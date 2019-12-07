 Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от партии "Голос", ветеран Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Героя Украины, Полковника Каплунова Дмитрия, передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!" - написал он.

Костенко предлагает разобраться с тем, каким образом тело погибшего офицера оказалось в руках врагов. "Ибо есть правило: "Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника"", пояснил он.

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Двое сотрудников спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли во время выполнения боевого задания в зоне ООС 1 декабря.

6 декабря пресс-центр СБУ сообщил, что террористы до сих пор не вернули тело Дмитрия Каплунова.