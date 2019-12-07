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 Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 5, пропавших без вести - 10, - ГСЧС

По состоянию на 6:30 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Всего на данный момент в результате пожара погибло 5 человек:
- 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;
- 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ;
- 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших;
- 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек).

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций.

К работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 5, пропавших без вести - 10, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163988
 
 
 Топ комментарии
 
В Україні діють протипожежні норми , котрі є одними з найжорсткіших у світі - у нас заборонено будувати будівлі з площею протипожежного відсіку , котрі давно будуються й перебувають в експлуатації в США, Європі та й на росії.. Але в Україні є один з найлояльніших до порушень щодо кількості та стану шляхів евакуації пожежний нагляд. Доводилось бачити пластикове оздоблення в коридорах, котрі є шляхом евакуації , в управлінні ДСНС в Дніпропетровській області на Короленко.. " Нас нікому штрафувати" - була відповідь на моє зауваження одного із чиновників цієї установи.. Стан шляхів евакуації для людей - це те, що ні за яких обставин не повинно бути компромісом для власників будівель та інспекторів протипожежного нагляду.
Царство Небесне загиблим, найщиріші співчуття їхнім родинам..
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Будинок ще дореволюційний. Перекриття з дерева, внутрішні стіни з використанням очерету. Горіло як солома. До того ж навкруги стояли припарковані автомобілі, не даючи рятувальникам під"їхати ближче щоб подати рятувальні драбини врятувавши більше людей.
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Эх, Леня, сказано давно, лет 200 с лишком назад и не нами, иностранцами "строгость законов Российской империи смягчается абсолютно не обязательным их исполнением". Как видим, ничего же не изменилось, хоть и империя уже и развалилась, и страны новые на ее месте, а люди те же.
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Напевно. Якесь середньовіччя - там не було протипожежної сигналізації
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Будинок ще дореволюційний. Перекриття з дерева, внутрішні стіни з використанням очерету. Горіло як солома. До того ж навкруги стояли припарковані автомобілі, не даючи рятувальникам під"їхати ближче щоб подати рятувальні драбини врятувавши більше людей.
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Люди на верхніх поверхах не знали про пожежу і не виходили з будівлі. Тому що там не було елементарного сигналу небезпеки.
Тим більше, що будівля була стара- мала бути протипожежна сигналізація
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Я Думаю что дело в евроремонте и использовании дешёвых розеток и удлинителей!Ведь дерево начинает гореть с 400*С а облицовачный пластик начинает плавится и гореть с 130*С с кучей ядовитого дыма!!!!!Кроме того сейчас в основном продаются розетки из литьевой легковоспламеняющейся пластмасы,а не прессовочной(которая только обугливается) и у провода у кдлинителей делают меньшего диаметра,чем надо!!!!!!И при включении в розетку нескольких электроприборов идёт быстрое воспламенение и её и шнура!По этой причине были пожары и у моих соседей и в городском отделении приватбанка и в пенсионном фонде!!!!!
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в том древнем здании какую не вставь, все будет гореть.
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Не смішіть,пожежна сигналізація в 98 процентах ніде не працює і тільки одиниці підключені до пожежного оповіщення та пульта управління.
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Не смішно але так є насправді,пожежна сигналізація тільки для галочки що вона є так як і не смішно те що всі закривали очі на порушення законів давши дозвіл на відкриття ресторану біля коледжу.
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середньовічча, що така будівля ще існувала, тай ще й в експлуатації.
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А якого віку будівлі в Європі ?? І нічого функціоеують, працюють в них люди.
Просто треба дотримуватись норм протипожежної безпеки і мати сигналізацію з сиреною
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то ти не бачив, як Європа зносить будинки. у нас в таких досі живуть.
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Знаю, що людини живуть, ще й задорого. Тому і незрозуміле ваше здивування
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В Україні діють протипожежні норми , котрі є одними з найжорсткіших у світі - у нас заборонено будувати будівлі з площею протипожежного відсіку , котрі давно будуються й перебувають в експлуатації в США, Європі та й на росії.. Але в Україні є один з найлояльніших до порушень щодо кількості та стану шляхів евакуації пожежний нагляд. Доводилось бачити пластикове оздоблення в коридорах, котрі є шляхом евакуації , в управлінні ДСНС в Дніпропетровській області на Короленко.. " Нас нікому штрафувати" - була відповідь на моє зауваження одного із чиновників цієї установи.. Стан шляхів евакуації для людей - це те, що ні за яких обставин не повинно бути компромісом для власників будівель та інспекторів протипожежного нагляду.
