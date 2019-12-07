 В Киеве готовятся массовые акции с десятками тысяч участников, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

В главном управлении Нацполиции накануне состоялось координационное совещание, посвященное массовым акциям.

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме уже развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", - сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Информация о проведении 4 акций поступила в МВД от КМДА. Еще об одной правоохранители узнали из интернета. Для обеспечения общественного порядка будут привлечены 3000 сотрудников МВД.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вы не помогаете Украине, а мешаете", - Кравчук раскритиковал призыв "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса" выйти на Майдан. ВИДЕО

"Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины это действительно важные международные переговоры, которые состоятся 9 декабря в Париже. Их не было несколько лет, поэтому это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые будут собираться под Офисом Президента. В случае каких-либо обострений ситуации, я убеждена, что Национальная полиция и другие службы приложат все усилия, чтобы все было мирно", - сказала на совещании в ГУ Нацполиции заместитель руководителя Офиса Президента Анна Коваленко.

Также на Цензор.НЕТ: Встреча с Путиным станет для Зеленского "отрезвляющей" и похоронит его "наивные иллюзии", - Елисеев