 Зеленский проводит закрытое заседание СНБО. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства", - говорится в заметке.

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Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.