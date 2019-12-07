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 Политика Украины
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Все про:Газ (9212) Зеленский (3900) Порошенко (17931) Путин (25216) нормандская четверка (861)

 Порошенко - Зеленскому: Заберите у Путина "газовый" кнут, которому не место в диалоге президентов

Россия всегда использовала поставки газа как инструмент политического давления на Украину. И сейчас Путин пытается заставить украинскую сторону обсуждать поставки газа вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" во время телемарафона "Красные линии", передает Цензор.НЕТ.

"Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Заберите инструмент давления на нашу страну. Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам", - сказал Порошенко.

Он добавил: "Как только вы начинаете торговать нашей независимостью, нашу безопасность ценой газа - вы обречены на поражение".

"Украина не продается. Украинской независимостью не торгуются. Украинская армия не продается, украинский язык, украинская земля не продается никаким коммерсантам, тем более никакому Путину. Это "красная линия", которую точно пересекать невозможно", - заявил пятый президент Украины.

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Политик призвал всех вспомнить, сколько раз Украина испытывала сокрушительное поражение в результате добавления газа в политическую повестку дня.

Он напомнил, почему Черноморский флот России появился в украинском Севастополе. В 1996 году была задолженность Украины за газ перед Российской Федерацией и она заставила тогдашнее руководство нашего государства согласиться оставить базу ЧФ РФ еще на 25 лет.

Порошенко также напомнил и о "харьковских соглашениях". "Что было их природой? Газ. Мы имели очень высокие цены на газ. Более того, на весь мир Россия обвиняла нас, что мы постоянно воруем этот газ. И для расчетов за газ, для скидки были подписаны эти позорные предательские "харьковские соглашения", - отметил он.

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Пятый президент Украины отметил, что в 2015 году россияне "хотели играть в ту же игру" - осенью "Газпром" прекратил поставки газа в Украину. Он отметил, что тогда дал команду провести переговоры и перейти на закупку газа в европейских странах и одновременно с этим готовить иски против "Газпрома".

"В конце концов, даже с экономической точки зрения сегодня мы имеем все основания говорить о том, что мы имеем юридическую позицию для исков к РАО "Газпром" на 15 млрд долларов", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3164012
 
   
 Топ комментарии
 
Петя правий на всі 100.
Просто Зеля і Беня хочуть вторгувати газу в обмін на наш суверенітет.
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Петро розповідав про відвідини Київського госпіталю, наших хлопців.
Виявилось, що майже всі поранення відбулись у зонах відведення.
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Україна має зайняти по газу просту і зрозумілу позицію! Діючий контракт на транзит російського газу закінчується, новий контракт росія не підписала отже і Україна не буде його підписувати і не буде качати російский газ без контракту, через агресію росії проти України! Тепер Україна буде качати в ЄС виключно середньоазійський газ, щоб не допомагати путіну заробляти гроші на війну проти України!
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Цитата для Моники:
"Малоросійство - це не політика і навіть не тактика,
лише завжди апріорна і тотальна капітуляція"...
© Леся Українка.
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Петре Олексійовичу, краще ви йому нічого не кажіть, бо воно зробить все навпаки назло вам
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он прав минск исключительно о войне на востоке а не площадка для газовых переговоров
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В Україні за 30 років був один Президент. Можливо як наступні 30 проживемо ще один зявиться. На більше місцевий тупивий, сцекливий, скот не здатний.
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Петя правий на всі 100.
Просто Зеля і Беня хочуть вторгувати газу в обмін на наш суверенітет.
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А хто дасть ЗЕ забрати ,,кнут,, Ахметов,Медведчук чи Пінчук?Чи може Коломойський?
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P.S.Для цієї компанії ЗЕ просто шут і марионетка без яких ЗЕ не може і кроку ступити і даже пукнути.
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Де докази ?Він прийняв Україну в стані війни .Без золотовалютних запасів ! І що ж він вкрав ? хочу почути .А зе дурачок просрав багато чого з того що було зроблено до нього ! Що це чмо накерувало ?
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Один курс гривны показывает больше, чем пустозвонство петиваты
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Он добавил: "Как только вы начинаете торговать нашей независимостью, нашу безопасность ценой газа - вы обречены на поражение".

