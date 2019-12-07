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 Происшествия, Общество
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Все про:суд (22756) убийство (5419) Бахмут (Артемовск) (274) Мирошниченко Артем (1)

 Подозреваемый в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко и его адвокат просили в суде переводчика с украинского на русский

Студент педучилища, избивший бахмутского активиста и волонтера Артема Мирошниченко, которое привело к смерти последнего, потребовал в суде переводчика с украинского на русский.

Об этом сообщила член Донецкой областной организации ВО "Свобода" Мария Чашка, передает Цензор.НЕТ.

"Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде попросил переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа. Поэтому и общественность выдворили из зала суда, а дальше, видимо, уже вместе гаварили на понятном языке, потому что избрали меру пресечения - домашний арест", - написала она.

Читайте также: Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский

Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. Вчера, 5 декабря, вечером мужчина скончался.

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.

Подозреваемый в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко и его адвокат просили в суде переводчика с украинского на русский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163999
 
 
 Топ комментарии
 
Самое интересное, что во ВСЕХ педагогических учебных заведениях Украины преподавание ведётся на украинском языке!!! Как же он сдавал вступительные экзамены и учился, если не знает украинского?!
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Затягиваю процесс, ищут края, шоб договориться.
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да перевести ему на язык был и помер....
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не, урод, считающий СТРАНУ, в которой живёт, врагом
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Самое интересное, что во ВСЕХ педагогических учебных заведениях Украины преподавание ведётся на украинском языке!!! Как же он сдавал вступительные экзамены и учился, если не знает украинского?!
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не секрет, що педи зараз - це відстойники контингенту, який не змогли більш нікуди приткнути на ближчі 3-4 післяшкільних роки
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Так у него же и в аттестате есть отметка, что изучал украинский язык. И в Педучилище отдельным предметом обязательно изучают украинский язык
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Не только в педагогических, а во всех ВУЗах викладання виключно українською
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Ну, я немного "заузил", для "непанимающих"... А то начнут тут вопить, что "в некатарых учебных заведениях, некатарые препадаватели читают некатарые темы на "абщепанятнам"...".
У меня случай был - в судебном заседании истец потребовал переводчика с украинского на русский - хотели усложнить рассмотрение дела.... Судья принял "соломоново решение" - задал вопрос, понимает-ли, сторона ответчика русский язык. Мы ответили утвердительно. Судья дал разрешение истцу, со своим представителем, давать пояснения на "абщепанятном"... Я даже предоставил в их распоряжение свой ноут, где имелись нормативные акты, на которые я ссылался, на "русском" языке...Не помогло... Дело они проиграли...
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А слово КАПУТ они понимают, наверняка. Вот скажите им и срок. Больше понимать им не надо.
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Тваю ж ты $%^^&
Адвоката- лишить права на адвокатскую деятельность в Украине. Подонку- срок по максимуму за умышленное убийство на почве национальной ненависти.
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отаких зразу до пекла треба відправляти!!!!
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Єто же наш челавек. Як ця с.ка адвокатка ще й за державні гроші не розуміє державної, проб..лядь здавала ж іспити на свідоцтво держмовою. Нехай прокурор і суддя внесуть на неї подання в дисциплінарну комісію адвокатури. Малоймовірно - що прокурори що судді то хитрожопа сєпарня, ******* тільки українські гроші та пільги.
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Создать условия обоим для изучения украинского языка , пожизненно .
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Смоли киплячої у пельку- і йому, і "адвокату"
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Ну, при домашнем аресте его могут посетить на дому. Как там у Конан-Дойля
7-го. Посланы зернышки Мак-Коули, Парамору и Джону Свейну.
9-го. Мак-Коули убрался.
10-го. Джон Свейн убрался.
12-го. Посетили Парамора. Все в порядке.
Хотя кто посещать будет? Куда не глянь, одни полупроводники и почётные чистильщики оружия((
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И этих тварей мы хотим интегрировать?? Правнувов нквдшников нахер на колыму к своим пращурам!!!
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это питух зеленый хочет амнистию им...выборы и пр.
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Порошенковские суды и судьи. Зеленский - это малая какашечка на этом торте из дерьма.
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Чому ж...За логікою Зєлєнского,-не хочеш бути вбитим за вживання української-вчи русскій. Нам же цінне життя кожного громадянина ?
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За убийство домашний арест?? Это конечно строго.. очень строго... А почему не выговор?
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потому что человек был оскорблен телячьей мовой - это нужно понять и простить!
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И это только начало...
В дыре всегда верещали, что фашизды их убивают за русский языг - это обычный перенос на себя, то что они всегда мечтали сделать с "биндеровцами", т.е. с людьми со свободной Украины, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ!
Запомните это, не будьте тупым скотом, толерастным, которого постоянно ведут на убой!
Мы видели их с самого начала, мы видели как все начиналось - только сила! только боль!
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