагнер".
Россия систематически отрицает свое участие в гражданской войне в Ливии. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии, являются слухами, пишет ТАСС.
Не надо ля-ля - Все давно уже решено без нас - и Мы об этом позоре узнаем последними.. на жаль.