Царство Небесне загиблим, найщиріші співчуття їхнім родинам..
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У нас не діє навіть Конституція і закон про Конституційний Суд прямо порушує її норми про рівноправ'я громадян України в ст.27, бо це було вигідно в момент прийняття можновладцям. А ви хочете щоб у нас така дрібничка як протипожежні норми працювали...
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Эх, Леня, сказано давно, лет 200 с лишком назад и не нами, иностранцами "строгость законов Российской империи смягчается абсолютно не обязательным их исполнением". Как видим, ничего же не изменилось, хоть и империя уже и развалилась, и страны новые на ее месте, а люди те же.
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у всіх навчальних (і наукових) закладах мають бути (обов'язково і не дивлячись на рік побудування будівлі) протипожежні сигналізатори (не системи гасіння (це космос) , а хоча б сигналізатори задимлення) , ще - доступний другий - запасний вихід, ще - карти-схеми вихода-евакуації ...і особливо в учбових (дитячих) установах якась система оповіщення - чи автоматична сирена чи тривожний дзвоник (безперебійний)...тобто щоб усі-усі, в усіх закутках зрозуміли, що щось не так і бігли до виходу ( і запасного виходу)...а там.?. а там????
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Вася, все, что ты описал и даже больше, было у меня на сооружении...но в армии, в далекие 80-тые года! И шикарная СГПТ даже была, и ИПешки. И учения противопожарные шли несколько раз в месяц, бойцы замахались с огнетушителями бегать и откачивать один одного. Но и пожара не было ни одного за несколько лет, хотя кругом радиоэлектроника, вычтехника, киловатные нагреватели по несколько штук на помещение и много еще чего. За всю службу один раз только потоп был, на холодилке и все. Можем, если хотим, но увы.
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Вы знаете, пусть оно лучше никогда не пригодиться и висит как бы ненужным "украшением" чем ...когда надо а его нет...
как бы помог (ну хоть кого-то еще спасти) просто тревожный звонок по всему зданию...
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Так и я о том же! Стоит копейки, а жизнь спасти может. Меня в армии хорошо научили, на всю жизнь. Сколько с бойцами набегались по пожтревоге, мама, не горюй! С Огнетушителями, ИПешками, на время! У меня в отделе был маленький, типа автомобильного, а бойцы на входе в сооружение таскали громадный, на колесиках, как в аэропортах, забыл уже марку. Нельзя расслаблятся - аксиома.
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какой долбаный ужас когда у тебя выбора тока два или сгореть или в окно разбиться...
понимаю тех кто в окна 9/11...
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И не говори, даже подумать страшно. Но что меня удивляет, так это отсутствие на здании противопожарных лестниц. У меня в 2-х моих школах -были, причем здания очень старые, в институте, где учился, была и есть до сих пор и в рабочем состоянии, с торца здания. Я бываю иногда в альма-матер, там все на месте и указатели, куда бежать, и пожарные рукава, и огнетушители, последние, конечно, под присмотром, и правила поведения при пожаре, схема эвакуации. Короче,есть все. И город вроде поменьше, чем Одесса, и вуз не слишком богат.
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наверное у них тоже висели графики и выходы по пожарным лестницам,
но тут еще и паника...
в такой ситуации заставить себя думать не каждый сможет.
горе, когда молодые умирают ето всегда горе...
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Тільки співчуття ..чому скільки зниклих що не зможуть знайти що плани євакуації..тільки на щитках все прогнивше будівлі ..і держава не акцентую яка влада в планшет вони хочуть будуйте і міняйте але що потрошенко що зелений толку немає ..
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перекрьітя деревянньіе, сложились как тетрис. не удивительно. 10 оставшихся лежат где-то там в груде дров.
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Да кто бы ни стал президентом, даже пусть самый порядочный и честный человек, в стране ничего не изменится, потому что все остальные останутся теми, кто они есть...МЕНТАЛИТЕТ это, просто менталитет.Все в этом колледже знали ситуацию с пож.безопасностью,преподаватели,студенты и их родители ,и думаю говорили на эту тему после пожара в "Виктории"....ну кухнях...А вот если бы родители не пустили своих детей в этот колледж, и педагоги не вышли на работу в знак солидарности, если бы начали отстаивать свою собственную безопасность ЗАСТАВИЛИ бы государство сделать всё необходимое - сейчас все были бы живы. Так что "крайние",как сказала ваш Зе ,это не только проверяющие чиновники и директорат колледжа, но и все, кто в нём учился и работал. И это суть беды...менталитет: безразличие к собственной судьбе и даже жизни...надежда на авось.
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Одна пожежна драбина на 1000кв.м пожежі,цікаво що на це скажуть МЧСники та мерія міста?
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