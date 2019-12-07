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Все про:Беларусь (2921) протест (4575) Россия (74486) Минск (1290)

 "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи человек вышли в Минске на акцию протеста против "углубления интеграции" России и Беларуси. Там проходят 2 несанкционированные акции. Тем временем президент Беларуси Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным.

В центре белорусской столицы проходят 2 акции, не одна из них не была санкционирована властями. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Участники первой акции выстроились в несколько "живых цепей" вдоль пр. Независимости. На вопрос о том, зачем он сегодня вышел в центр Минска, один из протестующих ответил: "Нету сил бояться, пусть бьют, пусть арестовывают. Мирно мы не договоримся".

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Вторая акция проходит на Октябрьской площади. Там собрались около 1000 человек. Участники протеста попытались подняться на ступени Дворца Республики, однако им преградили путь люди в штатском. Они вытолкали протестующих и журналистов со ступеней.

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Читайте на Цензор.НЕТ: Медведев - Лукашенко: Любая интеграция - это частичная потеря суверенитета. Не нужно бояться этого.

На площади есть только несколько правоохранителей в формах. В мегафон призывают протестующих разойтись. Во время толкотни с "людьми в штатском" активисты скандировали "Позор", "фашисты", "независимость" и "пусть живет Беларусь".

Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 09

Сегодняшние акции в Минске – самые многочисленные за последние несколько лет.

Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 10

Сегодня же в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что они будут обсуждать "углубление интеграции" в преддверии 20-й годовщины создания "союзного государства" Беларуси и России. Какие именно документы они собираются подписать, не раскрывается.

Также на Цензор.НЕТ: Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Источник: https://censor.net.ua/n3164011
 
   
 Топ комментарии
 
Спершу в них відібрали їхню мову, а зараз відбирають свободу.
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молодцы, не отдавайте х**лу страну на ростерзание
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Потрібно допомагати розпочинати реальний Майдан в Білорусі поки Лукашенко грається в протести! Усунення Лукашенка дозволить мати проукраїнський уряд в Білорусі, який буде підтримуватись за допомоги української армії і це для путіна буде другий фронт і перекриття додаткових газогонів в ЄС! Білоруси мають знати що українська армія допоможе їм в спротиві проти російських терористів!
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Україна допоможе Білорусі вижити після Лукашенка і в протистоянні з росією! Ми відкриємо безмитно ринок для білоруських товарів, як тільки росія перекриє свій кордон для білоруського імпорту і цим допоможемо Білорусі пережити перші шокові роки становлення вільної постдиктатурної економіки! Рівень життя білорусів буде меншим ніж зараз, але нарешті буде реальна свобода!
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Патріотичні організації в Україні мають розпочати збір матеріальної та військової допомоги для білоруських партизан! Мають формуватись передові підрозділи добровольців, які готові вести бойові дії з російськими терористами на території Б. Генштаб ЗСУ має розробляти плани застосування підрозділів добровольців на території Б для ведення бойових дій з російськими терористами за допомоги авіації, РСЗВ та артилерії ЗСУ. Генштаб має привести в повну бойові готовність підрозділи ЗСУ розташовані на Західній Україні і передислокувати їх ближче до існуючих переходів через українсько-б кордон! Підрозділи Укравтодору мають провести негайну перевірку всіх доріг та мостів в напрямку українсько-б кордону і провести їх негайне укріплення для проходження військових колон техніки! Залізниця має провести перевірку всіх залізничних переходів та мостів в напрямку україно-б кордону, всі залізничники цього регіону мають бути відкликані з відпусток, охорона всіх залізничних мостів та станцій має бути істотно посилена армійськими підрозділами та засобами ППО!
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Ну, во-первых, у беларусов не будет майдана и они против лукашенка не пойдут.
Во-вторых, фуфло эти хваленые беларуские товары . Дорогие и плохого качества.
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Білоруси вже змучились від Лукашенка, а простести можуть мати неочікуваний розвиток і ми маємо бути готові до падіння режиму Лукашенка і ми маємо не дозволити путіну отримати контроль над Білоруссю силою зброї!
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"Майдан" начинают несогласные граждане. Невозможно помочь начать майдан, иначе это не "Майдан". Когда количество радикально несогласных с политикой будет хотя бы половина граждан страны, майдан начнётся сам.
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Лукашенка можуть просто вбити російські агенти, щоб отримати Білорусь як плацдарм для нападу на Україну і тоді Україні потрібно втрутитись в ситуацію і не дозволити путіну отримати контроль над Білоруссю!
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Спершу в них відібрали їхню мову, а зараз відбирають свободу.
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молодцы, не отдавайте х**лу страну на ростерзание
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Касапы и зебилы негодуют.
Это ж супротив царя-батюшки пошли!!! Пусть это даже и колхозный царь.

