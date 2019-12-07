 Встреча с Путиным станет для Зеленского "отрезвляющей" и похоронит его "наивные иллюзии", - Елисеев

Об этом он сообщил в интервью программы "Ваша свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, почему было много вопросов, будет, не будет этой встречи. Конечно, будет. Более того, будут отдельные встречи и Зеленского с Меркель отдельно, и с Макроном, где будут координировать позицию. Но действительно первая встреча с Путиным будет важна. Я думаю, что это будет "встреча отрезвления" - наконец наш президент похоронит наивные иллюзии о том, что достаточно поговорить с Путиным и мы все вопросы решим", - сказал Елисеев.
Елисеев убежден, что Зеленскому надо быть наготове, так как перед ним будет сидеть "циничный, очень опытный человек из определенных структур, который знает, как разговаривать с такими людьми".
По его словам, Путин будет "по-дружески себя вести, похлопывать по плечу, говорить Зеленскому какой он гениальный человек".
"Давайте не забывать, что Россия уже изучила психотип нашего президента. Поверьте мне, все психологи уже проработали его психологические портреты. И будут применены такие слова и такие высказывания, и такие аргументы, которые позволят Путину показать, что можно через президента Зеленского решать вопросы", - отметил Елисеев.
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.
Тепло сегодня в Питере ?
Путлер обосрался и запросил "Минское" перемирие?
Что про это в ваших темниках?
Сдача стратегической авиации врагу - это ещё хуже чем уничтожение.
Это что режут ?
https://zik.ua/ru/news/2018/03/30/ukrayna_unychtozhyla_svoy_poslednyy_yspravniy_bombardyrovshchykraketonosets__1296359
так что там с матчастью зебобик?
Или это ольгинцы уже под порохоботов косят?
Самым оптимальным исходом встречи вероятно было бы то, чтобы по сути вооьще ничего не поменялось, но Зеленский может быть смог бы немного реалистичнее смотреть на вещи.
Зе-чмо сознательный предатель Украины и украинства, потому то ментально принадлежит руському миру...
Он обещал "мир", вот делает вид что настроен договариваться и т.п. На самом деле я уверен прекрасно понимает что Пу его просто нахрен пошлет, без иллюзий.
Но для лохтората надо симулировать "верящего в успех переговоров".