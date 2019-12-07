 Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент

Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, что делают ремонт в церкви, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, что устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", – рассказал Климент.

По словам архиепископа Климента, это не первая попытка рабочих украсть что-то в храме.

Священнослужитель обратился в полицию.

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Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

Ранее архиепископ Климент заявил, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти настаивают на прекращении любых договоров с управлением Крымской епархии ПЦУ, - архиепископ Климент