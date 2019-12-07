 Подозреваемый в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко и его адвокат просили в суде переводчика с украинского на русский

Об этом сообщила член Донецкой областной организации ВО "Свобода" Мария Чашка, передает Цензор.НЕТ.
"Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде попросил переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа. Поэтому и общественность выдворили из зала суда, а дальше, видимо, уже вместе гаварили на понятном языке, потому что избрали меру пресечения - домашний арест", - написала она.
Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. Вчера, 5 декабря, вечером мужчина скончался.
Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.
У меня случай был - в судебном заседании истец потребовал переводчика с украинского на русский - хотели усложнить рассмотрение дела.... Судья принял "соломоново решение" - задал вопрос, понимает-ли, сторона ответчика русский язык. Мы ответили утвердительно. Судья дал разрешение истцу, со своим представителем, давать пояснения на "абщепанятном"... Я даже предоставил в их распоряжение свой ноут, где имелись нормативные акты, на которые я ссылался, на "русском" языке...Не помогло... Дело они проиграли...
Адвоката- лишить права на адвокатскую деятельность в Украине. Подонку- срок по максимуму за умышленное убийство на почве национальной ненависти.
7-го. Посланы зернышки Мак-Коули, Парамору и Джону Свейну.
9-го. Мак-Коули убрался.
10-го. Джон Свейн убрался.
12-го. Посетили Парамора. Все в порядке.
Хотя кто посещать будет? Куда не глянь, одни полупроводники и почётные чистильщики оружия((
Так даже ССовцы не поступали !!!
В дыре всегда верещали, что фашизды их убивают за русский языг - это обычный перенос на себя, то что они всегда мечтали сделать с "биндеровцами", т.е. с людьми со свободной Украины, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ!
Запомните это, не будьте тупым скотом, толерастным, которого постоянно ведут на убой!
Мы видели их с самого начала, мы видели как все начиналось - только сила! только боль!