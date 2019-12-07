 Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от партии "Голос", ветеран Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Героя Украины, Полковника Каплунова Дмитрия, передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!" - написал он.
Костенко предлагает разобраться с тем, каким образом тело погибшего офицера оказалось в руках врагов. "Ибо есть правило: "Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника"", пояснил он.
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Двое сотрудников спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли во время выполнения боевого задания в зоне ООС 1 декабря.
6 декабря пресс-центр СБУ сообщил, что террористы до сих пор не вернули тело Дмитрия Каплунова.
Давай, Вовочка, подпиши с террористами мир. Украина ждёт.
40% ВСУ - русские. Это им намёк что в случае поражения ВСУ, первыми будут расстреляны именно те кто носят русские фамилии.
На паРаше вообще у четверти населения украинские фамилии, у половины татарские и все типа "русские", зато у каждого второго бурята с якутом имена Тимофей Иванов, Илья Петров и тд, видать это те самые русские и есть.
По словам офицера, целью группы было выяснить поступившую накануне информацию о том, что с "той стороны" на позиции сепаратистов зашла российская станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и там происходит оборудование позиций для тяжелой артиллерии.
(співчуття родині)
2 год ·
Пишуть на фронті двоє травмованих : у одного бійця опік ворожим лазером сітківки ока, терміново відправлений в Дніпровський центр офтальмології , у другого воїна акубаротравма, ЗЧМТ СГМ, забій тканин І гематоми, тобто важка форма контузії .
Але тепер це травма, щоб президент не чув, що є поранені.