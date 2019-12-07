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Все про:коррупция (7586) посольство (564) США (15875) нормандская четверка (861)

 "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате"

Соединенные Штаты накануне встречи в "нормандском формате" уверяют в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующее заявление размещено на сайте посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины в Донбассе", - сказано в заявлении.

В посольстве напомнили, что США с 2014 года предоставили 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с ней направлений.

"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Помпео и Лавров после нормандского саммита встретятся, чтобы обсудить Украину, - СМИ

С точки зрения Вашингтона, успех и устойчивость Украины зависят от ее борьбы с коррупцией и приверженности реформам.

"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - добавили в посольстве.

Также на Цензор.НЕТ: Глава СБУ Баканов обсудил с чиновниками США предстоящую "нормандскую встречу"

Источник: https://censor.net.ua/n3164017
 
   
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Молодцем Зєля стане коли в Ростові напише правдиві мемуари, як він зливав Україну.
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молодец ЗЕЛЕНСКИЙ
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Молодцем Зєля стане коли в Ростові напише правдиві мемуари, як він зливав Україну.
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між двох половинок срак зажате це сцикло...разом з бєніною охороною, яку він, напевно, навіть в койку до Лєнки з собою в ліжко кладе...щоб Лєнка секстеракт з ним не вчинила...Тьху, наволоч парашинська...коксоїд загребучий!!!
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CША должны помочь нам скинуть проху*ловского преЗЕдента
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У США самих прокацапський президент. Тому їхнє "стояти" означає, що стоятимуть на боці кацапії.
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Добре, що США це не лише Трамп. З таким союзником все таки полегше протистояти мокшам.
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Правильно, кто-то должен присматривать за Зелей.
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Дочка Трампа вийшла заміж за єврея-хабадника і сама прийняла іудаїзм секти Хабад, центр якої знаходиться в Дніпрі. Туди відноситься і Коломойський, і Зеленський, їхнє оточення а також головний раввин Росії, друг Путіна Берл Лазар та численні євреї в путінському колі. Америка - маріонетка наших поневолювачів. Дуже вони вам напрісматрівают.
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Америка не маріонетка, а Трамп в ній не цар. Поруч з невиразними Макроном і Меркель підтримка США буде не зайвою.
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Когда в школьные годы читал Достоевского, не придавал значения описаниям характеристик еврейской национальности, подлости, жадности, хитрости, коварству. Когда перечитывал после 30, только одно-этот народ как глисты в организме, всю историю кормятся продуктами человеческой жизнедеятельности, высасывают соки из любого общества, и только себе во благо.
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Та вы обосрались с "будапештом".
Даже Иран сбил беспилотник за почти 250млн. и Трам сглотнул.
Че вы лепите то? Че, в 32-33-х КТО поставлял Сралину заводы, 1500 штук, для агрессии на Европу?
"не знали"?
=

Рашка если бы не была такой лживой, то получше бы выглядела, чем твари, вооружившие до зубов Сралина.
Кого и как вы "поддержите" то? Узбекистану дали 300Мрапов, а нам еле дали 50 Хэмви бл.
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Узбекистанові дали, бо
1) Так розрахувалися за бази в Узбекистані, проміжні між Афганістаном.
2) Узбекистан -- в орбіті кацапії. Отже ця зброя не може загрожувати кацапам.
Отакі зараз США. А Ви вважаєте, що там за президента зараз Р.Рейґан? "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 3455
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Я вважаю шо ми капєц як обісрались зі своїм інфантилізмом.....
Я вважаю шо навіть за голодомори не варто кричати, бо будуть сміятись з нації тєрпіл.
Я вважаю шо вирулити не зміг би хоч навіть Бонапарт.
Я вважаю шо потрібно з цього проклятого місця валити, і бажано подалі. Ну сам подивись - шо Вася, шо депутат - воно бреше, краде і заздрить тому хто краде більше. І так Європа х.з. чому ще не послала нас в, або на. Оце загадка. А то шо буде в кращому випадку "застій", мені відомо і без Ванги і нострадамусів. "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9254
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Я також кажу розумним молодим людям (а не тим, для яких кумиром є "пірожков"), що з цього вічного совка треба переїжджати. Бо тут це навічно. А життя в людини лише одне. Утім, спостерігаючи зараз за Європою та США у мене також песимістичні настрої. Але тікати треба.
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Було б більше користі - якби ви відійшли як найдалі і не втручались у внутрішні справи України.
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ну так вставьте зебобе кляп ,оденьте его в смирительную рубашку и приставьте санитаров - тогда может его и пронесет как нибудь
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Угу. Будут поддерживать морально сидя за дверью? Почему то подписывали Будапештский меморандум одни а на переговорах сидеть будут совсем другие.

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Самое главное никто до сих пор так и не сказал какая Украине выгода будет от етих *переговоров*. Фактически Украина в лице Зелупы едет стать на колени перед ******.
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Я так вірю в підтримку Трампа...майже як і в фуйла.
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Африканское командование ВС США: беспилотник, пропавший над Ливией, могли сбить российские наемники





В субботу, 7 декабря, африканское командование ВС США заявило, что пропавший в конце ноября в воздушном пространстве Ливии американский беспилотник, не несший оружия, был сбит средствами ПВО российского производства и потребовало возвращения обломков аппарата, сообщает агентство Reuters.

Беспилотник неназванного типа был "потерян" армией США в районе Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства, которым управляли либо российские наемники, либо бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.
Генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования, заметил, что "те, кто управлял средствами ПВО, не знали, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь, однако теперь им это известно". При этом представители ЛНА откзываются вернуть БПЛА, утверждая, что не знают, где они. "Я им не верю", - заявил Таунсенд.
Официальный представитель Африканского командования полковник Кристофер Карнс, комментируя инцидент, в очередной раз повторил утверждения о находящихся в Ливии "российских наемниках". Этого же мнения придерживаются представители правительства национального согласия (ПНС) Ливии также отметили, что за инцидентом могут стоять российские наемники.
В начале ноября Фатхи Башага, министр внутренних дел в созданном под эгидой ООН правительстве национального согласия Ливии, заявил в интервью новостному агентству Bloomberg, что Россия "подливает масла в огонь", вмешиваясь в идущую в этой стране гражданскую войну.
"Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение", - цитирует издание слова министра, который привел в качестве доказательства такого вмешательства размещение в Ливии наемников ЧВК "Вагнер".
Глава МВД также заявил: "У США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией, они были надежным партнером в свержении прежнего режима и должны продолжать сотрудничать с ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности".
Ранее в этом месяце газета The New York Times сообщала о прибытии в Ливию около 200 российских наемников - бойцов ЧВК "Вагнер".
Россия систематически отрицает свое участие в гражданской войне в Ливии. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии, являются слухами, пишет ТАСС.
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Так Америке же предлагали присоединиться к переговорам. И что?? Поддержки на словах не достаточно . Тем более подписывали Будапештский меморандум
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Будапештский меморандум - это филькина грамота, абсолютно пустой и ни к чему не обязывающий документ
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Филькина грамота?! Ок. Ну, тогда и Украина не обязана соблюдать статус страны без ЯО.
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не обязана. Но Украина не сможет создать ЯО, потому что 1)дорого 2)нет технологий и специалистов 3)задавят санкциями
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Помогать и быть бок о бок с Украиной - это типа подтаскивать Зеленого на кукан Куйлу?! "Мы будем стоять бок о бок с Украиной", - США накануне встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 6543
Не надо ля-ля - Все давно уже решено без нас - и Мы об этом позоре узнаем последними.. на жаль.
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