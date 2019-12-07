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 Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент

Рабочие, которые делают ремонт в Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, вынесли из храма радиоаппаратуру.

Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, что делают ремонт в церкви, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, что устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", – рассказал Климент.

По словам архиепископа Климента, это не первая попытка рабочих украсть что-то в храме.

Священнослужитель обратился в полицию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

Ранее архиепископ Климент заявил, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти настаивают на прекращении любых договоров с управлением Крымской епархии ПЦУ, - архиепископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/n3164007
 
 
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В российских СМИ пишут, что аншлаг туристический был в Крыму в этом году.
Похоже, что как отсидели россияне - так и в Крым, храмы обворовывать.
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"Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", - рассказал Климент" Источник: https://censor.net.ua/n3164007

О, как укоренилось православие то на Руси, чтобы священников то посылать.
Сразу видно духовных, просветленных русский людей.

"По словам архиепископа Климента, это не первая попытка рабочих украсть что-то в храме.

Священнослужитель обратился в полицию." Источник: https://censor.net.ua/n3164007"

А я бы их просто прокляла с амвона. Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 2518
Наслала на них "кары египетские", чирей там на *опы.
Они же неверующие, они же язычники вороватые, и потому очень суеверные.
Будут бояццца. Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 2518
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То ж нарот - бохоносець... Просто бох для них путєн, покровитель мародерів...
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Гитары и барабан украли? Все эти храмы бесполезные. Еще не одного не воскресили, но угробили миллионы.
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Не дивує. Бережи Господь вас Отче, і ваших прихожан
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о б*же, да будут "гореть вечно". А за то шо кацапы попа послали, то их Яхве будет еще и .... ну... Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 8810 Якименко знает это "табу" хорошо Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 3289

А кстати странно - "кацап" и "украл" - это не то шо синонимы, это одно целое)
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