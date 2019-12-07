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 В Киеве готовятся массовые акции с десятками тысяч участников, - Нацполиция

На 8-9 декабря в столице запланированы 5 массовых мероприятий, количество участников составляет несколько десятков тысяч человек. Порядок будут обеспечивать 3000 правоохранителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

В главном управлении Нацполиции накануне состоялось координационное совещание, посвященное массовым акциям.

В Киеве готовятся массовые акции с десятками тысяч участников, - Нацполиция 01

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме уже развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", - сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

В Киеве готовятся массовые акции с десятками тысяч участников, - Нацполиция 02

Информация о проведении 4 акций поступила в МВД от КМДА. Еще об одной правоохранители узнали из интернета. Для обеспечения общественного порядка будут привлечены 3000 сотрудников МВД.

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"Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины это действительно важные международные переговоры, которые состоятся 9 декабря в Париже. Их не было несколько лет, поэтому это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые будут собираться под Офисом Президента. В случае каких-либо обострений ситуации, я убеждена, что Национальная полиция и другие службы приложат все усилия, чтобы все было мирно", - сказала на совещании в ГУ Нацполиции заместитель руководителя Офиса Президента Анна Коваленко.

В Киеве готовятся массовые акции с десятками тысяч участников, - Нацполиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3164006
 
   
 Топ комментарии
 
Народ дасть відповідь Зєкапітуляції. Зєля прислухайся до вимог народу. Допоки не пізно.
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Надо показать Монике, что народ
- не потерпит предательства!
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Свободовцев гоните ссаными тряпками, они только паскудят.
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ггг) всю ботоферму зебильную выгнали на мороз
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Не-не.
На мороз эту зеленую сцыкотню не выгнать ни за ЗЕ, ни за их Роисю-матушку, ни за одноглазников с вконтактиками.
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На мороз в смысле на работу. Ич как капитулянта облизывают)
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Беня уже потратился на стояк работников его завода под НБУ. На остальные 73% голодранцев он ни копейки не даст.

И вобще в его планы входило брать с зебилов, а не давать зебилам. А этих сцыкливых ублюдков без денег фиг куда выгонишь.
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Народовладяя завоевуют у влады,а не берут крохи из рук мародеров и барыг.
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Нагадаю, що на відміну від деількох попередніх президентів, Президент України Володимир Зеленський - це Президент України, законно обраний більшостю виборців.
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Вот так на надгробном венке ему и напиши. Маме-риме будет приятно.
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Готов лично убить Президента или провоцируешь на убийство, петисос?
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Кому це лайно потрібно, щоби руки марати? Клоунів і наркоманів не вбивають. Вбивають принципових, а це явно не Моніка
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Зеленський обраний шляхом маніпуляцій і його передвиборчі обіцянки діаметрально протилежні діям.
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Це проблеми дебілів що за нього гоосували.
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Нагадаю, що останній "законно обраний" у Ростові..
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напоминаю, лаптекопытным доплачивают за знание мовы, ну,хоть так чему то путнему научатся У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7803
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За Голос, то такэ, а вот Юля с этой акцией маху дала.
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А вы думали, что вона свой электорат зебене подарит? ))))))
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Ну ващето так и планировалось. Но только в случае, если ЗЕ пролетит на выборах.

А так, как Беня ее кинул, то да - нелюбовь.
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Чем хуже дела в Украине тем лучше *****, Порошенко, Тимошенко . И каждый надеется на свой джекпот.
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Ну то скажи свому Зебілу, що досить робити гірше Україні.
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не зря парубий и вакарчук вчера у савика агитировали за этот гей парад
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гейпарад в раде в монобольшинстве, ну и ты примкнувший пассив к ним
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Валєра, вийди на це міроприємство, і побачиш, що геї будуть там де ти.
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Donetskii partizanen
Коммунистический предатель Кравчук, вместе с полит туристом Саакашвили уговаривают всех с экрана говно Шустера не выходить в воскресенье на майдан. Если уж таких мамонтов откапали под это дело, значит ЗЕ действительно подпишет какой то треш и на майдане нам нужно быть.
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