Это уже аксиома...
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А я все больше замечаю, кацапскую ботоферфу на цензори. Коменты такие же как и под россия 24. Бобики готовятся перед встречей.
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Сцарь маасковскай говоритиме про газ, а ЗЕ про Бамбас. Результат буде нульовий.
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я когда имигрировал он там шестёркой у януковича бегал
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Якщо петя такий видатний і мудрий політик , котрим він себе вважає - то що завадило петі проводити мудру й патріотичну щодо України каденцію, чому тоді народ виніс петю підсрачниками на виборах як 21-го квітня так і 21-го липня?
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тепер до зебобіків починає доходити що за клоуна вони вибрали.
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Он вообще думать перестал?
То есть, двадцать лет это чиновничья свинья сидела под кнутом, а теперь вдруг решила остальных поучать?
Порохоботы, только не втирайте мне, что он за последние пять лет избавился от этого кнута...
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А чому в москалів від Порошенко так пердаки підгоряють ? Значить він їм не потакав як цей шмаркатий зе !
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Петро розповідав про відвідини Київського госпіталю, наших хлопців.
Виявилось, що майже всі поранення відбулись у зонах відведення.
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Ты шо, грибов галюциногенных объелась?...если там развели и разобрали укрепления с двух сторон то кого тогда ранили, порохоботов в голову, притом ещё в детстве?
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це ти грибів об'ївся, якщо віриш, що рашизди відступили.
вони на позиціях, а ще під виглядом мирняку розхожують по наших містах.
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Как колбасит петивату. Инсульт не за горами.
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Порошенко - Зеленскому: Заберите у Путина "газовый" кнут, которому не место в диалоге президентов - Цензор.НЕТ 4582




Ультра Сихів

@syhiv25

·2 ч

-треба притримати Зеленського
-може підтримати?
-ні, притримати шоб не втік
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Та воно ж мале, дурне, і сциться притому, як воно стало президентом?
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говно свынячье, а чего ты кнута не забрал?, аааа , ты со свинярчуками барыжил в рашке
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Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12

·2 ч

Зеленский попросил усиленно молиться за него перед саммитом.
На что Патриарх Кирилл ответил, что они уже пол года за него усиленно молятся.
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Порох, какбэ намекает, что мол, давайте дальше покупать российский газ у европы и оплачивать коммуналку за газ по 8 или 12 грн за куб, как это и делалось при порошенко 5 лет , с криками СЛЕЗЛИ С ГАЗОВОЙ ИГЛЫ)))))
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не надевайте на ленку штаны клеш в нормадском формате - не идут они ей.
на бурята можна - того ничем не испoртишь.
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Опять хряк чо-то прохрюкал. Когда уже власть проявит волю и посадит свиночола ?
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Они в сговоре,падлошенко и коломойша,так что даже не надейся
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Тлрговый партнер путена Падлошенко что то разошелся в словесном поносе
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Намагання деяких інформаційних ресурсів реанімувати політичний труп петі, котрий вже смердить і розкладається - марна справа.. Адмін - це я не про Цензор, це я про 5-тий та "прямий"..
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Время для других, куда лучших вариантов, было безнадежно упущено за период правления псевдопатриота Петра ПРошенко.
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украинская земля не продается никаким коммерсантам,Источник: https://censor.net.ua/n3164012 ......Прошло более двух лет с момента публикации расследования "Царское село Порошенко" программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый"), о сомнительной схеме получения Порошенко этой земли. Теперь участок, фактически полученный за бесценок продают за 85 миллионов гривен.
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Питюньчику 5 лет не хватило победить и выставитьультиматумы кремлёвскому Вурдалаку.Палитический никчема пытаеться сучить ногами,як немовля.Вгамуйся, нероба!
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