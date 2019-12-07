 Встреча с Путиным станет для Зеленского "отрезвляющей" и похоронит его "наивные иллюзии", - Елисеев

Об этом он сообщил в интервью программы "Ваша свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, почему было много вопросов, будет, не будет этой встречи. Конечно, будет. Более того, будут отдельные встречи и Зеленского с Меркель отдельно, и с Макроном, где будут координировать позицию. Но действительно первая встреча с Путиным будет важна. Я думаю, что это будет "встреча отрезвления" - наконец наш президент похоронит наивные иллюзии о том, что достаточно поговорить с Путиным и мы все вопросы решим", - сказал Елисеев.

Елисеев убежден, что Зеленскому надо быть наготове, так как перед ним будет сидеть "циничный, очень опытный человек из определенных структур, который знает, как разговаривать с такими людьми".

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По его словам, Путин будет "по-дружески себя вести, похлопывать по плечу, говорить Зеленскому какой он гениальный человек".

"Давайте не забывать, что Россия уже изучила психотип нашего президента. Поверьте мне, все психологи уже проработали его психологические портреты. И будут применены такие слова и такие высказывания, и такие аргументы, которые позволят Путину показать, что можно через президента Зеленского решать вопросы", - отметил Елисеев.

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.