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 Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова

Члены незаконного вооруженного формирования "ДНР" передали украинской стороне тело погибшего в зоне ООС сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от партии "Голос", ветеран Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Героя Украины, Полковника Каплунова Дмитрия, передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!" - написал он.

Костенко предлагает разобраться с тем, каким образом тело погибшего офицера оказалось в руках врагов. "Ибо есть правило: "Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника"", пояснил он.

Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова 01

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Двое сотрудников спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли во время выполнения боевого задания в зоне ООС 1 декабря.

6 декабря пресс-центр СБУ сообщил, что террористы до сих пор не вернули тело Дмитрия Каплунова.

Источник: https://censor.net.ua/n3164002
 
 
 Топ комментарии
 
Царство Небесне, захиснику...
(співчуття родині)
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Заметьте: в последнее время террористы охотятся именно на офицеров ВСУ, носящих русские фамилии. Коростелёв, Волочаев, Каплунов.

Давай, Вовочка, подпиши с террористами мир. Украина ждёт.
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Ты не знаешь как террористы занимаются запугиванием ?
40% ВСУ - русские. Это им намёк что в случае поражения ВСУ, первыми будут расстреляны именно те кто носят русские фамилии.
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Что "бред" ? Победа в войне начинается с деморализации армии противника.
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99% ВСУ - украинцы. Национальность по фамилии давно уже точно не определяется. Ну может был в роду какой-то московит и что с того? Может при империи или совке фамилию на расеянский манер исковеркали, уже не разберешь.
На паРаше вообще у четверти населения украинские фамилии, у половины татарские и все типа "русские", зато у каждого второго бурята с якутом имена Тимофей Иванов, Илья Петров и тд, видать это те самые русские и есть.
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Я уже молчу о том, что никаких "русских" фамилий в природе не существует, все эти фамилии с окончанием на -ов на самом деле болгарские.
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Я вам рассказал о спецоперации по деморализации противника. Жаль что вы её не распознали.
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Украинские военные подорвались на мине, по вашему кацапские террористы заложили мины реагирующие на "русские" фамилии или что?
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вообще ничего не понятно... сначала на цензоре было что преследовали вражескую дрг, потом что возвращались и на обратном пути подрыв …. и если последнее правда то как его могли бросить ?
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Например, физически не могли тащить. Убедились что мёртв. Иначе бы погибли все.
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Был случай, что полковника не могли или не хотели тащить. Оставили умирать раненого.
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Может и был. На этот раз, по-видимому, убедились что мёртв.
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На самом деле эта операция была как раз не диверсионной. Группа состояла из трех человек. Ситуация была такой - они подошли слишком близко к позициям противника, их заметили. Им пришлось быстро уходить - подстрелить могли в любой момент, они бежали. И реально наткнулись на мину, на "нуле" почти все заминировано, один из группы просто во время бега случайно отклонился от маршрута отхода. Каплунова убило сразу, Волочаев был очень тяжело ранен. Поэтому третий член группы, кстати, тоже раненый, принял решение спасать тяжелораненого. Тело Каплунова забрать он физически не мог. Но дотащить Волочаева живым до наших позиций тоже не удалось", - рассказал источник в СБУ.
По словам офицера, целью группы было выяснить поступившую накануне информацию о том, что с "той стороны" на позиции сепаратистов зашла российская станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и там происходит оборудование позиций для тяжелой артиллерии.
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Царство Небесне, захиснику...
(співчуття родині)
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Надо задуматься-зачем им нужно было тело? А было поначалу тело или раненый человек? А если сейчас отдали тело, то все ли органы были на месте?
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Дмитро Корчинський разом з Артуром Кирєєвим та 25 іншими особами.
2 год ·

Пишуть на фронті двоє травмованих : у одного бійця опік ворожим лазером сітківки ока, терміново відправлений в Дніпровський центр офтальмології , у другого воїна акубаротравма, ЗЧМТ СГМ, забій тканин І гематоми, тобто важка форма контузії .
Але тепер це травма, щоб президент не чув, що є поранені.

Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова - Цензор.НЕТ 3200
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Вічна пам'ять, царство небесне, співчуття його рідним, війна все забирає і забирає наших Героїв і ні кінця, ні краю...
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И этим бесчеловечным мразям ***** амнистия??? Зелёный 🤡🤢 нелох ,вали к своим
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