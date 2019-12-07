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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (288) Зеленский (3900) Путин (25216) нормандская четверка (861)

 Встреча с Путиным станет для Зеленского "отрезвляющей" и похоронит его "наивные иллюзии", - Елисеев

Экс-заместитель главы Администрации президента Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным станет "отрезвляющим" для Зеленского.

Об этом он сообщил в интервью программы "Ваша свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, почему было много вопросов, будет, не будет этой встречи. Конечно, будет. Более того, будут отдельные встречи и Зеленского с Меркель отдельно, и с Макроном, где будут координировать позицию. Но действительно первая встреча с Путиным будет важна. Я думаю, что это будет "встреча отрезвления" - наконец наш президент похоронит наивные иллюзии о том, что достаточно поговорить с Путиным и мы все вопросы решим", - сказал Елисеев.

Елисеев убежден, что Зеленскому надо быть наготове, так как перед ним будет сидеть "циничный, очень опытный человек из определенных структур, который знает, как разговаривать с такими людьми".

Читайте также: Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский

По его словам, Путин будет "по-дружески себя вести, похлопывать по плечу, говорить Зеленскому какой он гениальный человек".

"Давайте не забывать, что Россия уже изучила психотип нашего президента. Поверьте мне, все психологи уже проработали его психологические портреты. И будут применены такие слова и такие высказывания, и такие аргументы, которые позволят Путину показать, что можно через президента Зеленского решать вопросы", - отметил Елисеев.

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3163996
 
   
 Топ комментарии
 
Збиті пілоти дуже полюбляють давати поради як не бути збитим.. Не очікую прориву від цієї зустрічі, як і не очікую "зради" - про яку так натужно репетують петіні прихильники на тутешньому форумі.. Спробувати , щоб при відсутності результату викреслити цю можливість встановлення миру та йти далі - вважаю вартим ..
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Кравчук вчера отлично вьівел на чистую воду "радетелей за Украину", собирающих "Майдан" против дипломатических усилий президента. И поставил им правильньій диагноз.
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Это тот ушлёпок который порезал Ту-160 на металлолом, и сдал ЯО в обмен на газовые контракты ?
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Пять лет их фракция во главе с оффшорным олигархом Порошенко грабила Украину. Танцевала под дудку Ахметова и Фирташа. Сделала Украину самой бедной страной Европы. Уничтожила гривну. Уничтожила промышленность Украины. Проиграла войну и допустила разгром армии в многочисленных котлах. Новому парламенту и новому президенту приходится исправлять все, что они натворили за пять лет.
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не надо мне зачитывать твою кремлёвскую методичку; я всё это сто раз слышал от твоих партнёров по цеху
Тепло сегодня в Питере ?
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Это ты за прокси. Я тебе факты, но ты четко по порохоботским темникам - обкакивать автора. С тобой фсе
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Вчера Порубий мычал про "контрнаступление" и вЯликие военные победы 2014г. Скажи соя - что помешало раздавить окончательно кремлевскую гадину в ее логове?
Путлер обосрался и запросил "Минское" перемирие?
Что про это в ваших темниках?
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А до Порошенко, Украина была богатой страной с процветающей промышленностью?
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не пытайся спорить с дебилами. у них в мозгу одна извилина и думать они не в состоянии.
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Для тупых. Порошенко пришел к власти - полной - после смертей на Майдане. Ожидалось, что сможет употребить ее на пользу стране. А оказался ворюгой еще похлеще папередников
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Аквариум , Ту-160 не резали , их передали РФ вместе с ракетами. Резали Ту-22М3. Учи матчасть и не бреши...
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Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 290Типа, бегемот и гиппопотам не одно и тоже ?
Сдача стратегической авиации врагу - это ещё хуже чем уничтожение.

Это что режут ?
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"Всего в Украине было 17 самолетов Ту-160. Восемь из них передали России в 1999 году, один вывели из строя и оставили в музее, остальные просто порезали. Уничтожили два с половиной десятка Ту-160-х и Ту-95МС спецтехники. Присутствующие украинские офицеры едва сдерживали слезы."
https://zik.ua/ru/news/2018/03/30/ukrayna_unychtozhyla_svoy_poslednyy_yspravniy_bombardyrovshchykraketonosets__1296359

