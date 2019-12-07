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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газ (9212) Медведев (3851)

 Украина нам ничего не навяжет, приемлемо только обоюдовыгодное решение, - Медведев о поставках и транзите газа

Урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно только по "нулевому варианту", решение должно быть выгодным для двух сторон.

Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петра, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас (у России - ИФ) со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. (...) Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" (ВГТРК).

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"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - подчеркнул премьер РФ.

Комментируя заявление из Киева о том, что им не нужны прямые поставки газа из России, потому что они получают все по реверсу, Медведев не согласился, что такие высказывания повод не поставлять газ через Украину. "Это невозможно по другой причине. Все-таки мы должны думать о европейских потребителях. Да собственно и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - отметил он.

Говоря о поставках газа по реверсу, Медведев подчеркнул: "Мы понимаем, что это наш, российский газ, но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать".

"Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться", - заключил российский премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3164009
 
 
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Зебилы, а вы зачем с агрессором торгуете ? Украина нам ничего не навяжет, приемлемо только обоюдовыгодное решение, - Медведев о поставках и транзите газа - Цензор.НЕТ 8199
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Якщо росія не підпише контракт на умовах України, ніякого транзиту російського газу в ЄС більше не буде ніколи! Качати через українську ГТС в ЄС будуть тільки середньоазійський газ, а путіну будуть платити тільки за транзит по території росії!
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Обоюдовигідне рішення для України та росії це арешт та розстріл путіна та всієї путінської банди!
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шо и Липецкую фабрику зебилы умыкнули?..шо ж делается.. бедный Петрлексеич Украина нам ничего не навяжет, приемлемо только обоюдовыгодное решение, - Медведев о поставках и транзите газа - Цензор.НЕТ 5999
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Умыкнули и перерегистрировали в три кинокомпании Зеленского на территории роисси.
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А им можно, они ж зеленые, это Порошенко нельзя было.
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Поспішати Україні не варто, можна й почекати - зима в Україні нині дуже тепла, не замерзнемо..
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Вот тут, Лёнь, согласен.

Согласны ли с тобой в ОП и Кабмине - вопрос?!
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Страхає гей мокшанський. Навіщо? Зєлєпутя і так переляканий.
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"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - сказал Медведев.
НЕМОЖЛИВО МАТИ НІЯКИХ СПРАВ З РАШКОЮ. Поки її обітатєлі не дорозвинуться до рівня Homo Sapiens.
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Зенелохи.Берите пример с лаврова,как надо отстаивать свои интересы.
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Ты хочешь сказать, что если договоримся то они нападут, а если не договоримся, то не нападут, чего хочет Порошенко.
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А при чем тут порох?Или кто против зели,тот за пороха.Да между ними и выбрать трудно.Обоих в тюрьму.Есть за что.
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Ну вы поняли. По газу ***** тоже хочет от Украины только полной капитуляции и все начать с чистого листа. Чистый лист ето советский союз.
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Як на мене,то нехай Ху№ло у ведраз газ носе до Європи.
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Как говорят мудрые люди, лучше с умным потерять чем с дураком найти. Лучше отказаться от газовой пуповины которая связывает Украину и кремль чем мы каждый день будем жить на условиях *****. Ни одной копейки в карман простого народа етот транзит не принес. Зато все наши политики-олигофрены всю украинскую историю сидят на етой трубе и раскачивают каждый год в свою сторону
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Медведев пытается храбриться и хорохориться..
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Мало цапи обманювали Україну?Є рішення суду і нехай цапи його виконують.Забули як у цьому році цапи газ перекривали не дивлячись на договір?
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Йому б на танці, а він в політику лізе.

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Це як боксери стращають один одного перед боєм.
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Газпром х*й за щеку возьмет и подпишет все, что ему скажет Украина
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По крайней мере к словам не придерёшься. По моему, правильно всё сказал. Одобрям. Пора уже решаться на, что нибудь, или рвать все отношения или не рвать. Я за первый вариант.
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а никто никаму ничего и не собирается навязывать, всех устроят просто деньги с Рачки.
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ruskije nekak neobajdiotsia bez tranzita cerez Ukrainu.Dopustim Vengriju,Cexiju ili Slovakiju ,Moldovu kakim ecio putiom oni mozet tuda dostavit svoj gaz?Cerez Germaniju tak tam tranzit vydet 2-3 raza bolse.Tam jest pravila skolko nado platyt za vxod i vyxod i on gorazdo bolse.Jesli nemcy zdelajut iskliucenyje dlia rosiji srazu mozno podat v sud EC
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Украина в прошлом году импортировала из Европы всего лишь 10,1млрд.кубов.Было бы в Украине украинское правительство могли бы увеличить добычу собственного газа и стать из импортёра экспортёром газа и всего за несколько лет,но увы, не сложилось
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Вопрос закрытия транзита газа через Украину Рашкой фактически решен постройкой СП-2. Сейчас ***** пытается только на один год продлить транзит чтобы запустить СП-2. Дальше никакие договоры и никакие компромисы его не заставят давать Украине транзит. Начнутся только шантажи и манипуляции и не рентабельные предложенные минимальные обьемы для Украины. Нам же главное только добиться судебных выплат от Рашки за нарушение уже существующих контрактов и перекрыть газ и границы для окупантов в приднестровье и дамбасе.
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ну шож....совсем неплохо Украина нам ничего не навяжет, приемлемо только обоюдовыгодное решение, - Медведев о поставках и транзите газа - Цензор.НЕТ 9704.тайные страдания пупердержавы,что ей "недогосударство" Украина может чего нить ей навязать.так кто недогосударство?
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эй кацапня. вы зачем так не вовремя вашего пигмейского карлика менахема менделя по кличке медведев разбудили?
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Для немцев, украинцев и французов ВЫГОДНО ЧТОБЫ РАША РАЗВАЛИЛАСЬ НА МАЛЕНЬКИЕ СТРАНЫ. 😀😀😀
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