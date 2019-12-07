 Зеленский проводит закрытое заседание СНБО. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства", - говорится в заметке.
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.
Кодло колаборантов...
Не тільки...
Виборчий кодекс "від Зеленського" перетворить Україну на Північну Корею - нардеп.
Вдумайтесь только. Тупой шут-сепараст, в РНБО ..... "советы будет давать"(!)
Не побоюсь такого слова - "капец"(цензура), в обозримой истории такого позора походу не было.
Еще бы туда Мертвечука, да шоп на Пиплии присягнул служить(как Василю Стусу "послужил", ублюдок) народу Украины.
там просто сыпануть в бокал 0.00001мг. "чего надо" и понаделать видео и фото.
и что делать теперь то?(риторически)
Сивохо не поместился в кадр? И ермак, наверно...
Вони вже мабуть відбули до Франції на "розігрів"
Все нормальные белорусы вышли на протест...а ты полкацапник тут сереш...
....эх , если б НАШ зарядил бы... можно и на вторую КАДЕНЦИЮ оставлять )))))
Поэтому можно не сомневаться, что Владимир Зеленский в Париже заглотит «газовую наживку», подготовленную Владимиром Путиным. Газовое соглашение «освятят» либо непосредственно в столице Франции, либо в контексте переговоров в нормандском формате. Также уже известно, что Зеленский и путин встретятся в формате один на один.
В этой связи возникает вопрос - а что же будут обсуждать президенты? Судя по всему, обговаривать они будут некие стратегические вопросы, которые пока держат втайне от украинского общества. Вывод здесь напрашивается самый печальный - Украина будет менять свой внешнеполитический курс. Не стоит забывать, что Зеленский очень хотел, чтобы встреча в нормандском формате состоялась. Но при этом он не употреблял таких слов, как «агрессия», и достаточно туманно говорил о перспективах Донбасса. Это может означать только одно - содержание данной встречи уже давно известно кругу посвященных лиц. Читайте также: «Переговорные ловушки»: Вакарчук предупредил Зеленского о трудностях на нормандской встрече.
Я гадаю, що Зеленські будуть блокувати розголошення справжніх результатів і видавати їх малими порціями, тестуючи реакцію суспільства. - Так як вони це роблять постійно.
Нажаль, на моє думку суспільство вже програло це протистояння, через те, що воно не буде здатне реагувати достатньо потужно на це дозування. А, відповідно, ОП буде просувати рішення в життя. Прикро про це казати, але війну Україна програла, через вибір населення.
Я лише сподіваюсь, що це ще не кінець Історії.
Других причин собираться у них нет.
Зебилы, *****, кого вы выбрали!!!!???
5 лет мы с кровью и с потом отбивались от х.уйла и его русского мира и сделали невозможное возможным.
А эти имеют дедлайн от ху.йла до Нового года и аж усираются, чтобы успеть продать Украину!!!!
Вибрали по приколу, їжте, не заляпайтесь.
Люмпен, він і в африці люмпен.
Піднси до морди обличчя кавалик моркви, воно і потягнеться.
Чому так? Воно неосвічене (з кожним роком все більше), воно хоче хліба та....
А на державному рівні робиться все для створення керованої, ЗЕбільної більшості, з нею НЛП працює на 100 відсотків.
Осел, козел, проказница мартышка,
Песец, орел да косолапый мишка…
Барсук и жук, тигренок и волчица,
Хомяк, паук, котенок и тигрица,
Лиса, коза да две коровы
Затеяли играть оркестр…
А дальше было все, как у Крылова,
Но более нестройно и хреново…