Белорусы молодцы!!! Дай Бог вам победить.
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Слушай, Хергад, а ты уверен, что в милиции Беларуси работают кацапы и зебилы? "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией - Цензор.НЕТ 9494
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Кого ты называешь "зебилами" - избирателей Зеленского?
Так Зеленский победил в том числе на спец участках в зоне АТО. - за него проголосовали украинцы, которые тебя, уе бана, с оружием в руках защищают.
Не смей своим поганым языком марать антипутинские протесты в Минске.
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Беларусы не хотят в паРашу *****, это радует.
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Вообще-то Зе сказал лугандонам: не нравится Украина киздуй в рф. Но у тебя вата в ушах и мозгу.
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Все кто туда хотят - пусть проваливают, плакать по ним никто не будет.
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Кстати у нас завтра тоже протест против интеграции с Россией, зебилы, а вы придете? Или вы за интеграцию с кацапами?
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зебилы снова увидели в кацапах своих "мышебратьев".. как и в начале 2014 года..
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зебилы теперь по ту сторону барикады им ктото вбил в голову что это за деньги пороха митинг а они его ненавидят то есть у них уже пуйло не такой враг даже как порох
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Надо им было раньше думать. Сейчас уже скорее всего поздно.
Да и тысяча человек на весь Минск - показательно...
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Учитывая что там тухлый совок с КГБ, то даже много вышло.
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В основной массе беларусы думали, что война - где-то там и их это не коснется.
Раша сожрет их очень быстро, ей нужны войска прямо на границе с Европой
Европе напрячься
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Напомню, Овощ хотел провернуть это же мероприятие, но в Украине оказался Народ, который уже превратился в Нацию. А в Белоруссии оказалось то, что оказалось. Они даже не заметят особых перемен. Это случится чуть позже, когда аншлюс уже будет закончен и им укажут их место, как это было сделано в Крыму.
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Шо характерно, ни одного ольгинца, ни одного зебила в теме.

Все ватные ресурсы брошены на зеленый антимайдан.
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уверен - наша зе-вата сейчас в расстройстве....
Как же так ....? Против Росиюшки.... "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией - Цензор.НЕТ 4482




Vіtаuskаs

@Vitauskas_A

·1 ч

Минск сегодня. Протестующие с плакатами "Нет русскому фашизму и бандитизму" скандируют "Отправим Сашу в Рашу!" и рвут портреты фюрера преступной федерации

"Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией - Цензор.НЕТ 4515

"Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией - Цензор.НЕТ 6138

"Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией - Цензор.НЕТ 4223
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Клиника приближается или конченный мерзавец.
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у зебилов ВСЕ кто против путина и рашки - "мерзавцы" "Мирно ми не домовимося", - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією - Цензор.НЕТ 9091
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а хиба рашка не торгові партнери Петралексеича?
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Если бы НАТО был таким зубастиком как высерает Путин, то на завтра Белороссияния была бы уже освобождена.
А так - ну удачи людям(шоб мусора хотя бы не убили кого-то)
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проверить доходы и уплату налогов, неплательщиков следом за аль капоне
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С одной стороны может показаться, что до 2024 года еще далеко. С другой стороны время пролетит очень быстро, а трудоустроить карлика-педофила нужно заблаговременно. И хитрожопому Лукашенко больше не удастся вертеть жопой в разные стороны - пришло время определяться или ты со своим народом или ты иуда продашь все и сохранишь свою шкуру.
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буба сможет...
от покушает, по дороге сходит и сможет.
он всегда после дорог ваенным становится.
потом попускает ...
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На раися 24 будут Бульбафшисты или картоплянобандеровцы?
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Круглосуточно у нас вещает расейскае тв,вот он ответ на вопрос,хотят ли наши власти и народ соединение с рашай.
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Смотрю ролики на Ютубе о событиях в Беларуси. В комментариях свора кремлевских ботов. Обзывают беларусов свидомыми, майданутыми, продались соросу, быдломова и прочие помои, что и на Украину.
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Становлення нації.
Наша підтримка. У кожній нації свій шлях, який потрібно пройти.
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