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Все про:избиение (9354) застройка (567) активист (542) титушки (472)

 "Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови", - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Охранники скандальной стройки на Осокорках избили экоактивиста Илью Станиславского и пытались затащить его на территорию стройки для расправы.

Об этом Станиславский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время фотографирования строительства подстанции для бетонного гетто ПОО, на меня было совершено нападение строительной мафией Аркада. Разбили нос, выбивали телефон, повредили фотоаппарат и угрожали утопить", - написал он.

Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови, - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского 01

Станиславский обратился в полицию и зафиксировал побои. Активист утверждает, что теперь охрана пытается сделать его виноватым.

"Вначале мотивация охраны (титушек) была, что я якобы головой бился об ограждение строительства. Потом хотел перелезть через забор (это с фотоаппаратом, штативом и зимней курткой) Вечером новая версия - камни бросал. Но никаких доказательств фото или видео никто не показал", - написал Станиславский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов. ФОТОрепортаж

"Также были применены методы психологического давления: лежание с разбитым носом на земле (как памятка, кто главный на районе у пацанов), принуждение сидения на холодном песке, попытки силой затолкать на территорию строительства для расправы, угрозы и т.д", добавил он.

Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови, - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского 02

Станиславский призвал не приближаться к скандальной стройке, потому что это может быть опасно для жизни.

Речь идет о скандальном строительстве в зеленой зоне на Осокорках. Застройщик "Контактбудсервис", возводящий там ЖК "Патриотика", задолжал городу 65 млн гривен, и Киевсовет еще в январе проголосовал за расторжение договора с ним.

Также на Цензор.НЕТ: КГГА рекомендовала полностью переработать проект застройки Осокорков в Киеве

Местные жители требуют создать здесь ландшафтный экопарк "Осокорки". Между ними и нанятыми застройщиком "титушками" не раз возникали стычки.

Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови, - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского 03
Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови, - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского 04
Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови, - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского 05

Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови, - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского 06

Источник: https://censor.net.ua/n3164016
 
 
 Топ комментарии
 
Быдло, вся суть которого заключается в вымогательстве денег у застройщиков.
Где бы не строился дом или комплекс, тут же появляются подобные "активисты".
"Аркада", один из немногих застройщиков, который самостоятельно строит детские сады на территории своих жилых комплексов и не идет на контакт с вымогателями, вроде этого скота на фото.
Это естественно не устраивает местные власти, которые уже "поделили" паевые взносы, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и "активистов".
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Більше новин ні в Україні, ні в світі - немає? Потужно , цензор.. Коли я колись пошкрябаю ніс - буду сподіватися на статтю в стрічці новин такого потужного інформаційного ресурсу, котрим є цензор.. Потужно..
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Судячи по фото - носа він просто роздряпав.
А якщо і ввалили - нічого страшного.
Нині слово "ахтивіст" - символ огиди та зневаги.
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на самом деле кровищи и правда - жгут давай, саня...
но радуют псы-охранники - не пропала сноровка.
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Судячи по фото - носа він просто роздряпав.
А якщо і ввалили - нічого страшного.
Нині слово "ахтивіст" - символ огиди та зневаги.
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тобто 10% злих активістів = шо 90% добрих активістів вже "огида та зневага"
фошізм!!!!1111
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Ну ну, гляди как бы сам в жопу не залез по самые щиколотки, и как бы тебе потом не нужно было ативировать по полной, а то же кто тебя потом услышит.
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Фіг там розбереш , пресінг на бабло , чи реальний протест . Особливо смердять заклики сидільця на піску з "розбитим" носом до "ваших дітей" .
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Наверное "проканает" шоб убежища попросить в норм. стране.
Ну, типо записать шо типо звонят и угрожают, и да - пару фингалов себе нормальных поставить, а не скуление это транслировать.
Но все равно - слава тем шо хоть шото делают против Авакова бандитов.
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лопнул прыщ...
активист селфается - новость на Цензоре
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Быдло, вся суть которого заключается в вымогательстве денег у застройщиков.
Где бы не строился дом или комплекс, тут же появляются подобные "активисты".
"Аркада", один из немногих застройщиков, который самостоятельно строит детские сады на территории своих жилых комплексов и не идет на контакт с вымогателями, вроде этого скота на фото.
Это естественно не устраивает местные власти, которые уже "поделили" паевые взносы, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и "активистов".
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Більше новин ні в Україні, ні в світі - немає? Потужно , цензор.. Коли я колись пошкрябаю ніс - буду сподіватися на статтю в стрічці новин такого потужного інформаційного ресурсу, котрим є цензор.. Потужно..
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До речі - чомусь пригадалась фраза одного великого режисера, от той дійсно був Станіславським..
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всі в нетерпінні, шо ще льончіку згадаетьться "Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови", - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского - Цензор.НЕТ 1215
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Та не гоните на парня. Нос разбит то брызки крови сбоку. Судя по его бороде и причёске творческого человека он скорей всего реальный экоактивист. Но такими протестами ничего не добиться. В Киеве по застрайкам полный бардак и беззаконие твориться. Порядок там навести может только грёбанная власть если захочет, и если нагнёт и своих же однопартийцев.
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В Україні дуже жорстке законодавство щодо екології.. Почитайте Закон "про оцінку впливу на довкілля".. ОВД - це дуже клопітка, систематизована й розтягнута в часі процедура.. Там розписаний механізм інформування про забудову , реагування на зауваження громадськості , результати громадських слухань.. Реєстр ОВД є на сайті міністерства екології і енергетики.. Тут ситуація схожа на "Хотів збити копійчину - а отримав по писку"..
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На бумаге может и так, но в Киеве застройщики его не соблюдают 100%, может не все но у тех что есть хорошие связи особенно с властью строят где хотят. В Киеве полно незаконных строительств потому что это очень прибыльный бизнес, хорошая отмывка бабла, ну или приумножение того что полученно незаконным путём. Ну а парень может просто идеалист-романтик. На афериста он точно не похож.
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В данном случае слово экоактивисты надо брать в кавычки.
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а где был этот бородатый бомж когда там была городская свалка?
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Наверное, боролся где-то с другим застройщиком против очередного "бетонного гетто" за очередной "экопарк".
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Если ложить или класть на чаши весов активистов и титушек, наверное я бы был на стороне активистов!
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Экоактивист раздавил прыщик у себя на носу и начал кричать: 'крававая мафия застройщиков миня убивает'. Может денег получится больше отбить у застройщика. Экоклоуны.

Слово 'активист' уже у всех вызывает рвотный рефлекс. Как только где-то начинают строить - сразу как падальщики сбегается куча 'активистов' и себе урвать кусочек пирога. В Киеве это целая индустрия.

Иди работать лодырь бородатый. Зарабатывай своим трудом а не рейдерством.
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