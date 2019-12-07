 "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре белорусской столицы проходят 2 акции, не одна из них не была санкционирована властями. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Участники первой акции выстроились в несколько "живых цепей" вдоль пр. Независимости. На вопрос о том, зачем он сегодня вышел в центр Минска, один из протестующих ответил: "Нету сил бояться, пусть бьют, пусть арестовывают. Мирно мы не договоримся".

Вторая акция проходит на Октябрьской площади. Там собрались около 1000 человек. Участники протеста попытались подняться на ступени Дворца Республики, однако им преградили путь люди в штатском. Они вытолкали протестующих и журналистов со ступеней.

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На площади есть только несколько правоохранителей в формах. В мегафон призывают протестующих разойтись. Во время толкотни с "людьми в штатском" активисты скандировали "Позор", "фашисты", "независимость" и "пусть живет Беларусь".

Сегодняшние акции в Минске – самые многочисленные за последние несколько лет.

Сегодня же в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что они будут обсуждать "углубление интеграции" в преддверии 20-й годовщины создания "союзного государства" Беларуси и России. Какие именно документы они собираются подписать, не раскрывается.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.