так что там с матчастью зебобик?
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Не могу понять - у соевом лагере комплекс неполноценности перед кремлевским карлой?
Или это ольгинцы уже под порохоботов косят?
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А скажы, байструк, што небудзь на мове?
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Дай Бог чтобы это у Зеленского были просто иллюзии, а не сговор. Иллюзии можно развеять.
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Вы верите, что у него иллюзии? Я нет, так как то что оно творит в стране -это наглый грабеж и беспредел, бабло, которое он с беней из украинских банков вывел, тоже не делают зебобу наивным романтиком...
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Там немає жодних ілюзій. Лише голий прагматизм його ляльковода Бєні. І недарма вже в "слуг урода" заявили про приватизацію Приватбанку і повернення його бувшим власникам. Про наслідки цього злочину проти України здогадатися неважко
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Для того, чтобы "иметь иллюзии", нужно иметь ум, и умение им пользоваться... А "Блазень" - "Йагупоп Первый"... Он только способен воспроизводить написанное на бумаге и продиктованное суфлёром...
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А чо эт елисеев еще не дал присягу Мертвечуку, цену набивает?
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Дай-то Бог, чтобы Зеленский хоть чуть-чуть приблизился к адекватной оценке реалий. Потому что Путин (возможно помогаемый ничего не понимающим в украинской тематике Макроном) будет умело толкать его к таким безрассудным шагам, которые могут вызвать смуту в Украине.
Самым оптимальным исходом встречи вероятно было бы то, чтобы по сути вооьще ничего не поменялось, но Зеленский может быть смог бы немного реалистичнее смотреть на вещи.
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" Я думаю, что это будет "встреча отрезвления" - наконец наш президент похоронит наивные иллюзии..."(с) - сомневаюсь, что у Зеленского есть какие-либо иллюзии по поводу @уйла. Достаточно будет того, что он не подпишет, что-то вроде того, что подписал Порошенко - вначале выборы, потом... когда-то... может быть... граница под замок.
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Зеля не пожмет руку *****, гордо плюнет в нее, не?
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зебил пожмет он еще улыбатся будет и более того будет встреча один на один чего не было Порошенко-Пуйло и говорят ботоксный будет похлопывать по плечу мол классный парень этот Зеленский задобрять-попало вобщем зеленое недразумение
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зебанат) все ж помнят воспоминания Орланда по этой встрече, когда Порох чуть пуйло не избил... Бойся видео про то, как зебоба лижет дупу путе 😁
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Час покритикувати Зеленського. Якого куя "сива алкоголічна свиня" ще не сидить?
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сразу узнал кто такой "сива алкоголічна свиня" Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8881
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как жеж не узнать Игоря Валерьевича, спонсора вашего кумира.
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Глеб123 какого не сидит Портнов и Мертвечук сейчас новая влась полгода? который порох не посадил в свое время а должен но теперь может исправить Зеленский с его прокурором почему же не садит Зеленский а почему делает также как и порох Рябошапка сабботирует как Луценко?(это я тебе сразу ответ,что бы ты мне не писал ответ как вы любите говорить так при порохе Мертвечук порох его не посадил же-это верно никто не отрицает но вдобавок вернулся еще опаснее Портнов который сидел в Москве при порохе как рыба,и приехал спокойно при Зе)или ты ничего против не имееш против Портнова Мертвечука?
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какие нахрен иллюзии ?
Зе-чмо сознательный предатель Украины и украинства, потому то ментально принадлежит руському миру...
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Ну все логично , ребенку в два три года , то же надо самостоятельно упасть , что бы набить колени , дотронуться до горячей кастрюли и т д . Просто когда мы вырастаем , те кто умнеет , учится на чужих ошибках , а деилы типа Моники Членограй , обязательно обязаны наступить самостоятельно на грабли , что бы понять , что удар по харе будет сильным.
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Одним словом - Тікай Вофка. І не забудь лише своє піаніно захопити. Бо в Україні на тебе вже чекатиме Йолка.
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Вологі мрії петєлюба.. Зміна Президента України відбудеться через чотири з половиною роки на чергових виборах.. Хоч за результатими виборів прізвище Президента - може й не змінитись.. Прийде час - почимчикуєш до виборчої дільниці, і своїм бюлетнем спробуєш змінити Президента .. Все інше - струшування повітря і потужний твій пук..
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То что у Зе есть какие-то иллюзии - это иллюзия.
Он обещал "мир", вот делает вид что настроен договариваться и т.п. На самом деле я уверен прекрасно понимает что Пу его просто нахрен пошлет, без иллюзий.
Но для лохтората надо симулировать "верящего в успех переговоров".
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