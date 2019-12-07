 Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 5, пропавших без вести - 10, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Всего на данный момент в результате пожара погибло 5 человек:

- 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;

- 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ;

- 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших;

- 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек).

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций.

К работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.