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Все про:Лавров (1660) нормандская четверка (861) Помпео (180)

 Помпео и Лавров после нормандского саммита встретятся, чтобы обсудить Украину, - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 10 декабря встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве США издание Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча должна состояться в Вашингтоне. Среди вопросов, которые собираются обсудить стороны – ситуация в Украине.

"Госсекретарь США Помпео и министр иностранных дел России Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями", – рассказал источник.

После переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164008
 
 
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За що буде співати Помпео " За здравіє, чи за упокой" Норманського формату?
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Якщо вже готується обговорення нормандського саміту з США ПІСЛЯ САМИХ ПЕРЕГОВОРІВ в нормандському форматі, а не до переговорів, то чекати прориву від переговорів не варто! За такої позиції росії Україна має зайняти вкрай жорстку позицію на нормандському саміті і відкинути всі пропозиції терористів та європлідерів і вимагати негайної деокупації ОРДЛО та Криму без будь яких попереднії умов терористів путіна! Чим ближче до переговорів, тим ясніше їх перспектива - війна без кінця! Але нас це не має лякати, бо саме такий шлях до миру!
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Зебилы, а как это так что при клятом Порохе все переговоры о Украине шли только с участием представителей от Украины, а при зебиле всем пох на мнение тех кто сейчас представляют Украину?
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То ты просто нагло брешешь
12 июля 2018

Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Украине

Во время встречи в Брюсселе Помпео и Могерини обсудили важность реформ в Украине, ситуацию в Сирии и обеспечение полной денуклеаризации КНДР.
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